Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2026-2027.

Theo đó, môn thi thứ 3 được chọn là Ngoại ngữ, bên cạnh 2 môn Toán, Ngữ văn.

Thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ có nhiều mã đề thi trong một phòng thi để đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, sở dĩ chọn môn thi này bởi nhiều văn bản, nghị quyết của Chính phủ đều hướng đến việc tăng cường dạy và học ngoại ngữ, trong đó từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Bên cạnh đó, việc chọn môn cũng căn cứ kết quả khảo sát của hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.