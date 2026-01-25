Gợi ý quán ăn vặt đêm tại TP HCM khiến du khách quên lối về

Hà Nội

Khi đêm xuống, TP HCM trở nên sôi động với vô vàn quán ăn vặt vỉa hè, nơi thực khách vừa thưởng thức món ngon vừa cảm nhận nhịp sống của thành phố không ngủ.

Vân Giang (Tổng hợp)
Khi phố lên đèn, Sài Gòn cũng bắt đầu “thức”. Không cần nhà hàng sang trọng hay bàn ghế chỉnh tề, chỉ với vài chiếc ghế nhựa bên lề đường, người ta đã có thể ngồi lại, gọi vài món ăn vặt nóng hổi và để đêm trôi chậm hơn. Ảnh tcdulichtphcm
Khi phố lên đèn, Sài Gòn cũng bắt đầu "thức". Không cần nhà hàng sang trọng hay bàn ghế chỉnh tề, chỉ với vài chiếc ghế nhựa bên lề đường, người ta đã có thể ngồi lại, gọi vài món ăn vặt nóng hổi và để đêm trôi chậm hơn. Ảnh tcdulichtphcm
Ẩm thực đêm Sài Gòn vì thế rất gần gũi, náo nhiệt mà cũng đầy cảm xúc – thứ khiến du khách dễ yêu thành phố này ngay từ lần đầu ghé thăm. Ảnh Thái Bảo
Ẩm thực đêm Sài Gòn vì thế rất gần gũi, náo nhiệt mà cũng đầy cảm xúc – thứ khiến du khách dễ yêu thành phố này ngay từ lần đầu ghé thăm. Ảnh Thái Bảo
Ngay khu vực ga tàu lửa Sài Gòn, đoạn 1 Nguyễn Thông (phường Xuân Hòa), không khí về đêm lúc nào cũng rộn ràng. Những gánh tré trộn, bánh tráng trộn nối nhau sáng đèn từ chiều tối đến tận rạng sáng hôm sau, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người trẻ. Một phần tré trộn đầy đặn, ăn kèm bánh phồng giòn tan, vị chua chua, cay cay hòa cùng mùi rau thơm rất “bắt miệng”. Bánh tráng trộn giá mềm, dễ mua mang về, càng khiến khu phố nhỏ này thêm tấp nập mỗi khi đêm về. Ảnh Thái Bảo
Ngay khu vực ga tàu lửa Sài Gòn, đoạn 1 Nguyễn Thông (phường Xuân Hòa), không khí về đêm lúc nào cũng rộn ràng. Những gánh tré trộn, bánh tráng trộn nối nhau sáng đèn từ chiều tối đến tận rạng sáng hôm sau, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người trẻ. Một phần tré trộn đầy đặn, ăn kèm bánh phồng giòn tan, vị chua chua, cay cay hòa cùng mùi rau thơm rất "bắt miệng". Bánh tráng trộn giá mềm, dễ mua mang về, càng khiến khu phố nhỏ này thêm tấp nập mỗi khi đêm về. Ảnh Thái Bảo
Rời Nguyễn Thông, nhiều bạn trẻ lại tìm đến Trà chanh &amp; Hotdog Hàng Xanh để tiếp tục cuộc vui. Quán vỉa hè giản dị nhưng luôn đông khách nhờ những chiếc hotdog nóng hổi, đặc biệt là phiên bản nhân phô mai béo ngậy. Chỉ cần một ly trà chanh mát lạnh, vài chiếc ghế nhựa ven đường, thực khách đã có thể ngồi lại rất lâu, vừa ăn vừa ngắm dòng xe cộ và cảm nhận rõ nét nhịp sống sôi động của Sài Gòn về đêm. Ảnh Riviu
Rời Nguyễn Thông, nhiều bạn trẻ lại tìm đến Trà chanh & Hotdog Hàng Xanh để tiếp tục cuộc vui. Quán vỉa hè giản dị nhưng luôn đông khách nhờ những chiếc hotdog nóng hổi, đặc biệt là phiên bản nhân phô mai béo ngậy. Chỉ cần một ly trà chanh mát lạnh, vài chiếc ghế nhựa ven đường, thực khách đã có thể ngồi lại rất lâu, vừa ăn vừa ngắm dòng xe cộ và cảm nhận rõ nét nhịp sống sôi động của Sài Gòn về đêm. Ảnh Riviu
Nếu muốn đổi vị bằng những món ngọt nhẹ nhàng, The Flan là điểm dừng chân được nhiều người yêu thích. Quán nổi bật với thực đơn bánh flan và các món tráng miệng đa dạng, từ truyền thống đến biến tấu hiện đại. Bánh mềm mịn, vị béo vừa phải, ăn cùng caramel hay trái cây đều dễ gây “nghiện”. Không gian nhỏ, giản dị nhưng đủ ấm cúng để thực khách thong thả tận hưởng một buổi tối chậm rãi giữa lòng thành phố. Ảnh Foody
Nếu muốn đổi vị bằng những món ngọt nhẹ nhàng, The Flan là điểm dừng chân được nhiều người yêu thích. Quán nổi bật với thực đơn bánh flan và các món tráng miệng đa dạng, từ truyền thống đến biến tấu hiện đại. Bánh mềm mịn, vị béo vừa phải, ăn cùng caramel hay trái cây đều dễ gây "nghiện". Không gian nhỏ, giản dị nhưng đủ ấm cúng để thực khách thong thả tận hưởng một buổi tối chậm rãi giữa lòng thành phố. Ảnh Foody
Điểm ăn vặt bình dân Tú Hiệu Trưởng nằm tại 133/15 Hòa Hưng, phường Hòa Hưng được nhiều thực khách địa phương biết đến. Quán phục vụ đa dạng các món ăn vặt (bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, mì trộn...), đồ nướng, lẩu ly... ngoài ra còn có những món ăn nhẹ như bánh flan hoặc matcha sữa gấu đang rất thịnh hành. Với mức giá phải chăng từ khoảng dưới 30.000-40.000 đồng/món. Ảnh Fanpage Tú Hiệu Trưởng
Điểm ăn vặt bình dân Tú Hiệu Trưởng nằm tại 133/15 Hòa Hưng, phường Hòa Hưng được nhiều thực khách địa phương biết đến. Quán phục vụ đa dạng các món ăn vặt (bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, mì trộn...), đồ nướng, lẩu ly... ngoài ra còn có những món ăn nhẹ như bánh flan hoặc matcha sữa gấu đang rất thịnh hành. Với mức giá phải chăng từ khoảng dưới 30.000-40.000 đồng/món. Ảnh Fanpage Tú Hiệu Trưởng
Nếu muốn đổi vị và tìm kiếm một trải nghiệm ẩm thực mới lạ, gian hàng bánh Nhật tại 1186 Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông là điểm dừng chân rất đáng thử. Món được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhất ở đây là takoyaki – những viên bánh tròn nóng hổi, thơm mùi bạch tuộc và xốt béo, giá chỉ khoảng 20.000 đồng cho 6 viên. Thực khách có thể mua mang về hoặc ngồi lại vỉa hè mát mẻ, vừa thưởng thức bánh vừa cảm nhận không khí đêm Sài Gòn nhộn nhịp. Ảnh Thanh Anh
Nếu muốn đổi vị và tìm kiếm một trải nghiệm ẩm thực mới lạ, gian hàng bánh Nhật tại 1186 Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông là điểm dừng chân rất đáng thử. Món được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhất ở đây là takoyaki – những viên bánh tròn nóng hổi, thơm mùi bạch tuộc và xốt béo, giá chỉ khoảng 20.000 đồng cho 6 viên. Thực khách có thể mua mang về hoặc ngồi lại vỉa hè mát mẻ, vừa thưởng thức bánh vừa cảm nhận không khí đêm Sài Gòn nhộn nhịp. Ảnh Thanh Anh
Trong khi đó, khu vực Nguyễn Tri Phương gần vòng xoay An Dương Vương lại nổi tiếng với Bánh tráng nướng Nguyễn Tri Phương. Bánh được nướng tại chỗ, topping đầy đặn, điểm nhấn là mắm ruốc Phan Thiết dậy mùi. Nem, chả nướng chấm xốt béo ngọt, ăn kèm rau răm tạo nên hương vị rất riêng, phù hợp để nhâm nhi cùng bạn bè trong những buổi tối rảnh rỗi. Ảnh Huỳnh Nhi
Trong khi đó, khu vực Nguyễn Tri Phương gần vòng xoay An Dương Vương lại nổi tiếng với Bánh tráng nướng Nguyễn Tri Phương. Bánh được nướng tại chỗ, topping đầy đặn, điểm nhấn là mắm ruốc Phan Thiết dậy mùi. Nem, chả nướng chấm xốt béo ngọt, ăn kèm rau răm tạo nên hương vị rất riêng, phù hợp để nhâm nhi cùng bạn bè trong những buổi tối rảnh rỗi. Ảnh Huỳnh Nhi
Với những ai yêu thích ẩm thực Hàn Quốc, Hangu là cái tên không thể bỏ qua. Từ tokbokki, hotdog phô mai đến gà xốt cay hay lẩu xiên que, món ăn ở đây được đánh giá đậm đà, nguyên liệu tươi, giá cả vừa túi tiền. Không gian quán nhỏ nhưng ấm cúng, đủ để thực khách cảm nhận trọn vẹn một góc Hàn Quốc giữa Sài Gòn về đêm. Ảnh Lemon
Với những ai yêu thích ẩm thực Hàn Quốc, Hangu là cái tên không thể bỏ qua. Từ tokbokki, hotdog phô mai đến gà xốt cay hay lẩu xiên que, món ăn ở đây được đánh giá đậm đà, nguyên liệu tươi, giá cả vừa túi tiền. Không gian quán nhỏ nhưng ấm cúng, đủ để thực khách cảm nhận trọn vẹn một góc Hàn Quốc giữa Sài Gòn về đêm. Ảnh Lemon
Ẩm thực đêm Sài Gòn không cầu kỳ, không phô trương, nhưng lại có sức hút rất riêng. Đó là cảm giác ngồi giữa phố khuya, thưởng thức món ăn quen thuộc, nghe tiếng xe cộ hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng. Với du khách, những món ăn vặt ấy không chỉ là hương vị, mà còn là ký ức về một thành phố luôn thức, luôn sẵn sàng chào đón bất cứ ai ghé thăm. Ảnh Internet
Ẩm thực đêm Sài Gòn không cầu kỳ, không phô trương, nhưng lại có sức hút rất riêng. Đó là cảm giác ngồi giữa phố khuya, thưởng thức món ăn quen thuộc, nghe tiếng xe cộ hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng. Với du khách, những món ăn vặt ấy không chỉ là hương vị, mà còn là ký ức về một thành phố luôn thức, luôn sẵn sàng chào đón bất cứ ai ghé thăm. Ảnh Internet
Vân Giang (Tổng hợp)
