Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ sức khỏe khi trời rét đậm

Khi thời tiết trở lạnh, người dân dễ gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Do nằm trọn trong khối không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội được dự báo rét đậm, có thời điểm rét hại, nền nhiệt duy trì ở mức thấp trong nhiều ngày liên tiếp.

Đợt rét kéo dài không chỉ tác động đến sinh hoạt thường ngày của người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ, học sinh và người lao động làm việc ngoài trời.

Theo các chuyên gia y tế, việc cơ thể tiếp xúc đột ngột với sự thay đổi nhiệt độ, như từ môi trường lạnh sang nóng hoặc ngược lại, có thể gây rối loạn điều hòa thân nhiệt, làm suy giảm sức đề kháng.

Người dân dễ mắc các bệnh đường hô hấp như cúm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi…, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền.

Giữ ấm cơ thể là biện pháp quan trọng hàng đầu trong thời tiết lạnh. Người dân cần chú ý giữ ấm các vùng đầu, cổ, ngực, bàn tay, bàn chân, nhất là khi ra ngoài vào sáng sớm hoặc ban đêm.

Việc mặc đủ ấm, sử dụng khăn quàng cổ, mũ, găng tay không chỉ giúp phòng tránh cảm lạnh mà còn hạn chế nguy cơ đột quỵ do lạnh ở người cao tuổi.

Ngành Y tế Hà Nội cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi thay đổi môi trường nhiệt độ đột ngột. Việc từ ngoài trời lạnh vào phòng điều hòa nóng hoặc ngược lại có thể gây sốc nhiệt, đặc biệt nguy hiểm với người mắc bệnh tim mạch, huyết áp.

Đồng thời, khi sử dụng điều hòa, máy sưởi, cần điều chỉnh nhiệt độ ở mức phù hợp, tránh chênh lệch quá lớn so với nhiệt độ ngoài trời và không đứng trực tiếp trước luồng gió nóng hoặc lạnh.

Bên cạnh đó, chế độ sinh hoạt hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe mùa lạnh, mọi người nên duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tăng cường thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất để nâng cao sức đề kháng. Uống đủ nước ấm, hạn chế rượu bia, chất kích thích, duy trì luyện tập thể dục nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng và điều kiện thời tiết.

Thức ăn bổ dưỡng có thể giúp bạn tăng cường khả năng miễn dịch và giữ ấm cho cơ thể/Ảnh minh họa/Internet

CDC Hà Nội cũng lưu ý người dân cần chủ động phòng bệnh bằng các biện pháp y tế dự phòng. Việc tiêm vắc xin phòng cúm, phế cầu giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng khi thời tiết lạnh. Đối với người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh nền, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, ho kéo dài, khó thở, đau tức ngực hoặc mệt mỏi bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh chủ quan.

Ảnh minh họa/Internet

Bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân cần vệ sinh răng miệng và họng thường xuyên, đánh răng đều đặn và súc miệng bằng nước ấm pha muối loãng để hạn chế viêm họng. Rửa tay thường xuyên với xà phòng cũng giúp loại bỏ vi khuẩn, virus và ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh.

Một vấn đề cần đặc biệt chú ý là nguy cơ nhiễm độc khí CO trong nhà khi sử dụng than củi hoặc than tổ ong để sưởi ấm. Người dân tuyệt đối không sử dụng các loại than này trong phòng kín. Nếu buộc phải sử dụng than trong thời gian ngắn, cần mở cửa để đảm bảo thông khí và chỉ sưởi ấm khi mọi người còn thức, không sử dụng qua đêm. Các thiết bị sưởi ấm bằng điện cũng cần được sử dụng cẩn thận, tránh đặt quá gần người và trẻ nhỏ để phòng tránh cháy nổ, khô da hoặc bỏng.

Việc chăm sóc sức khỏe trong mùa đông không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.