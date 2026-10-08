Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kiến thức cần biết

Hà Nội nỗ lực giảm suy dinh dưỡng và béo phì cho trẻ

Hà Nội duy trì các mô hình can thiệp, nâng cao kiến thức dinh dưỡng cho cộng đồng, hướng tới giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và béo phì trẻ em.

Bình Nguyên

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông về dinh dưỡng cho học sinh, phụ huynh, hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng duy trì mô hình can thiệp phòng chống thừa cân, béo phì tại 3 trường tiểu học Nguyễn Du, Lê Lợi, La Thành với 9 cuộc đánh giá môi trường can thiệp.

Cân, đo đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi cho trẻ dưới 5 tuổi/ ảnh soyte.hanoi.gov.vn

Tổ chức điều tra đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ dưới 5 tuổi tại 126 xã, phường. Trong chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 trên địa bàn thành phố có trên 99% trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi được uống bổ sung vitamin A kết hợp với cân, đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Kết quả, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của trẻ dưới 5 tuổi đạt 6,2% (kế hoạch ≤ 6,3%), thể thấp còi là 9,4% (kế hoạch ≤ 9,5%), thể gầy còm và thừa cân, béo phì đều đạt dưới 3% (kế hoạch < 3%).

Thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động can thiệp để giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách về dinh dưỡng tại xã, phường về ăn bổ sung hợp lý cho trẻ 6-23 tháng tuổi, dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ … Truyền thông tại cộng đồng, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp về dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời, dinh dưỡng cho trẻ từ 2-5 tuổi; tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 2. Đơn vị cũng sẽ đánh giá về hiệu quả mô hình can thiệp phòng chống thừa cân béo phì tại 03 trường học.

Mời độc giả xem video Cảnh báo Bánh trung thu nhà làm, nguy cơ ngộ độc từ những chiếc bánh trung thu không nguồn gốc
#suy dinh dưỡng #béo phì #trẻ em #Hà Nội #dinh dưỡng

Bài liên quan

Kiến thức cần biết

Nhịn ăn sáng có thực sự giúp đốt mỡ, giảm mỡ gan?

Một số người bỏ bữa sáng để giảm cân, “thải độc gan” nhưng cách này có thể khiến khẩu phần cả ngày thiếu năng lượng và vi chất.

Đừng nhầm nhịn ăn với “thải độc”

Hiện nhiều người đang theo trào lưu bỏ bữa sáng giúp gan “được nghỉ”, insulin được hạ thấp, cơ thể tăng đốt mỡ, giảm mỡ máu, mỡ gan... và nhờ đó khỏe mạnh hơn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đau bụng âm ỉ kéo dài, người đàn ông Lào 59 tuổi tắc ruột hoàn toàn

Đau bụng âm ỉ suốt một tháng, người đàn ông 59 tuổi chỉ nhập viện khi đau quặn, chướng bụng, nôn liên tục do tắc ruột hoàn toàn.

Tắc ruột hoàn toàn vì ung thư đại tràng

Nam người bệnh 59 tuổi, quốc tịch Lào, vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 phẫu thuật cấp cứu do tắc ruột hoàn toàn trên nền u đại tràng trái giai đoạn tiến triển.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới