10 món ăn vặt nức tiếng nhất định phải thử khi du lịch Bắc Kinh

Bắc Kinh hấp dẫn du khách như một “bảo tàng ẩm thực sống”, nơi các món ăn vặt truyền thống trăm năm tuổi hòa nhịp cùng đời sống hiện đại của thủ đô Trung Quốc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không chỉ là trung tâm chính trị – văn hóa của Trung Quốc, Bắc Kinh còn được ví như một “bảo tàng ẩm thực sống”, nơi những món ăn truyền thống tồn tại song song với nhịp sống hiện đại. Ẩm thực Bắc Kinh mang dấu ấn rõ nét của bếp ăn cung đình xưa, hòa quyện cùng sự mộc mạc, gần gũi của đời sống dân gian, tạo nên bản sắc khó trộn lẫn. Ảnh Traveloka
Không chỉ là trung tâm chính trị – văn hóa của Trung Quốc, Bắc Kinh còn được ví như một "bảo tàng ẩm thực sống", nơi những món ăn truyền thống tồn tại song song với nhịp sống hiện đại. Ẩm thực Bắc Kinh mang dấu ấn rõ nét của bếp ăn cung đình xưa, hòa quyện cùng sự mộc mạc, gần gũi của đời sống dân gian, tạo nên bản sắc khó trộn lẫn. Ảnh Traveloka
Để cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy, du khách nên rời xa các nhà hàng hào nhoáng và dành thời gian dạo bước trong những con ngõ hutong cổ kính, chợ đêm náo nhiệt hay các quán ăn lâu năm. Chính ở những không gian bình dị đó, những món ăn vặt truyền thống dưới đây sẽ mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới ẩm thực đặc trưng, chân thực nhất của thủ đô Trung Quốc. Ảnh Internet
Để cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy, du khách nên rời xa các nhà hàng hào nhoáng và dành thời gian dạo bước trong những con ngõ hutong cổ kính, chợ đêm náo nhiệt hay các quán ăn lâu năm. Chính ở những không gian bình dị đó, những món ăn vặt truyền thống dưới đây sẽ mở ra cánh cửa dẫn vào thế giới ẩm thực đặc trưng, chân thực nhất của thủ đô Trung Quốc. Ảnh Internet
Trong số đó, gan xào kiểu Bắc Kinh là món ăn sáng quen thuộc của người dân địa phương. Gan và lòng heo được nấu trong nước dùng sánh đặc, dậy mùi gia vị, có vị béo nhẹ nhưng không ngấy, rất thích hợp để bắt đầu một ngày mới, đặc biệt trong tiết trời se lạnh. Ảnh Internet
Trong số đó, gan xào kiểu Bắc Kinh là món ăn sáng quen thuộc của người dân địa phương. Gan và lòng heo được nấu trong nước dùng sánh đặc, dậy mùi gia vị, có vị béo nhẹ nhưng không ngấy, rất thích hợp để bắt đầu một ngày mới, đặc biệt trong tiết trời se lạnh. Ảnh Internet
Cũng phổ biến vào buổi sáng là miến trà Bắc Kinh – món bột kê hoặc bột gạo nấu sệt, rưới sốt mè thơm béo. Dù tên gọi là “trà”, món ăn này không dùng để uống giải khát mà được bưng bát lên thưởng thức trực tiếp, mang đến cảm giác lạ miệng nhưng dễ gây “nghiện”. Ảnh Sohu
Cũng phổ biến vào buổi sáng là miến trà Bắc Kinh – món bột kê hoặc bột gạo nấu sệt, rưới sốt mè thơm béo. Dù tên gọi là "trà", món ăn này không dùng để uống giải khát mà được bưng bát lên thưởng thức trực tiếp, mang đến cảm giác lạ miệng nhưng dễ gây "nghiện". Ảnh Sohu
Dạo quanh các khu phố cổ, du khách dễ bắt gặp bánh thịt bò “đinh cửa” – món bánh có hình dáng giống chiếc đinh lớn trên cổng thành xưa, xuất phát từ cộng đồng Hồi giáo tại Bắc Kinh. Lớp vỏ chiên vàng giòn, nhân thịt bò trộn hành lá đậm đà, rất phù hợp để ăn lót dạ khi đang tham quan. Ảnh Internet
Dạo quanh các khu phố cổ, du khách dễ bắt gặp bánh thịt bò "đinh cửa" – món bánh có hình dáng giống chiếc đinh lớn trên cổng thành xưa, xuất phát từ cộng đồng Hồi giáo tại Bắc Kinh. Lớp vỏ chiên vàng giòn, nhân thịt bò trộn hành lá đậm đà, rất phù hợp để ăn lót dạ khi đang tham quan. Ảnh Internet
Cùng nhóm món mặn dễ ăn còn có thịt heo xào sốt tương ngọt – món ăn quen thuộc trong bữa cơm thường nhật của người Bắc Kinh, với thịt thái sợi mảnh, xào cùng tương đậu ngọt đặc trưng, hương vị hài hòa và dễ thưởng thức. Ảnh Internet
Cùng nhóm món mặn dễ ăn còn có thịt heo xào sốt tương ngọt – món ăn quen thuộc trong bữa cơm thường nhật của người Bắc Kinh, với thịt thái sợi mảnh, xào cùng tương đậu ngọt đặc trưng, hương vị hài hòa và dễ thưởng thức. Ảnh Internet
Ẩm thực buổi sáng Bắc Kinh cũng không thể thiếu bánh vòng chiên giòn. Có nguồn gốc từ ẩm thực cung đình thời nhà Thanh, bánh được chiên vàng ruộm, giòn rụm, thường ăn kèm cháo trắng hoặc sữa đậu nành, tạo nên bữa sáng giản dị mà ấm bụng. Ảnh Vacationtravel
Ẩm thực buổi sáng Bắc Kinh cũng không thể thiếu bánh vòng chiên giòn. Có nguồn gốc từ ẩm thực cung đình thời nhà Thanh, bánh được chiên vàng ruộm, giòn rụm, thường ăn kèm cháo trắng hoặc sữa đậu nành, tạo nên bữa sáng giản dị mà ấm bụng. Ảnh Vacationtravel
Trong khi đó, mì sốt tương đen lại được xem như “món mì quốc dân” của người Bắc Kinh. Sợi mì dai, trộn cùng sốt tương đen xào thịt và rau, mang hương vị đậm đà, ăn no lâu nhưng không gây ngấy, xuất hiện từ quán vỉa hè đến nhà hàng truyền thống. Ảnh Sohu
Trong khi đó, mì sốt tương đen lại được xem như "món mì quốc dân" của người Bắc Kinh. Sợi mì dai, trộn cùng sốt tương đen xào thịt và rau, mang hương vị đậm đà, ăn no lâu nhưng không gây ngấy, xuất hiện từ quán vỉa hè đến nhà hàng truyền thống. Ảnh Sohu
Với những ai yêu thích đồ ngọt, bánh đường mè là lựa chọn nhẹ nhàng, dễ ăn. Bánh làm từ bột mì, mè xay và đường nâu, có lớp vỏ hơi giòn, nhân ngọt thơm, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Ảnh Internet
Với những ai yêu thích đồ ngọt, bánh đường mè là lựa chọn nhẹ nhàng, dễ ăn. Bánh làm từ bột mì, mè xay và đường nâu, có lớp vỏ hơi giòn, nhân ngọt thơm, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Ảnh Internet
Đậm chất dân dã không kém là bánh nướng kẹp thịt hầm – món ăn từng gắn liền với bữa sáng của người Bắc Kinh xưa. Thịt heo được hầm mềm, tẩm ướp đậm vị rồi kẹp trong bánh nướng nóng giòn, mang lại cảm giác chắc bụng và quen thuộc. Ảnh MIA
Đậm chất dân dã không kém là bánh nướng kẹp thịt hầm – món ăn từng gắn liền với bữa sáng của người Bắc Kinh xưa. Thịt heo được hầm mềm, tẩm ướp đậm vị rồi kẹp trong bánh nướng nóng giòn, mang lại cảm giác chắc bụng và quen thuộc. Ảnh MIA
Với những thực khách thích khám phá hương vị lạ, dạ dày xào nhanh là món đáng thử. Dạ dày bò hoặc cừu được chần và xào nhanh tay để giữ độ giòn, sau đó chấm cùng nước sốt đặc trưng, tạo nên hương vị đậm đà, khác biệt. Ảnh Sohu
Với những thực khách thích khám phá hương vị lạ, dạ dày xào nhanh là món đáng thử. Dạ dày bò hoặc cừu được chần và xào nhanh tay để giữ độ giòn, sau đó chấm cùng nước sốt đặc trưng, tạo nên hương vị đậm đà, khác biệt. Ảnh Sohu
Đừng bỏ lỡ bánh đậu Hà Lan vàng – món tráng miệng theo mùa, có màu vàng nhạt, vị ngọt thanh, mềm mịn và mát. Người Bắc Kinh thường dùng món này cùng trà nóng để cân bằng vị giác sau bữa ăn. Ảnh Vacationtravel
Đừng bỏ lỡ bánh đậu Hà Lan vàng – món tráng miệng theo mùa, có màu vàng nhạt, vị ngọt thanh, mềm mịn và mát. Người Bắc Kinh thường dùng món này cùng trà nóng để cân bằng vị giác sau bữa ăn. Ảnh Vacationtravel
