Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Nhà Khoa học

GS. Trần Thục, chuyện chưa kể về người dự báo những trận lũ lịch sử

Tên GS.TS Trần Thục gắn với những trận lũ lịch sử, ông không chỉ dự báo mưa bão mà còn kiến tạo hệ cảnh báo sớm, góp phần cứu người, bảo vệ mùa màng.

Mai Nguyễn

Khi mùa mưa đến, người dân miền Trung hay miền Bắc không chỉ nghe dự báo từ đài mà còn đặt niềm tin vào từng số liệu, từng bản tin từ các chuyên gia khí tượng thủy văn. Trong số những người đứng đằng sau tấm bản đồ mưa lớn, cái tên Giáo sư Trần Thục nổi bật như một người đã dành cả đời cho việc “cân nước mưa, đếm từng hạt mưa, bảo vệ từng làng quê”.

gs-tran-thuc.jpg
GS.TS Trần Thục. Ảnh: TC KTTV.

Người kiến tạo kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam

GS.TS Trần Thục là một trong những chuyên gia hàng đầu, để lại dấu ấn đậm nét trong hàng loạt chính sách, chiến lược và văn bản quan trọng của quốc gia. Ông tham gia xây dựng Luật Khí tượng Thủy văn (2015), Luật Bảo vệ môi trường (2014, 2020), Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (2022), cùng nhiều kế hoạch, quy hoạch và chương trình hành động ứng phó BĐKH và NDC của Việt Nam.

Trong số những công trình nghiên cứu, dự án để lại dấu ấn đậm nét của GS.TS Trần Thục phải kể đến Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (2008), Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam (2008, 2012 và 2016); Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu (2015); Bản đồ hạn hán và mức độ thiếu nước sinh hoạt vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (2010)...

Ông tự hào khi dự báo KTTV ngày càng được xã hội tin tưởng và công nhận. “Trình độ của chúng ta đang tiệm cận với thế giới, cần truyền thông để xã hội hiểu rõ năng lực dự báo trong nước”, ông chia sẻ.

Không chỉ dừng ở KTTV, GS.TS Trần Thục còn dành nhiều tâm huyết cho thủy văn, thủy lực và tài nguyên nước với các nghiên cứu về dự báo lũ, hạn hán, vận hành hồ chứa, tính toán cân bằng nước, thiết kế các công trình phòng chống lũ. Trong lĩnh vực môi trường, ông đi sâu vào chất lượng không khí, chất lượng nước sông, cửa sông ven biển, phục vụ quy hoạch và kiểm soát ô nhiễm.

Từ sau năm 2005, nhận thức rõ tác động của BĐKH, ông tập trung nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của khí hậu đến tự nhiên và các ngành kinh tế – xã hội, qua đó đề xuất giải pháp thích ứng và giảm nhẹ. Thành quả đó giúp ông liên tiếp được Bộ Tài nguyên và Môi trường tin tưởng giao chủ trì những nhiệm vụ trọng yếu như xây dựng kịch bản BĐKH, chương trình quốc gia và kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH.

GS.TS Trần Thục luôn thể hiện tầm nhìn và sự nhạy bén công nghệ thông qua những đề xuất chiến lược. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo khí tượng thủy văn. “Hãy để máy tính tổng hợp kinh nghiệm của con người và hỗ trợ đưa ra tư vấn cho dự báo,” ông nói.

Ông cho rằng để làm được điều này, Việt Nam cần một hạ tầng chuyển đổi số toàn diện: dữ liệu lịch sử về thiên tai, thiết bị tính toán hiện đại và công nghệ phân tích tiên tiến.

Đặc biệt, yếu tố con người vẫn là then chốt. Dù đội ngũ đã được đào tạo về KTTV và hải văn, nhưng nhân lực có kiến thức về AI vẫn còn thiếu, cần được đào tạo để ngành dự báo bước sang kỷ nguyên thông minh hơn.

Khi đã có đam mê, hãy kiên định theo đuổi

GS.TS Trần Thục, sinh năm 1954 tại xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, hiện là một trong những chuyên gia hàng đầu về khí tượng thủy văn và môi trường. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông theo học ngành Thủy văn – Môi trường (Thủy lợi) và năm 1991 nhận bằng Tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan.

Trở về Việt Nam, ông tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, trải qua nhiều vị trí từ nghiên cứu viên, nghiên cứu viên cao cấp đến Viện trưởng và các chức vụ lãnh đạo quan trọng khác.

Với hơn 40 năm gắn bó cùng khí tượng thủy văn và nghiên cứu biến đổi khí hậu, GS.TS Trần Thục được nhìn nhận là một trong những tiếng nói uy tín trong lĩnh vực. Ông quan niệm, khí tượng thủy văn và hải văn không chỉ dừng lại ở việc dự báo, mà còn phải trở thành nguồn cung cấp thông tin và dịch vụ khí hậu phục vụ xã hội. Từ hàng không, hàng hải, xây dựng, năng lượng, dầu khí, du lịch cho đến cả thời trang hay ẩm thực… đều cần dữ liệu khí hậu chính xác.

Điều quan trọng là phải biết chuyển tải số liệu thuần túy thành thông tin có ý nghĩa, rồi nâng tầm thành tri thức phục vụ phát triển. Nhiệm vụ của giới khoa học không chỉ là đo đạc và phân tích, mà còn là biến kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ khí hậu thiết thực cho cộng đồng và nền kinh tế.

Ông đồng thời là người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà khoa học trẻ. Theo ông, để thành công cần có đam mê. “Đam mê là điều kiện đầu tiên, không có đam mê thì không làm được gì. Khi đã có đam mê, hãy kiên định theo đuổi nó”, ông chia sẻ.

Ông cũng khuyên các nhà khoa học trẻ đừng bó hẹp mình trong một chuyên ngành, cần mở rộng kiến thức để thích ứng với yêu cầu mới. Như ông, xuất phát từ khí tượng thủy văn, nhưng nhờ tự học thêm về môi trường và biến đổi khí hậu đã có thể đáp ứng công việc.

Chia sẻ về những thành công đạt được trong sự nghiệp, GS.TS Trần Thục cho hay, thành tựu của ông hôm nay không phải là nỗ lực đơn lẻ. Ông tri ân sự tận tâm của những người thầy đi trước, sự trợ giúp vô giá của các đồng nghiệp, và đặc biệt là vai trò của các học trò.Theo ông, học trò chính là những người thầy đặc biệt.

“Không có các học trò, tôi không có nguồn cảm hứng để nghĩ chủ đề giúp họ làm luận án. Rồi chính họ lại là cộng sự quay lại cùng làm việc, còn gì hạnh phúc hơn. Tôi rất tự hào vì học trò của mình đều phát triển về mặt khoa học", ông chia sẻ.

GS Trần Thục là Chủ tịch Hội Khí tượng thủy văn Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi nhiệm kỳ 2018-2023; Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chương trình Thủy văn Liên chính phủ (2004-2024); Chủ tịch Ban chỉ đạo Chương trình Thủy văn Quốc tế khu vực châu Á và Thái Bình Dương (2005-2006); Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu (2014 – 2020); Nguyên Đồng chủ tịch Nhóm công tác Việt Nam - Hoa Kỳ về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu (2008 – 2014); Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (2003 – 2014).

#GS. Trần Thục #dự báo lũ lịch sử #Trần Thục #dự báo thiên tai #bảo vệ môi trường #khí hậu Việt Nam

Bài liên quan

Nhà Khoa học

Bão Bualoi phá vỡ nhiều kỷ lục: tốc độ nhanh, mưa dữ dội, lốc xoáy nhiều

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, bão số 10 Bualoi lập hàng loạt kỷ lục dị thường với tốc độ di chuyển nhanh, mưa cực đoan, lốc xoáy dữ dội, lũ chồng lũ.

Không chỉ mang gió bão dữ dội, lượng mưa “khủng” và lũ lụt diện rộng, bão số 10 Bualoi còn tạo ra nhiều kỷ lục bất thường: tốc độ di chuyển nhanh nhất, thời gian quần thảo dài nhất và số lốc xoáy nhiều nhất trong một hoàn lưu. Các chuyên gia khí tượng đánh giá đây là một trong những đợt thiên tai hiếm có, gây tác động nghiêm trọng đến hầu hết các vùng miền.

bao-1.jpg
Người dân lội nước trên phố Trần Hưng Đạo (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), con phố hiếm khi xảy ra cảnh này. Ảnh: Thanh Thúy.
Xem chi tiết

Nhà Khoa học

Chuyên gia giải mã cách hình thành lốc xoáy

Lốc xoáy được hình thành từ sự kết hợp của nhiều yếu tố khí tượng phức tạp, chủ yếu xuất hiện trong những cơn giông hoặc cơn bão mạnh.

loccc-1.jpg
Lốc xoáy hay còn gọi vòi rồng (khi xuất hiện trên biển) là một cột không khí khổng lồ quay với tốc độ cao, kéo dài từ đám mây giông đến mặt đất. Hiện tượng thời tiết này có dạng hình phễu hoặc hình ống. Tùy từng điều kiện mà lốc xoáy có đường kính có thể từ vài chục mét đến hơn 2 km. Ảnh: amnh.org.
loccc-2.jpg
Về cơ bản, lốc xoáy là gió nên con người không thể quan sát được bằng mắt thường. Tuy nhiên, trong quá trình hình thành và hoạt động, lốc xoáy xoay với tốc độ rất lớn, cuốn theo bụi, đất, rác và các vật trên mặt đất. Theo đó, chúng xoay theo gió trong cơn lốc giúp chúng ta có thể quan sát được hiện tượng này. Ảnh: Domenichini Giuliano / Shutterstock.
Xem chi tiết

Nhà Khoa học

GS Hà Vĩnh Thọ, người khai mở hạnh phúc

Suốt đời tận hiến cho giáo dục và cộng đồng, GS Hà Vĩnh Thọ gieo mầm hạnh phúc, để lại di sản nhân văn lan tỏa từ Việt Nam đến thế giới.

Theo thông báo từ Học viện Eurasia, GS.TS Hà Vĩnh Thọ qua đời ngày 27/9, khép lại một hành trình cống hiến không mệt mỏi cho giáo dục và hạnh phúc cộng đồng.

GS.TS Hà Vĩnh Thọ từng làm việc cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia Bhutan.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới