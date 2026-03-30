OpenClaw, AI tự trị khiến Jensen Huang khen ngợi

Số hóa - Xe

OpenClaw gây sốt toàn cầu, được CEO Nvidia gọi là “ChatGPT tiếp theo”, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro bảo mật nghiêm trọng.

Thiên Trang (TH)
OpenClaw là dự án AI agent nguồn mở, có khả năng tự động hóa nhiều tác vụ thực tế trên ứng dụng quen thuộc. Nó nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu chỉ sau vài tháng ra mắt.
Jensen Huang, CEO Nvidia, đã gọi OpenClaw là “ChatGPT tiếp theo”. Hàng nghìn người Trung Quốc xếp hàng để cài đặt, cho thấy sức hút mạnh mẽ của công nghệ này.
OpenClaw nổi bật với ba tính năng: bộ nhớ bền vững, thông báo chủ động và khả năng tự động hóa thực thụ. Nó được ví như một quản gia kỹ thuật số không bao giờ ngủ.
Tuy nhiên, các chuyên gia bảo mật cảnh báo rủi ro lớn. Nhiều bản cài đặt công khai không có lớp xác thực, làm lộ mã API và lịch sử chat của hơn 21.000 thực thể.
Roy Akerman, chuyên gia bảo mật từ Silverfort cho biết nguy hiểm nhất là việc AI agent hoạt động dưới danh nghĩa người dùng thật. Điều này tạo ra kẽ hở mà hệ thống bảo mật hiện nay chưa thể đối phó.
Dù gặp sự cố, dự án vẫn phát triển mạnh mẽ. Steinberger, cha đẻ OpenClaw, đã ký thỏa thuận hợp tác với OpenAI để đưa công nghệ này lên tầm cao mới.
OpenClaw hiện đạt hàng chục nghìn sao trên GitHub, được nhiều nhà nghiên cứu và nhà đầu tư lớn khen ngợi. Nó được xem là hình mẫu mà Siri từng mơ ước.
Nếu muốn thử nghiệm, người dùng nên cài đặt trên máy dự phòng và thận trọng với bảo mật. OpenClaw vừa là phép màu công nghệ, vừa là thách thức an ninh mạng.
