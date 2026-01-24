Loại đối thủ tại bước kỹ thuật, Năng lượng Việt “về đích” gói thầu 7,2 tỷ đồng

Cuộc đua giành gói thầu di dời điện 110kV tại Long An đã khép lại với chiến thắng của một doanh nghiệp từ TP HCM, sau khi một đối thủ lớn bị loại đầy bất ngờ

Gói thầu "Thi công di dời đường dây điện 110kV" thuộc dự án ĐT.822B tại Tây Ninh vừa chính thức xác định được đơn vị thực hiện. Tuy nhiên, diễn biến tại vòng mở thầu và đánh giá kỹ thuật đã mang lại nhiều góc nhìn đa chiều về tính cạnh tranh và chất lượng trong công tác đấu thầu hiện nay.

Cạnh tranh sát sao về giá

Theo Biên bản mở thầu mã số IB2500627275, cuộc đua có sự tham gia của 3 doanh nghiệp lớn trong ngành xây lắp điện. Đáng chú ý, Công ty CP Xây lắp Điện Cần Thơ đã nộp mức giá dự thầu "siêu tiết kiệm" chỉ 7.167.999.999,67 đồng, thấp hơn giá dự toán gần 900 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Việt đưa ra mức giá 7.298.977.613,55 đồng và Công ty TNHH Đồng Vĩnh Thịnh chốt giá cao nhất với hơn 7.962.701.810 đồng.

Về mặt lý thuyết, nhà thầu có giá thấp nhất thường nắm lợi thế lớn. Tuy nhiên, kết quả tại Quyết định số 32/QĐ-BQLDA lại xướng tên Công ty Phát triển Năng Lượng Việt là đơn vị trúng thầu.

Một phần Quyết định số 32/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Dấu hỏi về chất lượng kỹ thuật

Đi sâu vào phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Bình An thực hiện, nguyên nhân trượt thầu của các đơn vị đã được làm rõ. Cụ thể, Công ty CP Xây lắp Điện Cần Thơ mặc dù sở hữu giá thầu thấp nhất nhưng đã bị loại ngay từ vòng kỹ thuật với lý do: "Không đạt yêu cầu về kỹ thuật".

Điều này cho thấy, trong các gói thầu hạ tầng điện 110kV phức tạp, tiêu chí kỹ thuật, năng lực nhân sự và thiết bị thi công luôn được đặt lên hàng đầu. Việc nhà thầu giá thấp bị loại là minh chứng cho tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, nơi hiệu quả kinh tế phải song hành cùng chất lượng công trình và trách nhiệm giải trình.

Về phía Công ty TNHH Đồng Vĩnh Thịnh, đơn vị này dù vượt qua các rào cản kỹ thuật nhưng đành chấp nhận vị trí "Hạng 2" do giá thành không đủ sức cạnh tranh với Công ty Phát triển Năng Lượng Việt.

Năng lực của "người được chọn"

Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Việt không phải là cái tên xa lạ trong ngành điện. Với MSDN 0305904419 và trụ sở tại TP HCM, doanh nghiệp này đã có bề dày kinh nghiệm với hàng chục gói thầu xây lắp điện trên khắp cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, VietPower đã thực hiện thành công nhiều dự án tương tự cho các chủ đầu tư. Cụ thể:

Gói Thi công di dời trụ điện cao thế 110KV trị giá 4.999.308.000 đồng, tháng 10/2025; Gói Thi công xây dựng di dời đường điện cao thế, trị giá 28.284.768.000 đồng, tháng 06/2025 tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An.

Gói Xây lắp và thiết bị hạng mục di dời trụ điện cao thế 110KV đường Nguyễn Hữu Cảnh nối dài, trị giá 11.635.751.400 đồng, 08/2025 tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Bà Rịa

Gói thầu số 07: Xây lắp đường dây 110kV từ TBA TĐ Thác Bà - trạm 110kV Đoan Hùng, trị giá 47.701.033.100 đồng, tháng 08/2025 tại Ban Quản lý dự án Lưới điện - Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Gói Di dời, cải tạo đường dây 220kV Bạc Liêu - Sóc Trăng (khoảng cột 100-102), trị giá 9.986.552.100 đồng, tháng 07/2025; Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng, trị giá 2.448.686.900 đồng, tháng 05/2025 tại Công ty Truyền tải điện 4.

Nhận định từ chuyên gia

Dưới góc nhìn chuyên môn, Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án ĐT.822B thể hiện sự phân tích kỹ lưỡng của Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn. Việc ưu tiên nhà thầu đáp ứng đầy đủ năng lực kỹ thuật thay vì chỉ nhìn vào giá thấp nhất là hướng đi đúng đắn, giúp hạn chế rủi ro chậm tiến độ hoặc sự cố vận hành lưới điện 110kV sau này. Đây cũng là tinh thần mà Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đang hướng tới nhằm làm sạch thị trường đấu thầu."

Với việc trúng thầu tại xã Hiệp Hòa (địa giới mới sáp nhập tại Tây Ninh), Công ty Phát triển Năng Lượng Việt sẽ có 180 ngày để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần khơi thông hạ tầng cho trục đường ĐT.822B kết nối liên vùng.