AI Streamer giá rẻ đe dọa nghề livestream

AI Streamer chỉ từ 2.200 đồng/phút, hoạt động liên tục 18 giờ, đang thay đổi cuộc chơi TMĐT 2026 và khiến nghề livestream đối mặt nguy cơ bị thay thế.

Báo cáo Affiliate Marketing 2026 cho thấy AI Streamer đang trở thành nhân sự mới của thương mại điện tử với chi phí cực thấp.
Mức giá chỉ từ 0,09 USD/phút, tương đương 2.200 đồng, rẻ hơn nhiều so với streamer người thật vốn tiêu tốn 0,42–1,08 USD/phút.
AI Streamer có thể ghi nhớ tới 13.000 sản phẩm, phản hồi dưới 3 giây, điều mà con người khó đạt được trong nhiều giờ liên tục.
Các phiên live bằng AI có thể kéo dài 18 tiếng, khai thác lượng traffic thấp điểm và chốt hàng trăm đơn từ khách vãng lai.
Tại Việt Nam, một số đơn vị tiên phong đã áp dụng AI Streamer cho ngành thời trang và mỹ phẩm trên TikTok Shop.
Thị trường đang phân hóa: con người giữ vai trò ở phân khúc cao cấp với storytelling, còn AI thống trị mảng phân khúc đại trà (FMCG) và thời trang nhanh.
AI Streamer còn giúp doanh nghiệp tuân thủ luật quảng cáo mới, tự động lưu trữ dữ liệu và giảm rủi ro “lỡ lời” khi phát sóng.
Sự kết hợp giữa AI Streamer và Faceless Affiliate biến livestream thành “cỗ máy in tiền” tự vận hành, tăng tỷ lệ chuyển đổi thêm 20–25%.S
