Du lịch

Tảng đá hình ngựa trên núi Đại Chu hút du khách check-in

'Tảng đá hình ngựa' trên núi Đại Chu ở Thanh Đảo đang trở thành điểm thu hút khách du lịch trong dịp cận kề tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Thu Hiền/ Vietnamnet

Gần đây, một tảng đá tự nhiên có hình dáng giống một con ngựa đang phi nước đại tại khu thắng cảnh núi Đại Chu ở Thanh Đảo (Trung Quốc) bất ngờ trở thành địa điểm chụp ảnh nổi tiếng, theo Sohu.

Nhiều du khách và những người đam mê leo núi đã thực hiện những chuyến đi đặc biệt để chụp ảnh cùng tảng đá, với hy vọng mang lại may mắn trong năm Bính Ngọ 2026, cầu mong "thành công tức thì" cùng "vận may lớn" trong năm con ngựa.

Theo ông Kỷ, một người đam mê leo núi, tảng đá tự nhiên có hình dạng sống động đến kinh ngạc. “Năm Bính Ngọ đang đến gần, tảng đá lại càng mang ý nghĩa may mắn hơn bao giờ hết. Mọi người đều muốn đến để mong lấy may”.

Ngày càng nhiều du khách tìm đến núi Đại Chu để chụp ảnh cùng “tảng đá ngựa phi”. Có thời điểm, mọi người xếp hàng dài để chờ được chụp hình, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt tại điểm du lịch này.

tang-da-hinh-ngua-tren-nui-hut-du-khach-check-in-2065.png
Tảng đá hình ngựa trên núi Đại Chu ở Thanh Đảo khiến nhiều người thích thú, biến nơi đây thành điểm du lịch hấp dẫn

Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng liên tục đăng tải hình ảnh và trải nghiệm của mình khi đến thăm tảng đá, bày tỏ sự thích thú trước sự trùng hợp giữa hình dáng tảng đá và chủ đề năm con ngựa.

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, con ngựa thường được coi là biểu tượng của sự thăng tiến, may mắn và thành công. Sự nổi tiếng của tảng đá hình ngựa ở núi Đại Chu thời gian gần đây không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên, mà còn từ nét văn hóa được nhiều người gửi gắm như một biểu tượng cho năm mới đầy hy vọng.

vietnamnet.vn
#tảng đá hình ngựa #năm Bính Ngọ #núi đá #du lịch Trung Quốc #đá hình ngựa #Thanh Đảo

Du lịch

Bỏ túi kinh nghiệm du lịch Nhật Bản tự túc cho chuyến đi trọn vẹn

Từ hoa anh đào rực rỡ đến phố thị sôi động, Nhật Bản luôn khiến du khách say mê. Những kinh nghiệm du lịch tự túc dưới đây sẽ giúp chuyến đi thêm dễ dàng.

Nhật Bản – xứ sở mặt trời mọc – luôn nằm trong danh sách điểm đến mơ ước của du khách toàn cầu. Quốc đảo này cuốn hút không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên bốn mùa biến đổi ngoạn mục, mà còn bởi sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống ngàn năm và nhịp sống hiện đại bậc nhất châu Á.

du-lich-nhat-ban.jpg
Ảnh iVIVU
Xem chi tiết

Du lịch

Tour du lịch nước ngoài tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán 2026

Nhiều du khách Việt đặt tour quốc tế dịp Tết Nguyên đán 2026, chọn trải nghiệm cao cấp, đa dạng điểm đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Trung Quốc, Ai Cập.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với thời gian nghỉ lên tới 9 ngày đang khiến thị trường du lịch sôi động từ rất sớm. Bên cạnh các điểm đến trong nước, xu hướng du lịch nước ngoài ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt khi nhiều gia đình, nhóm khách chủ động lên kế hoạch từ trước hàng tháng để tận dụng tối đa quãng thời gian nghỉ lễ.

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, lượng khách tìm hiểu và đặt tour du lịch nước ngoài dịp Tết năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ. Không chỉ các tuyến trong khu vực châu Á, các tuyến đến châu Âu, Mỹ, Úc cũng nhận được sự quan tâm lớn nhờ phù hợp với quỹ thời gian nghỉ lễ kéo dài.

Xem chi tiết

Du lịch

Bỏ túi lịch trình du lịch Huế tự túc cho người đi lần đầu

Dạo bước trong Đại Nội, ngắm cầu Trường Tiền, thưởng thức bún bò và bánh Huế, du khách sẽ cảm nhận trọn vẹn vẻ trầm lắng, tinh tế của cố đô.

hue2.jpg
Huế không chỉ là nơi lưu giữ dấu ấn của triều Nguyễn, mà còn là một bức tranh hài hòa giữa di sản, thiên nhiên và ẩm thực, mang đến cho du khách trải nghiệm vừa thư thái, vừa khám phá. Chỉ với 3 ngày 2 đêm, du khách có thể tận hưởng hành trình tham quan các công trình lịch sử, hòa mình vào nhịp sống bình yên ven sông Hương và thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng đất cố đô.
hue5.jpg
Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8 là thời điểm lý tưởng để khám phá Huế. Khi đó, thời tiết ít mưa, thuận tiện cho việc di chuyển và tham quan ngoài trời. Mùa hè tuy có nắng nóng, nhưng cũng là lúc hoa phượng nở rực rỡ bên bờ sông Hương, tạo nên những khung hình đặc trưng khó quên. Ngược lại, từ tháng 9 đến tháng 12, mưa nhiều có thể làm gián đoạn lịch trình.
Xem chi tiết

