Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
iPhone 18 là bản nâng cấp đáng tiền nhất?

Số hóa - Xe

iPhone 18 là bản nâng cấp đáng tiền nhất?

iPhone 18 hứa hẹn trở thành siêu phẩm với RAM 12GB, chip A20 tiến trình 2nm, modem 5G tự phát triển và Siri AI thế hệ mới.

Thiên Trang (TH)
Apple đang chuẩn bị cho sự ra mắt của iPhone 18, khiến cộng đồng công nghệ bàn tán sôi nổi.
Apple đang chuẩn bị cho sự ra mắt của iPhone 18, khiến cộng đồng công nghệ bàn tán sôi nổi.
Khác với truyền thống, iPhone 18 Pro và bản gập sẽ ra mắt mùa thu 2026, còn bản tiêu chuẩn lùi sang mùa xuân 2027.
Khác với truyền thống, iPhone 18 Pro và bản gập sẽ ra mắt mùa thu 2026, còn bản tiêu chuẩn lùi sang mùa xuân 2027.
Thiết kế tổng thể ít thay đổi, vẫn giữ Dynamic Island, nhưng sức mạnh bên trong mới là điểm đột phá.
Thiết kế tổng thể ít thay đổi, vẫn giữ Dynamic Island, nhưng sức mạnh bên trong mới là điểm đột phá.
iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được trang bị RAM 12GB, ngang ngửa dòng Pro, hỗ trợ đa nhiệm và AI mạnh mẽ.
iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được trang bị RAM 12GB, ngang ngửa dòng Pro, hỗ trợ đa nhiệm và AI mạnh mẽ.
Con chip A20 sản xuất trên tiến trình 2nm giúp tăng tốc 15% và giảm tiêu thụ năng lượng tới 30%.
Con chip A20 sản xuất trên tiến trình 2nm giúp tăng tốc 15% và giảm tiêu thụ năng lượng tới 30%.
Apple còn cải tiến phím camera với công nghệ cảm ứng áp lực nhấn, hạn chế thao tác nhầm khi chụp ảnh.
Apple còn cải tiến phím camera với công nghệ cảm ứng áp lực nhấn, hạn chế thao tác nhầm khi chụp ảnh.
Modem 5G C2 do Apple tự phát triển sẽ thay thế Qualcomm, tăng ổn định kết nối và tiết kiệm pin.
Modem 5G C2 do Apple tự phát triển sẽ thay thế Qualcomm, tăng ổn định kết nối và tiết kiệm pin.
Siri trên iOS 27 sẽ trở thành trợ lý AI độc lập, ghi nhớ ngữ cảnh và xử lý tác vụ phức tạp mượt mà.
Siri trên iOS 27 sẽ trở thành trợ lý AI độc lập, ghi nhớ ngữ cảnh và xử lý tác vụ phức tạp mượt mà.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (TH)
#iPhone 18 #Apple #RAM 12GB #A20 #5G #Siri AI

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT