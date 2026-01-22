Sở Y tế Hà Nội thu hồi 131 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Sở Y tế Hà Nội thu hồi các phiếu công bố mỹ phẩm của Vincos Việt Nam và các công ty liên quan do vi phạm quy định.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 231/QĐ- SYT ngày 20/1/2026 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Quyết định thu hồi của Sở Y tế Hà Nội/Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, thu hồi các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Cổ phần Sản xuất Mỹ phẩm Vincos Việt Nam (địa chỉ sản xuất: Thôn 3, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, nay là xã Phú Cát thành phố Hà Nội) sản xuất, đứng tên công bố/ủy quyền cho tổ chức, cá nhân đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kèm theo quyết định thu hồi là danh sách 131 mỹ phẩm do nhiều đơn vị công bố, như Công ty Cổ phần Romessence Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Civi, Công ty TNHH Organic DTL Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Hoàng Việt, Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Lamy Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Ono Retail, Công ty TNHH Mai Đào - Mada Spa & Cosmetic, Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Mada, Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Sinh học YBH Quốc tế, Công ty TNHH Tập đoàn Dược mỹ phẩm AK Natural Beauty...

Danh sách 131 sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Lý do thu hồi: Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với vi phạm quy định tại Điểm c khoản 2 Điều 70 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị Công ty Cổ phần Sản xuất Mỹ phẩm Vincos Việt Nam chịu trách nhiệm thông báo cho các bên liên quan. Các phòng thuộc Sở Y tế: Phòng Nghiệp vụ Dược, Kiểm tra lĩnh vực y tế, Công ty Cổ phần Sản xuất Mỹ phẩm Vincos Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.