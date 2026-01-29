Hà Nội

Xã hội

Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2026-2027.

Thiên Tuấn

Theo đó, môn thi thứ 3 được chọn là Ngoại ngữ, bên cạnh 2 môn Toán, Ngữ văn.

Thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút.

hnvn-17117006601711492154192-0-0-562-899-crop-1711700681922965309962.jpg

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ có nhiều mã đề thi trong một phòng thi để đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, sở dĩ chọn môn thi này bởi nhiều văn bản, nghị quyết của Chính phủ đều hướng đến việc tăng cường dạy và học ngoại ngữ, trong đó từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Bên cạnh đó, việc chọn môn cũng căn cứ kết quả khảo sát của hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Môn thi thứ ba vào lớp 10: Đa số địa phương chọn Tiếng Anh

Đến nay, 63 địa phương trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026, đa số các tỉnh thành chọn tiếng Anh là môn thi thứ ba.

Theo thông tin các địa phương công bố, đa số các địa phương chọn Tiếng Anh là môn thứ ba thi lớp 10, bên cạnh Toán và Văn; duy nhất Hà Giang thi Lịch sử và Địa lý, ba tỉnh còn lại xét tuyển.
Mới đây, UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành Quyết định 299/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Theo đó, năm học này các trường THPT công lập trong toàn tỉnh sẽ tuyển 16.275 học sinh với 365 lớp. Kỳ thi được diễn ra trong 3 ngày từ 1-3/6. Thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT đại trà thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh.
Tiếng Anh sẽ là môn thứ ba thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh

Ngoài môn Toán và Ngữ văn, Hà Tĩnh chọn tiếng Anh là môn thứ ba thi vào lớp 10.

Ngày 13/2, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức họp, thông báo kế hoạch thi tuyển vào lớp 10, trong đó môn tiếng Anh sẽ là môn thi thứ ba.

Theo đó, thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT (đại trà) tại Hà Tĩnh sẽ thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh.

Xã hội

3.000 thí sinh thi vào lớp 10 Chuyên Khoa học Tự nhiên

Hôm nay (1/6), hơn 3.000 thí sinh từ khắp các tỉnh, thành đã có mặt tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên để bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

thi-1.jpg
Trong cái nắng gay gắt lên tới 40 độ C hôm nay (1/6), hơn 3.000 thí sinh từ khắp các tỉnh, thành đã có mặt tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội) để bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
thi-2.jpg
Đồng hành cùng các sĩ tử trong ngày vượt "vũ môn" là sự cổ vũ từ các bậc phụ huynh. Cha mẹ đã đưa con đến điểm thi sớm để kịp giờ vào thi.
