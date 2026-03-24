Google kích hoạt tính năng bị lãng quên giúp tăng tốc Android

Bản cập nhật Android mới này sẽ cứu vãn những chiếc điện thoại giật lag bằng cách kích hoạt lại một tính năng dường như bị lãng quên đã 5 năm.

Tuệ Minh

Trong một động thái đầy bất ngờ, Google vừa công bố việc triển khai rộng rãi công nghệ AutoFDO vào hệ thống hệ điều hành Android. Dù đã xuất hiện từ năm 2021, nhưng đến nay 'vũ khí bí mật' này mới thực sự được tối ưu để biến những chiếc smartphone Android trở nên nhanh nhẹn và thông minh hơn bao giờ hết.

AutoFDO ưu tiên xử lý các tác vụ người dùng thường xuyên truy cập.

Khác với các phương pháp truyền thống vốn chỉ phân tích mã nguồn một cách khô khan, AutoFDO hoạt động dựa trên dữ liệu sử dụng thực tế. Trình biên dịch của Google giờ đây sẽ xác định những tác vụ mà người dùng thường xuyên thực hiện nhất, như mở mạng xã hội, chuyển đổi ứng dụng, để ưu tiên xử lý.

Bằng cách mô phỏng hành vi trên 100 ứng dụng phổ biến nhất hiện nay, Google đã tạo ra một 'bản đồ năng suất' cho hệ thống. Kết quả là chiếc điện thoại không còn phải xử lý dàn trải mà tập trung toàn lực vào những gì người dùng thực sự cần.

'Biểu đồ năng suất' giúp điện thoại Android không còn xử lý ứng dụng như trước

Dữ liệu nghiên cứu từ Google cho thấy hiệu suất tổng thể của hệ thống sẽ được tăng cường trung bình 10,5%. Đặc biệt, các tác vụ nặng nề nhất như khởi động máy hay mở ứng dụng 'nguội' (chưa có trong đa nhiệm) sẽ nhanh hơn đáng kể.

Mặc dù mức tăng 10% nghe có vẻ khiêm tốn trên lý thuyết, nhưng trong trải nghiệm thực tế, nó mang lại sự khác biệt rất lớn. Trong đó bao gồm việc giảm tối đa tình trạng 'khựng' (lag) khi vuốt chạm.

Việc chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng trở nên trơn tru hơn. Khi CPU hoạt động hiệu quả hơn (chiếm ít thời gian xử lý hơn), lượng điện năng tiêu thụ sẽ giảm, giúp kéo dài thời gian sử dụng máy.

Hiện tại, Google đang bắt đầu triển khai tính năng này trên các dòng máy Pixel chạy nhân Android 15 và Android 16 mới nhất. Sau khi giai đoạn thử nghiệm này hoàn tất, công nghệ AutoFDO sẽ được mở rộng cho toàn bộ hệ sinh thái Android thông qua các bản cập nhật nhân Generic Kernel Image (GKI).

Với chiến lược ưu tiên sự ổn định, Google cam kết rằng đợt tăng tốc này sẽ không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào cho thiết bị. Đây rõ ràng là một món quà tuyệt vời cho người dùng Android trong năm 2026 mà không cần phải tốn tiền nâng cấp phần cứng.

Khắc phụ tình trạng giật lag trên điện thoại Samsung cũ.
Google, Android Authority
5 mẹo Google Maps ít người biết giúp tra đường nhanh hơn

Chỉ với vài tính năng ẩn như Street View, lớp giao thông hay bản đồ ngoại tuyến, người dùng có thể khai thác Google Maps hiệu quả hơn.

Google Maps không chỉ là ứng dụng chỉ đường quen thuộc mà còn sở hữu nhiều tính năng ít người dùng biết tới.
Một mẹo hữu ích là sử dụng Street View để quan sát trước khu vực điểm đến và tìm chỗ đậu xe ở các tuyến phố lân cận. (Ảnh: MUO)
Google ra tính năng mới trên Android 17 chuyên trị mã độc

Trong nỗ lực quét sạch các ứng dụng độc hại 'đội lốt' hỗ trợ người dùng, Google đã đưa ra những quy định khắc nghiệt trên Android 17.

Google vừa thêm một tính năng được xem là "bàn tay sắt" trên phiên bản hệ điều hành di động mới nhất của mình nhằm chống lại các ứng dụng độc hại. Những quy định khắc nghiệt từ Advanced Protection Mode trên Android 17 sẽ khiến không ít ứng dụng phổ biến rơi vào tầm ngắm.

Tấn công 'vùng tối' quyền trợ năng

Google tung cập nhật Al trên Maps với "Điều hướng nhập vai"

Google Maps đang mang đến trải nghiệm lái xe qua cập nhật “lớn nhất trong hơn một thập kỷ” với tính năng Điều hướng Đa chiều (Immersive Navigation).

Hôm nay, Google đã bổ sung Gemini AI vào Google Maps, cho phép tính năng Hỏi Maps mới. Gemini trên bản đồ có thể trả lời các câu hỏi phức tạp, thực tế mà Google cho rằng "trước đây bản đồ không thể trả lời được".

Hiện ứng dụng sẽ có một nút Hỏi Bản Đồ mới cho phép người dùng Google Maps nhận được câu trả lời cho các câu hỏi cụ thể như "Tôi có thể chơi ở sân tennis công cộng nào có đèn chiếu sáng tối nay không?".

