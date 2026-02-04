Gói thầu 13,8 tỷ tại ĐH Công nghiệp TP HCM: Đơn vị tư vấn khẳng định đúng quy định

Sau những băn khoăn về tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu bảo trì cơ sở chính, đơn vị tư vấn đấu thầu đã chính thức có báo cáo đánh giá, khẳng định lựa chọn nhà thầu dựa trên sự phù hợp về năng lực và bối cảnh thị trường lao động năm 2026.

Tiếp nối những thông tin về gói thầu “Bảo trì phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành cơ sở chính” tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, mới đây đơn vị tư vấn đấu thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia đã có báo cáo chính thức gửi đến nhà trường nhằm làm rõ các băn khoăn về hiệu quả tiết kiệm và quy trình lựa chọn đơn vị thực hiện.

Theo Biên bản mở thầu ngày 2/1/2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia cho biết đã tiến hành đánh giá E-HSDT của 3 nhà thầu tham dự gồm CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Đại Việt, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông và CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Nguyễn Lê.

Sau khi xem xét, đánh giá chi tiết từng E-HSDT của các nhà thầu, đơn vị tư vấn nhận thấy rằng: “CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Đại Việt là nhà thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Đồng thời, nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất trong 03 nhà thầu tham dự gói thầu Bảo trì phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành cơ sở chính”. Cụ thể, nhà thầu có giá dự thầu là 13.506.247.694 đồng (tiết kiệm khoảng 2,68%) so với giá dự toán là 13.878.921.566 đồng.

“Mặt khác, việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đang được quan tâm, do đó các dự án liên tục triển khai thực hiện rất nhiều, vì vậy đơn giá nhân công ở thời điểm này ngày càng tăng cao. Việc nhà thầu có giá dự thầu tiết kiệm khoảng gần 3% là đảm bảo theo chủ trương của Nhà nước và tỷ lệ tiết kiệm của nhà thầu là cao nhất trong 03 nhà thầu tham dự. Do đó, việc lựa chọn nhà thầu của gói thầu Bảo trì phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành cơ sở chính đảm bảo theo quy định hiện hành”, đơn vị tư vấn khẳng định.

Liên quan đến các nghi ngại về tính minh bạch, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định rằng quy trình thực hiện của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM và đơn vị tư vấn đang bám sát các quy định mới nhất.

Việc đánh giá dựa trên sự cân bằng giữa năng lực kỹ thuật và giá thấp nhất là đúng tinh thần của Luật Đấu thầu. Đồng thời, Nghị định 214 đã quy định rất rõ về quy trình xét thầu qua mạng, giúp loại bỏ các yếu tố can thiệp cảm tính. Khi nhà thầu đáp ứng đủ bước kỹ thuật và có giá thấp nhất được lựa chọn, đó là biểu hiện của sự công bằng.

Ngoài ra, Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng hướng dẫn về việc xác định giá gói thầu và quản lý chi phí. Việc đơn vị tư vấn giải trình dựa trên biến động thực tế của đơn giá nhân công thị trường là phù hợp với quy định về quản lý rủi ro và đảm bảo tính khả thi của hợp đồng, tránh tình trạng nhà thầu bỏ giá quá thấp rồi bỏ dở công trình.

"Tỷ lệ tiết kiệm không phải là thước đo duy nhất của một cuộc thầu thành công. Quan trọng là nhà thầu được chọn phải đủ năng lực thực hiện và mức giá đó phản ánh đúng giá trị thị trường tại thời điểm đóng thầu," vị Luật sư Lập chia sẻ thêm.

Với báo cáo từ đơn vị tư vấn, có thể thấy việc lựa chọn nhà thầu tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự đối chiếu với tình hình thực tế của ngành xây dựng. Việc lựa chọn đơn vị có giá thấp nhất trong danh sách tham dự cho thấy nỗ lực của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tính kinh tế theo đúng quy định hiện hành.