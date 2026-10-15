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Số hóa - Xe

Google Street View làm mờ mặt chó, gây sốt mạng xã hội

Google Street View bất ngờ làm mờ khuôn mặt một chú chó tại Australia, tạo ra tình huống hài hước khi AI bảo vệ quyền riêng tư nhận diện nhầm động vật.

Thiên Trang (th)

Google Street View vốn được biết đến với khả năng tự động làm mờ khuôn mặt người và biển số xe nhằm bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, công nghệ này đôi khi nhận diện nhầm đối tượng, tạo ra những tình huống ngoài dự đoán. Mới đây, hình ảnh một chú chó đi dạo cùng chủ tại Australia xuất hiện trên nền tảng với phần mặt bị làm mờ, trong khi toàn bộ cơ thể vẫn hiển thị rõ ràng.

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Khuôn mặt chú chó tại Australia bị làm mờ trên Google Street View, trong khi phần thân vẫn hiển thị rõ. (Ảnh: Dailymail)

Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội. Phần đầu chú chó bị che bởi một vùng mờ kỹ thuật số, trông giống cách các chương trình truyền hình giấu danh tính nhân chứng. Hình ảnh khiến nhiều người bật cười, đồng thời đặt ra câu hỏi thú vị về cách hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) của Google phân biệt khuôn mặt người với các đối tượng khác trong môi trường thực tế.

Theo người phát ngôn Google, hệ thống tự động được thiết kế để nhận diện và làm mờ khuôn mặt người cùng biển số xe. Tuy nhiên, thuật toán đôi khi hoạt động quá mức và áp dụng hiệu ứng này lên cả khuôn mặt động vật. Trường hợp chú chó tại Australia được xem là một ví dụ hài hước về giới hạn của công nghệ nhận diện hình ảnh, khi hệ thống có thể xử lý nhầm những chi tiết không thuộc nhóm đối tượng cần bảo vệ.

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Công nghệ tự động làm mờ của Google Street View đôi khi nhận diện nhầm động vật thành đối tượng cần che danh tính. (Ảnh: MakeUseOf)

Sau khi hình ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng nhanh chóng tạo ra nhiều bình luận dí dỏm về những chú chó bị “ẩn danh”. Một số người đùa rằng Google đang bảo vệ danh tính của thú cưng, đề phòng trường hợp chúng bị bắt gặp khi lén ra ngoài chơi. Những phản ứng này giúp câu chuyện lan truyền rộng rãi, biến một lỗi nhận diện nhỏ thành chủ đề giải trí trên mạng xã hội.

Dù tình huống mang lại tiếng cười, sự việc cũng cho thấy các hệ thống AI tự động vẫn có thể mắc sai sót khi xử lý hình ảnh ngoài đời thực. Việc làm mờ nhầm khuôn mặt động vật không gây ra vấn đề nghiêm trọng trong trường hợp này, nhưng phản ánh thách thức trong việc cân bằng giữa tự động hóa và độ chính xác. Với Google Maps và Street View, công nghệ nhận diện hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ quyền riêng tư, song kết quả vẫn có thể xuất hiện những trường hợp bất ngờ mà người dùng dễ dàng nhận ra.

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#Google Street View #mờ mặt chó #AI #quyền riêng tư #Australia #trí tuệ nhân tạo

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