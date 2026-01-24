Trường Thi Gia Lai trúng gói thầu hơn 10 tỷ, sau khi đối thủ vướng rào cản kỹ thuật

Dù có sự tham gia của liên danh đối thủ, công ty Trường Thi Gia Lai vẫn "một mình một ngựa" về đích tại gói thầu hơn 10 tỷ đồng do Điện lực Gia Lai làm chủ đầu tư.

Việc nâng cao năng lực lưới điện tại khu vực trung tâm số 1 phía Tây tỉnh Gia Lai năm 2026 là một trong những dự án trọng điểm của ngành điện địa phương. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu xây lắp lớn nhất dự án này đang thu hút sự chú ý khi một "đối thủ nặng ký" bị loại ngay từ vòng đánh giá kỹ thuật.

Gói thầu 10 tỷ đồng và cuộc đối đầu không cân sức

Gói thầu số 01/XL: "Thi công xây lắp và xử lý hành lang tuyến công trình Nâng cao ĐTCCCĐ khu vực trung tâm số 1 phía Tây tỉnh Gia Lai năm 2026" có mức dự toán 10.082.310.894 đồng. Đây là gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, thu hút sự tham gia của 02 đơn vị: công ty TNHH một thành viên Trường Thi Gia Lai và Liên danh công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tín Thành Gia Lai – công ty TNHH một thành viên Phú Hạnh.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 23/QĐ-GLPC ngày 05/01/2026 do Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai ký, công ty Trường Thi Gia Lai đã chính thức trúng thầu với giá 10.063.772.967 đồng. Với mức giá này, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách ngành điện chỉ đạt con số khiêm tốn khoảng 0,18%.

Quyết định số 23/QĐ-GLPC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Vì sao liên danh đối thủ trượt thầu?

Đi sâu vào phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT số 47/BC-TCG ngày 26/12/2025 của Tổ chuyên gia, lý do cuộc thầu kém tính cạnh tranh về giá đã lộ diện. Dù tham gia với tư cách liên danh để gia tăng sức mạnh, nhưng Liên danh Tín Thành Gia Lai – Phú Hạnh đã không thể bước vào vòng đấu giá.

Báo cáo đánh giá ghi rõ: Liên danh Tín Thành Gia Lai – Phú Hạnh bị loại do "Nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về năng lực kỹ thuật". Việc trượt thầu ở bước này đồng nghĩa với việc hồ sơ đề xuất tài chính của liên danh này không được xem xét, tạo điều kiện cho công ty Trường Thi Gia Lai trở thành nhà thầu duy nhất đủ điều kiện xếp hạng. Chính vì không còn đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở vòng cuối, mức giá trúng thầu của công ty Trường Thi Gia Lai đã sát nút với giá dự toán, không mang lại hiệu quả tiết kiệm cao như kỳ vọng.

Năng lực "đáng nể" của nhà thầu trúng thầu tại Điện lực Gia Lai

Công ty TNHH một thành viên Trường Thi Gia Lai (MSDN: 5900958644) có trụ sở tại hẻm 225 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP Pleiku, trong lịch sử đấu thầu đã từng tham gia khoảng 81 gói, trúng 45 gói, tổng giá trị trúng thầu ghi nhận 194,75 tỷ đồng.

Theo dữ liệu hồ sơ cho thấy, dù trong tháng 12/2025 doanh nghiệp này từng trượt một số gói thầu xây lắp hành lang tuyến tại Kbang và Phú Thiện, nhưng năng lực thực chiến tại Công ty Điện lực Gia Lai trong tháng 1/2026 lại vô cùng ấn tượng. Ngoài gói phân tích nêu trên nhà thầu đã khẳng định uy tín qua hàng loạt gói thầu như:

Gói thầu số 2/XL: Thi công xây dựng và xử lý hành lang tuyến công trình Chống quá tải và giảm TTĐN cho các TBA khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai năm 2026

Gói thầu số 2A/XL: Thi công xây lắp và xử lý hành lang tuyến công trình Hoàn thiện lưới điện THA khu vực Ayun Pa và Ia Pa tỉnh Gia Lai năm 2026

Thi công xây lắp và xử lý hành lang tuyến công trình Hoàn thiện lưới điện THA khu vực Ayun Pa và Ia Pa tỉnh Gia Lai năm 2026 Gói thầu số 2A/XL: Thi công xây lắp và xử lý hành lang tuyến công trình Hoàn thiện lưới điện XT 472APA cấp điện khu vực Phú Thiện năm 2026

Thi công xây lắp và xử lý hành lang tuyến công trình Hoàn thiện lưới điện XT 472APA cấp điện khu vực Phú Thiện năm 2026 Gói thầu số 2/XL: Thi công xây dựng và xử lý hành lang tuyến công trình Hoàn thiện lưới điện THA khu vực An Khê và Đăk Pơ tỉnh Gia Lai năm 2026

Gói thầu số 2/XL: Thi công xây dựng và xử lý hành lang tuyến công trình Hoàn thiện lưới điện THA khu vực Đức Cơ tỉnh Gia Lai năm 2026

Góc nhìn chuyên gia và trách nhiệm giải trình

Nhận định về kết quả này, Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nêu quan điểm: "Việc nhà thầu bị loại ở bước kỹ thuật là chuyện bình thường trong đấu thầu, nhưng khi nó xảy ra ở một gói thầu quy mô trên 10 tỷ đồng thì chủ đầu tư cần rà soát lại xem liệu các tiêu chí trong E-HSMT có vô tình tạo ra rào cản quá lớn hay không. Tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 là khích lệ cạnh tranh để tối ưu hiệu quả kinh tế. Khi tính cạnh tranh bị triệt tiêu ngay từ vòng kỹ thuật, mục tiêu tiết kiệm ngân sách sẽ khó đạt được".

Với thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày, dư luận kỳ vọng công ty Trường Thi Gia Lai sẽ chứng minh năng lực thực chất bằng chất lượng công trình và tiến độ thi công, xứng đáng với sự tin tưởng của chủ đầu tư trong một cuộc thầu mà họ đã "loại" được đối thủ từ sớm.