Nhiều biện pháp siết chặt an toàn thực phẩm trước Tết tại Hà Nội

Trước nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp siết chặt quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm, tập trung vào các địa bàn, mặt hàng và loại hình kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cao, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân Thủ đô.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và chính quyền cơ sở vào cuộc quyết liệt, không để thực phẩm không bảo đảm chất lượng len lỏi vào bữa ăn của người dân trong dịp Tết.

Thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm các cấp, trong đó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng là Trưởng ban Chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động kiểm tra, giám sát trên toàn địa bàn. Các kế hoạch cao điểm về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2026 được ban hành sớm, với thời gian triển khai kéo dài từ cuối tháng 12/2025 đến sau Tết, nhằm bao phủ toàn bộ giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

TP Hà Nội sẽ kiểm tra các cơ sở giết mổ, vệ sinh thú y và truy xuất nguồn gốc động vật tại 126 xã, phường trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: VGP.

Theo kế hoạch của ngành Y tế Hà Nội, hoạt động kiểm tra được tổ chức theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết như thịt, thủy sản, thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, cùng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố. Hình thức kiểm tra đột xuất được tăng cường, kết hợp xử lý nghiêm các vi phạm về nguồn gốc, điều kiện vệ sinh, quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm.

Song song với ngành Y tế, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội cũng đồng loạt ra quân trên toàn địa bàn, từ khu vực nội đô đến ngoại thành, tập trung vào các “điểm nóng” về buôn lậu, gian lận thương mại và thực phẩm không rõ nguồn gốc. Trong các đợt cao điểm cuối năm 2025 và đầu năm 2026, hàng nghìn vụ việc đã được kiểm tra, xử lý; nhiều lô hàng thực phẩm hư hỏng, bốc mùi, không bảo đảm an toàn đã bị buộc tiêu hủy, qua đó góp phần làm “sạch” thị trường trước Tết.

Ở cấp cơ sở, các phường, xã được giao vai trò then chốt trong quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn. Thực tế cho thấy, sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, quy mô dân số và số lượng cơ sở kinh doanh thực phẩm tại nhiều phường tăng nhanh, tạo áp lực lớn cho lực lượng làm công tác an toàn thực phẩm vốn còn mỏng và kiêm nhiệm. Dù vậy, trong đợt cao điểm Tết năm nay, nhiều địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch riêng, tăng tần suất kiểm tra, xử phạt nghiêm các cơ sở vi phạm và phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường để xử lý các vụ việc phức tạp.

Một điểm đáng chú ý trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2026 là việc Hà Nội triển khai Kế hoạch khắc phục các “điểm nghẽn” tồn tại nhiều năm nay, như tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, chợ cóc, kinh doanh thức ăn đường phố không bảo đảm vệ sinh và thực phẩm chế biến sẵn bán tràn lan. Nhiều phường đã tổ chức giải tỏa các tụ điểm kinh doanh tự phát, lập lại trật tự đô thị gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, coi đây là giải pháp căn cơ để giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp cao điểm.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của hoạt động kinh doanh thực phẩm qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến cũng đặt ra thách thức mới cho công tác quản lý. Thực phẩm chế biến sẵn, rượu thủ công, bánh kẹo “nhà làm” được rao bán rộng rãi nhưng khó kiểm soát về nguồn gốc và điều kiện sản xuất. Trước thực tế này, nhiều địa phương đã kiến nghị cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý cho loại hình kinh doanh thực phẩm trực tuyến, đồng thời tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng và người tiêu dùng.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, từ nay đến Tết Nguyên đán là giai đoạn “nước rút”, nguy cơ mất an toàn thực phẩm luôn hiện hữu do nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Vì vậy, các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, tập trung vào các chợ dân sinh, chợ tạm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các mặt hàng có nguy cơ cao, kiên quyết không để xảy ra khoảng trống trong quản lý.

Chuyên gia khuyến cáo người dân nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên mua tại các cơ sở uy tín, được cấp phép; không mua, không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu ôi thiu, mốc, biến màu hoặc không ghi nhãn, không hạn sử dụng. Với thực phẩm chế biến sẵn và rượu, bia, cần đặc biệt cảnh giác với các sản phẩm trôi nổi, giá rẻ bất thường, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc nghiêm trọng.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh thực phẩm qua mạng xã hội phát triển mạnh, chuyên gia cũng khuyến nghị người dân thận trọng khi mua thực phẩm trực tuyến, không nên tin vào quảng cáo thiếu kiểm chứng, đồng thời phản ánh kịp thời tới cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm.

Khi quản lý chặt chẽ đi cùng nâng cao nhận thức cộng đồng, an toàn thực phẩm sẽ không còn là nỗi lo thường trực mỗi mùa lễ, Tết, mà trở thành nền nếp trong đời sống đô thị của Thủ đô.