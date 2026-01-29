Hà Nội

Du lịch

Gợi ý 5 điểm đến nước ngoài lý tưởng cho chuyến du lịch tự túc tiết kiệm

Không cần ngân sách lớn, du khách vẫn có thể khám phá thế giới với những hành trình tự túc hấp dẫn. 5 điểm đến dưới đây vừa đẹp, vừa rẻ, lại an toàn.

Vân Giang (Tổng hợp)

Du lịch nước ngoài không còn là giấc mơ xa xỉ nếu biết lựa chọn điểm đến phù hợp và lên kế hoạch hợp lý. Trên thế giới có nhiều thành phố vừa an toàn, giàu trải nghiệm văn hóa, lại có chi phí sinh hoạt “dễ thở” cho những ai thích xách ba lô lên đường một mình.

buenos-aires1.jpg
Ảnh dulichvietnam

Dưới đây là 5 điểm đến nước ngoài được đánh giá cao cho du lịch tự túc giá rẻ, đặc biệt phù hợp với du khách Việt Nam.

Phnom Penh – nhịp sống sôi động bên dòng Tonlé Sap

Là thủ đô của Campuchia, Phnom Penh mang trong mình sự giao thoa độc đáo giữa nét cổ kính và hiện đại. Thành phố này chịu ảnh hưởng rõ rệt của kiến trúc Pháp, thể hiện qua những đại lộ rợp bóng cây, quán cà phê kiểu châu Âu xen lẫn đền chùa truyền thống Khmer.

phnom-penh.jpg
Ảnh iVIVU

Du khách đi tự túc có thể dễ dàng tìm được nhà nghỉ hoặc khách sạn bình dân với mức giá chỉ từ 10–18 USD/đêm. Ẩm thực địa phương cũng rất “chiều lòng” túi tiền, với nhiều món ăn quen thuộc với người Việt như cá hấp Amok, bánh bao, trứng vịt lộn hay các món đường phố có giá dưới 5 USD.

phnom-penh1.jpg
Ảnh iVIVU

Buổi tối, khu vực ven sông Tonlé Sap trở nên nhộn nhịp với chợ đêm, quán bar nhỏ và không gian dạo mát lý tưởng. Phnom Penh là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn khám phá văn hóa Đông Nam Á mà không cần chi tiêu quá nhiều.

Passau – bất ngờ từ một thành phố nhỏ ở Đức

Nhắc đến Tây Âu, nhiều người thường e ngại về chi phí cao. Tuy nhiên, thành phố Passau ở miền Nam nước Đức lại là ngoại lệ thú vị. Nằm tại điểm giao nhau của ba con sông Danube, Inn và Ilz, Passau sở hữu cảnh quan thơ mộng cùng bề dày lịch sử lâu đời.

passau-bat-ngo-tu-mot-thanh-pho-nho-o-duc.jpg
Ảnh Expedia

Thành phố này có nhiều hoạt động miễn phí như tham quan nhà thờ Dom St. Stephan – nơi có cây đàn organ lớn nhất thế giới, dạo phố cổ hay đi bộ dọc bờ sông Danube. Chi phí sinh hoạt trung bình tại Passau chỉ hơn 60 USD/ngày, thấp hơn đáng kể so với các thành phố lớn như Munich hay Frankfurt.

Kraków – thành phố cổ thân thiện với ngân sách

Kraków là một trong những điểm đến được du khách bụi yêu thích nhất tại châu Âu nhờ chi phí hợp lý và giá trị lịch sử đặc sắc. Thành phố từng là cố đô của Ba Lan, sở hữu nhiều công trình cổ được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

krakow.jpg
Ảnh MIA

Du khách có thể tham quan Lâu đài Wawel, Quảng trường Trung tâm Rynek Glowny rộng lớn hay leo lên tháp của Nhà thờ St. Mary để ngắm toàn cảnh thành phố. Ẩm thực địa phương đa dạng, giá cả phải chăng, đặc biệt là các quán rượu vodka truyền thống – nét văn hóa rất riêng của Kraków.

Chi phí trung bình khoảng 60 USD/ngày giúp Kraków trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá châu Âu mà không quá áp lực tài chính.

Coron – “viên ngọc ẩn” của Philippines

Nằm trên đảo Palawan, thị trấn Coron được mệnh danh là một trong những thiên đường biển đẹp nhất Philippines nhưng vẫn giữ được vẻ hoang sơ và yên bình. Nơi đây nổi bật với các đầm phá nước trong xanh, vách đá vôi hùng vĩ và những bãi biển ít người qua lại.

coron.jpg
Ảnh phuotvivu

Chi phí trung bình cho du khách tự túc tại Coron vào khoảng 35–40 USD/ngày, bao gồm ăn uống, lưu trú và di chuyển. Trải nghiệm được yêu thích nhất tại đây là lặn biển bằng ống thở hoặc bình dưỡng khí. Với chi phí dưới 30 USD/lượt, du khách có thể chiêm ngưỡng rạn san hô rực rỡ và cả những xác tàu đắm từ Thế chiến thứ hai.

Nhiều người đánh giá Coron là lựa chọn thay thế hợp lý cho Maldives, khi vẫn mang lại trải nghiệm biển đảo đẳng cấp nhưng chi phí thấp hơn rất nhiều.

Buenos Aires – sắc màu Nam Mỹ với chi phí bất ngờ

Thủ đô của Argentina gây ấn tượng bởi không khí sôi động, những khu phố rực rỡ sắc màu và đời sống nghệ thuật phong phú. Buenos Aires thường được ví như “Paris của Nam Mỹ” nhờ kiến trúc cổ điển, quán cà phê mang phong cách châu Âu và những đại lộ rộng lớn.

buenos-aires.jpg
Ảnh dulichvietnam

Điều khiến du khách bất ngờ là chi phí sinh hoạt tại đây khá thấp so với nhiều thành phố lớn khác trên thế giới. Với khoảng 30 USD/ngày, du khách có thể ăn uống, di chuyển và tham quan nhiều điểm nổi bật trong thành phố.

Ngoài việc dạo phố, khám phá kiến trúc và bảo tàng, du khách không nên bỏ lỡ các buổi biểu diễn tango đường phố – một nét văn hóa đặc trưng làm nên linh hồn của Buenos Aires.

