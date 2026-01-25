Điện lực Gia Lai: Minh Mạnh Phát vượt đối thủ, trúng gói thầu hơn 5,5 tỷ đồng

Với giá bỏ thầu sát sao, Công ty Minh Mạnh Phát đã vượt qua các đối thủ để giành quyền thi công lưới điện THA khu vực Đăk Đoa với giá trị hơn 5,5 tỷ đồng.

Đầu năm 2026, thị trường xây lắp điện tại khu vực miền Trung ghi nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ trong công tác đấu thầu. Một trong những tâm điểm là Gói thầu số 2/XL thuộc dự án Hoàn thiện lưới điện THA khu vực Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Kết quả lựa chọn nhà thầu vừa công bố không chỉ cho thấy năng lực của doanh nghiệp nội tỉnh mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm trong việc tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư.

Cuộc đua tam mã tại gói thầu hơn 5 tỷ đồng

Gói thầu số 2/XL: "Thi công xây lắp và xử lý hành lang tuyến công trình Hoàn thiện lưới điện THA khu vực Đăk Đoa tỉnh Gia Lai năm 2026" có mức dự toán được phê duyệt là 6.087.591.179 đồng. Đây là gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước, thu hút sự tham gia của 03 đơn vị có năng lực tại địa phương.

Theo Biên bản mở thầu ngày 05/12/2025, danh sách các đơn vị dự thầu bao gồm: công ty TNHH một thành viên Minh Mạnh Phát, công ty CP thương mại & xây lắp Lê Phan và công ty TNHH một thành viên Phú Hạnh. Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) kỹ lưỡng của tổ chuyên gia, ngày 08/01/2026, Công ty Điện lực Gia Lai đã ban hành Quyết định số 227/QĐ-GLPC phê duyệt cho công ty Minh Mạnh Phát trúng thầu với giá 5.585.574.948 đồng.

Quyết định số 227/QĐ-GLPC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

So với giá dự toán ban đầu, gói thầu này ghi nhận số tiền tiết kiệm cho ngân sách ngành điện là hơn 500 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng hơn 8,24%. Đây là kết quả của sự cạnh tranh sòng phẳng về giá khi cả 03 nhà thầu đều nỗ lực tối ưu hóa phương án thi công.

Năng lực nhà thầu và nhận định từ chuyên gia

Công ty TNHH một thành viên Minh Mạnh Phát (MSDN: 5901098663) có trụ sở tại Khu Tái Định Cư, Thôn 6, Phường Pleiku, Gia Lai, là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, được thành lập năm 2018 do ông Trần Trọng Ni là người đại diện pháp luật.

Qua tìm hiểu của PV, trong lịch sử đấu thầu Công ty Minh Mạnh Phát đã ghi nhận trúng khoảng 20/54 các gói thầu đã tham gia, tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) khoảng 301.208.336.947 đồng. Ngoài gói thầu phân tích nêu trên nhà thầu này trước đó cũng đã từng trúng gói thầu khác do Công ty Điện lực Gia Lai làm chủ đầu tư như:

Gói thầu số 2/XL: Thi công xây lắp và xử lý hành lang tuyến công trình Hoàn thiện lưới điện THA khu vực Mang Yang Tỉnh Gia Lai năm 2026, trị giá 3.705.866.006 đồng vào tháng 1/2026.

Gói thầu số 2/XL: Thi công xây lắp và xử lý hành lang tuyến công trình Khai thác tải sau TBA 110kV Đak Đoa giai đoạn 2 - Xây dựng XT 471 & 473 DDO, trị giá 4.900.365.747 đồng vào tháng 8/2025.

Nhận định về kết quả này, Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: “Việc các gói thầu xây lắp điện đạt tỷ lệ tiết kiệm trên 8% là một minh chứng cho thấy môi trường đấu thầu qua mạng tại Gia Lai đang ngày càng thực chất. Tuy nhiên, với thời gian thực hiện 180 ngày và tính chất phức tạp của việc xử lý hành lang tuyến, chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ chất lượng vật tư đầu vào và biện pháp an toàn thi công để đảm bảo công trình vận hành bền vững, xứng đáng với hiệu quả kinh tế đã đạt được”.

Với bề dày kinh nghiệm và sự tin tưởng từ chủ đầu tư, dư luận kỳ vọng công ty Minh Mạnh Phát sẽ hoàn thành đúng tiến độ, góp phần ổn định nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Đăk Đoa nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.