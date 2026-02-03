Hà Nội công bố danh sách 234 nhà thuốc bán lẻ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản thông báo danh sách 234 cơ sở bán lẻ thuốc căn cứ danh sách các cơ sở báo cáo, đăng ký trực bán thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Theo danh sách, có 40 nhà thuốc trong bệnh viện trực thuộc Sở Y tế và 194 nhà thuốc tư nhân trên toàn thành phố trực bán thuốc trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng thời, thông báo cụ thể địa bàn xã/phường, tên nhà thuốc, dược sĩ phụ trách chuyên môn, địa chỉ, điện thoại, thời gian hoạt động của các nhà thuốc trực bán thuốc.

Sở Y tế công bố thông tin rộng rãi để kịp thời đáp ứng nhu cầu thuốc của người bệnh và nhân dân trong dịp tết.

Trước đó, ngày 15/1/2026, Sở Y tế Hà Nội có văn bản số 470/SYT-NVD về việc đảm bảo cung ứng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, chỉ đạo việc tổ chức trực bán thuốc tại các nhà thuốc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, các cơ sở bán lẻ thuốc của các doanh nghiệp có hệ thống bán lẻ thuốc.

Danh sách chi tiết. Nguồn Sở Y tế HN