Theo chuyên gia pháp lý, việc bố trí nơi ở tạm thời cho người dân không đồng nghĩa Nhà nước phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường do vụ nổ gây ra.

Sau vụ nổ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) khiến 7 người tử vong, 9 người bị thương, kết cấu khu tập thể E3, E4 Vĩnh Hồ bị ảnh hưởng, hơn 100 hộ dân phải di dời khẩn cấp về Khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng).

Hiện trường vụ việc.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường – Giảng viên luật hình sự, Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi cho rằng, việc thành phố Hà Nội khẩn trương bố trí nơi ở cho hơn 100 hộ dân phải sơ tán sau vụ nổ khí gas là một quyết định cần thiết, thể hiện trách nhiệm của chính quyền trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Bố trí nơi ở tạm thời, người dân không bị tước bỏ quyền sở hữu tài sản

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, cần phân biệt rõ bản chất pháp lý của việc bố trí nơi ở cho người dân trong vụ việc này với chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Về bản chất, đây trước hết là hoạt động bố trí chỗ ở tạm thời, hỗ trợ di chuyển và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho những người dân buộc phải rời khỏi nơi ở do công trình bị hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn hoặc khu vực cần được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ, điều tra và khắc phục hậu quả.

Cần xác định rằng, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân không tự động bị chấm dứt chỉ vì xảy ra một vụ nổ, cháy hoặc sự cố công trình. Việc bố trí chỗ ở khác trong thời gian khắc phục hậu quả cũng không làm phát sinh căn cứ để Nhà nước mặc nhiên thu hồi đất hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản của người dân sang chủ thể khác.

Về cơ sở pháp lý, cần phân biệt hai tình huống. Trường hợp di dời khẩn cấp đối với nhà chung cư bị hư hỏng do cháy, nổ, không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng, pháp luật về nhà ở đã có quy định về di dời và bố trí chỗ ở tạm thời. Điều 73 Luật Nhà ở năm 2023 quy định việc di dời khẩn cấp chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đến chỗ ở tạm thời; quyết định di dời phải xác định địa điểm, thời hạn, phương thức di dời và kinh phí liên quan. Điều 23 Nghị định 98/2024/NĐ-CP cũng quy định các trường hợp di dời khẩn cấp nhà chung cư bị hư hỏng do cháy, nổ không còn bảo đảm an toàn.

Đối với các nhà ở riêng lẻ, công trình và hộ dân khác nằm trong khu vực bị ảnh hưởng, việc di chuyển, bố trí nơi ở phải căn cứ vào yêu cầu bảo đảm an toàn, quyết định của cơ quan có thẩm quyền và các chính sách hỗ trợ hợp pháp của thành phố. Không nên áp dụng máy móc quy định về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho tất cả các trường hợp này.

Theo luật sư Cường, việc bố trí nơi ở tạm thời không làm phát sinh hậu quả pháp lý là Nhà nước thu hồi đất hoặc tước bỏ quyền sở hữu tài sản của người dân. Đây là vấn đề cần được truyền thông rõ ràng để tránh tâm lý lo lắng, hiểu nhầm trong cộng đồng dân cư. Theo Điều 91 và Điều 111 Luật Đất đai năm 2024, cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất gắn với những điều kiện, căn cứ và trình tự pháp luật quy định. Trong vụ việc này, việc bố trí căn hộ tại Thượng Thanh trước hết là giải pháp tạm cư, không đồng nghĩa với việc các hộ dân đã được bố trí một suất tái định cư theo phương án thu hồi đất.

Do vậy, sau khi hoàn thành công tác cứu hộ, cứu nạn, cơ quan chức năng cần tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng và mức độ an toàn của từng công trình. Những căn nhà, công trình có thể khắc phục, sửa chữa để tiếp tục sử dụng thì cần có phương án sửa chữa, bảo đảm an toàn để người dân trở về. Những công trình không còn khả năng bảo đảm an toàn phải được xử lý theo quy định về xây dựng, nhà ở và an toàn công trình. Trường hợp phát sinh yêu cầu thu hồi đất để thực hiện một dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì phải có căn cứ, quyết định và thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo pháp luật về đất đai.

Cần phân biệt trách nhiệm hỗ trợ của Nhà nước với trách nhiệm bồi thường

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các tổ chức, cá nhân có liên quan là vấn đề pháp lý đặc biệt quan trọng cần được làm rõ sau vụ việc. Việc Nhà nước bố trí nơi ở tạm thời cho người dân không đồng nghĩa với việc Nhà nước phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường đối với những thiệt hại do vụ nổ gây ra. Cần phân biệt rõ trách nhiệm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội của chính quyền với trách nhiệm dân sự của tổ chức, cá nhân gây thiệt hại.

Theo Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Điều 585 quy định nguyên tắc thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Như vậy, những người bị thương, gia đình có người tử vong, các hộ dân bị hư hỏng nhà cửa, tài sản và những chủ thể có quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm đều có quyền yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

Theo nguyên tắc, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Trường hợp chủ sở hữu đã giao nguồn nguy hiểm cao độ cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người được giao có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định. Đáng chú ý, trách nhiệm này về nguyên tắc không phụ thuộc hoàn toàn vào việc chủ sở hữu có lỗi hay không, trừ những trường hợp loại trừ trách nhiệm được pháp luật quy định.

Trong vụ việc cụ thể này, nếu kết quả điều tra xác định cơ sở kinh doanh là nơi phát sinh sự cố do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng, bảo quản bình gas, hệ thống dẫn gas hoặc thiết bị có liên quan thì chủ cơ sở và những cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên quan phải được xem xét trách nhiệm tương ứng. Không thể chỉ căn cứ vào việc vụ nổ xảy ra tại một cơ sở kinh doanh để mặc nhiên kết luận chủ cơ sở phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Cơ quan chức năng phải làm rõ nguồn phát sinh khí gas, nguyên nhân rò rỉ, chủ thể quản lý, sử dụng thiết bị, hành vi vi phạm và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi đó với hậu quả xảy ra.

Nếu chủ cơ sở kinh doanh còn sống và được xác định là người có trách nhiệm bồi thường phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật. Trường hợp chủ cơ sở tử vong, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được thực hiện theo Điều 615 Bộ luật Dân sự năm 2015. Những người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Không thể mặc nhiên buộc những người thừa kế phải lấy tài sản riêng của mình để bồi thường vượt quá phạm vi nghĩa vụ tài sản mà pháp luật quy định.

Nếu kết quả điều tra xác định có cá nhân cố ý phá hoại, có hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, quản lý và sử dụng khí gas hoặc có hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến vụ nổ thì những người này phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Luật sư Cường lưu ý thêm một vấn đề là pháp luật có quy định về khả năng giảm mức bồi thường trong trường hợp đặc biệt. Theo khoản 2 Điều 585 Bộ luật Dân sự năm 2015, người chịu trách nhiệm bồi thường có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

Ngoài ra, cần phân biệt trách nhiệm hỗ trợ của Nhà nước với trách nhiệm bồi thường của người gây ra vụ nổ. Trong giai đoạn trước mắt, chính quyền thành phố có trách nhiệm tổ chức cứu hộ, bảo đảm an ninh trật tự, bố trí nơi ở tạm thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm và tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động quản lý nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội, không phải là việc Nhà nước thay thế nghĩa vụ bồi thường của tổ chức, cá nhân gây thiệt hại.

“Tôi cho rằng, thành phố cần sớm có phương án tổng thể đối với hơn 100 hộ dân, trong đó xác định rõ thời gian tạm cư, điều kiện sinh hoạt, chi phí điện, nước, đi lại, hỗ trợ trẻ em đến trường và người cao tuổi, người khuyết tật. Người dân cần được thông tin thường xuyên về kết quả kiểm định công trình, tiến độ khắc phục sự cố và phương án trở về nơi ở cũ hoặc phương án xử lý tiếp theo”, luật sư Cương nêu ý kiến.