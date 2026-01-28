Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu trang trí Tết hơn 1,4 tỷ tại xã Lộc Ninh về tay Công ty Văn Tòng

Dù đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ duy nhất một nhà thầu tham gia, khiến gói thầu trang trí xuân Bính Ngọ tại Lộc Ninh có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách "siêu mỏng" chưa tới 0,5%.

Hà Linh

Trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trang trí không gian xuân trên địa bàn. Kết quả ghi nhận Công ty TNHH sản xuất mỹ thuật Văn Tòng là đơn vị trúng thầu.

Theo Quyết định số 28/QĐ-TTDVTH ngày 21/01/2026, gói thầu "Thi công, lắp đặt thuộc dự toán: Sản xuất không gian trang trí xuân Bính Ngọ 2026 – Lộc Ninh" có giá dự toán là 1.466.424.000 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng.

qd.jpg
Quyết định số 28/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Tuy nhiên, biên bản mở thầu ngày 21/01/2026 cho thấy chỉ có duy nhất Công ty TNHH sản xuất mỹ thuật Văn Tòng tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Với việc không có đối thủ cạnh tranh, nhà thầu này đã trúng thầu với giá 1.460.328.000 đồng. Như vậy, số tiền tiết kiệm cho ngân sách địa phương thông qua đấu thầu chỉ đạt khoảng hơn 6 triệu đồng (tương đương tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, khoảng 0,41%).

Công ty TNHH sản xuất mỹ thuật Văn Tòng là đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất mô hình mỹ thuật. Theo dữ liệu, nhà thầu này từng thực hiện các gói thầu quy mô lớn tại TP HCM và các tỉnh miền Tây.

Gói thầu trang trí Tết tại xã Lộc Ninh dự kiến sẽ được hoàn thành trong 10 ngày để kịp phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết.

#Công ty TNHH sản xuất mỹ thuật Văn Tòng #trang trí Tết xã Lộc Ninh #đấu thầu xuân Bính Ngọ 2026 #Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Lộc Ninh #Đồng Nai

