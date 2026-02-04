Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói thầu 13,8 tỷ tại ĐH Công nghiệp TP HCM: Đơn vị tư vấn khẳng định đúng quy định

Sau những băn khoăn về tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu bảo trì cơ sở chính, đơn vị tư vấn đấu thầu đã chính thức có báo cáo đánh giá, khẳng định lựa chọn nhà thầu dựa trên sự phù hợp về năng lực và bối cảnh thị trường lao động năm 2026.

Minh An

Tiếp nối những thông tin về gói thầu “Bảo trì phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành cơ sở chính” tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, mới đây đơn vị tư vấn đấu thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia đã có báo cáo chính thức gửi đến nhà trường nhằm làm rõ các băn khoăn về hiệu quả tiết kiệm và quy trình lựa chọn đơn vị thực hiện.

Theo Biên bản mở thầu ngày 2/1/2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia cho biết đã tiến hành đánh giá E-HSDT của 3 nhà thầu tham dự gồm CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Đại Việt, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Quế Thông và CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Nguyễn Lê.

Sau khi xem xét, đánh giá chi tiết từng E-HSDT của các nhà thầu, đơn vị tư vấn nhận thấy rằng: “CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Đại Việt là nhà thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Đồng thời, nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất trong 03 nhà thầu tham dự gói thầu Bảo trì phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành cơ sở chính”. Cụ thể, nhà thầu có giá dự thầu là 13.506.247.694 đồng (tiết kiệm khoảng 2,68%) so với giá dự toán là 13.878.921.566 đồng.

Mặt khác, việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đang được quan tâm, do đó các dự án liên tục triển khai thực hiện rất nhiều, vì vậy đơn giá nhân công ở thời điểm này ngày càng tăng cao. Việc nhà thầu có giá dự thầu tiết kiệm khoảng gần 3% là đảm bảo theo chủ trương của Nhà nước và tỷ lệ tiết kiệm của nhà thầu là cao nhất trong 03 nhà thầu tham dự. Do đó, việc lựa chọn nhà thầu của gói thầu Bảo trì phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành cơ sở chính đảm bảo theo quy định hiện hành”, đơn vị tư vấn khẳng định.

Liên quan đến các nghi ngại về tính minh bạch, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định rằng quy trình thực hiện của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM và đơn vị tư vấn đang bám sát các quy định mới nhất.

Việc đánh giá dựa trên sự cân bằng giữa năng lực kỹ thuật và giá thấp nhất là đúng tinh thần của Luật Đấu thầu. Đồng thời, Nghị định 214 đã quy định rất rõ về quy trình xét thầu qua mạng, giúp loại bỏ các yếu tố can thiệp cảm tính. Khi nhà thầu đáp ứng đủ bước kỹ thuật và có giá thấp nhất được lựa chọn, đó là biểu hiện của sự công bằng.

Ngoài ra, Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng hướng dẫn về việc xác định giá gói thầu và quản lý chi phí. Việc đơn vị tư vấn giải trình dựa trên biến động thực tế của đơn giá nhân công thị trường là phù hợp với quy định về quản lý rủi ro và đảm bảo tính khả thi của hợp đồng, tránh tình trạng nhà thầu bỏ giá quá thấp rồi bỏ dở công trình.

"Tỷ lệ tiết kiệm không phải là thước đo duy nhất của một cuộc thầu thành công. Quan trọng là nhà thầu được chọn phải đủ năng lực thực hiện và mức giá đó phản ánh đúng giá trị thị trường tại thời điểm đóng thầu," vị Luật sư Lập chia sẻ thêm.

Với báo cáo từ đơn vị tư vấn, có thể thấy việc lựa chọn nhà thầu tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự đối chiếu với tình hình thực tế của ngành xây dựng. Việc lựa chọn đơn vị có giá thấp nhất trong danh sách tham dự cho thấy nỗ lực của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tính kinh tế theo đúng quy định hiện hành.

#Quy trình đấu thầu minh bạch #Lựa chọn nhà thầu phù hợp #Tiết kiệm ngân sách giáo dục #Đánh giá năng lực nhà thầu #Quy định pháp luật về đấu thầu #Giải trình biến động giá

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu 13,8 tỷ tại Đại học Công nghiệp TP HCM: Giá dự thầu bám sát giá dự toán

Biên bản mở thầu gói thầu xây lắp tại Trường Đại học Công nghiệp TP HCM ghi nhận ba doanh nghiệp tham dự với mức giá sát dự toán, đặt ra bài toán về hiệu quả tiết kiệm.

Vừa qua, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã ghi nhận diễn biến đáng chú ý tại gói thầu xây lắp thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Theo biên bản mở thầu công bố ngày 02/01/2026, gói thầu "Bảo trì phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành cơ sở chính" đang bước vào giai đoạn xét thầu với sự tham gia của ba nhà thầu quen thuộc trên địa bàn TP HCM.

Giá dự thầu bám sát dự toán

Xem chi tiết

Bạn đọc

Nhà thầu Minh Tường Phát và những mối quan hệ "ruột" với chủ đầu tư [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát có mối liên hệ mật thiết với một số Ban Quản lý dự án khi liên tục trúng hàng chục gói thầu.

Sự thành công của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát trong lĩnh vực cung cấp thiết bị không thể không nhắc đến danh sách các "chủ đầu tư quen". Đứng đầu danh sách này là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho. Thống kê chi tiết cho thấy, Minh Tường Phát đã tham gia 22 gói thầu do đơn vị này mời thầu và giành chiến thắng tới 17 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến 77%. Tổng giá trị trúng thầu tại riêng chủ đầu tư này đạt gần 40 tỷ đồng. Các gói thầu trải dài từ cung cấp thiết bị dạy học, thiết bị văn phòng đến cả những gói lắp đặt trạm biến áp hay thang nâng thực phẩm.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre, nhà thầu này cũng ghi nhận mối quan hệ khá "mặn nồng" khi tham gia 16 gói và trúng 6 gói. Đáng chú ý, dù số lượng gói thầu trúng ít hơn tại Mỹ Tho nhưng tổng giá trị trúng thầu tại địa bàn Bến Tre lại lên tới hơn 77,4 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Chân dung nhà thầu Minh Tường Phát: Trúng thầu dày đặc tại Đồng Tháp [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng hơn 120 gói thầu, Công ty Minh Tường Phát đang khẳng định vị thế "ông lớn" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục tại khu vực phía Nam.

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát (MST: 1200730277) có tuổi đời hoạt động khá dày dạn. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 9/2008, do ông Nguyễn Minh Tường làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc.

Trải qua hơn 17 năm hoạt động, Minh Tường Phát đã xây dựng được một hồ sơ năng lực đấu thầu đáng nể. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 200 gói thầu, trong đó trúng tới 121 gói, trượt 71 gói, còn lại là các gói thầu chưa có kết quả hoặc bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu trung bình của đơn vị này đạt mức xấp xỉ 60,6%, một con số "mơ ước" đối với bất kỳ nhà thầu hàng hóa nào.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới