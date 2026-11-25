Công văn 8627/BYT-TCCB của Bộ Y tế vừa ban hành đặt ra hàng loạt yêu cầu về siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng phục vụ trong cơ sở y tế, từ minh bạch chi phí, cá thể hóa chỉ định theo khả năng chi trả đến đo lường sự hài lòng của người bệnh. Giữa áp lực quá tải và những vướng mắc cơ chế hiện nay, quy định sẽ đi vào thực tế ra sao?

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, TS.BS Quan Thế Dân, nguyên Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành chỉ ra những điểm nghẽn cốt lõi cần tháo gỡ để chính sách không dừng ở khẩu hiệu.

Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ảnh minh họa/nguồn bvyhctnghean.vn

Cần phân biệt rõ y đức và y luật

- Dưới góc độ người từng trực tiếp điều trị lẫn quản lý bệnh viện, ông đánh giá tính khả thi khi đưa các quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế vào vận hành thực tế ra sao? Liệu chúng ta có đang kỳ vọng nâng cao y đức bằng kiểm tra, trách nhiệm trong khi chưa tháo gỡ tận gốc các xung đột về cơ chế tài chính, định mức nhân lực và tình trạng quá tải chuyên môn…?

Ở Việt Nam, người ta thường coi trọng chữ "đức". Trong ngành y, tôi từng chứng kiến sự ra đời của quy định về y đức gồm 12 điều do cố Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương ký vào năm 1996. Thời điểm đó, ngành y đối mặt nhiều khó khăn do cơ chế quản lý, điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất thiếu thốn, thiếu thuốc và trang thiết bị. Khi người dân bức xúc, thay vì nhìn thẳng vào các nguyên nhân khách quan ấy, ngành lại dễ quy kết chủ quan rằng nhân viên y tế chưa hết lòng, chưa hy sinh. Trong khi các ngành khác làm theo năng lực, hưởng theo công sức, nhân viên y tế lại thường xuyên được kêu gọi hy sinh, dù y tế cũng là một nghề mưu sinh và mang những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp như bao ngành khác.

Bộ 12 điều y đức, nhưng bản chất nhiều nội dung lại là quy tắc mang tính pháp quy. Cần phân biệt rõ y đức và y luật. Y đức xuất phát từ bên trong, từ sự tự nhận thức, giáo dục gia đình và môi trường xã hội, không mang tính cưỡng chế. Y luật là quy định do Nhà nước ban hành, có tính bắt buộc và chế tài rõ ràng khi vi phạm. Gọi lẫn lộn giữa y đức và y luật dễ tạo ra sự mơ hồ khi áp dụng lẫn xử lý vi phạm. Văn bản mới của Bộ Y tế, ở một số khía cạnh, vẫn chưa thoát hẳn khỏi tư duy chung chung này.

Xã hội càng phát triển, càng nhiều vấn đề nảy sinh thì càng phải quản lý bằng pháp luật. Ngành y muốn vận hành minh bạch, hiệu quả thì cần những quy định luật pháp cụ thể, chi tiết để cả người hành nghề lẫn người bệnh cùng nắm rõ: thầy thuốc biết giới hạn và trách nhiệm của mình tới đâu, người bệnh biết quyền lợi của mình được hưởng đến mức nào. Không thể để xảy ra tình trạng người bệnh đòi hỏi quá mức, còn khi bác sĩ không đáp ứng được thì quy chụp là thiếu y đức.

Ngành y cũng phản ánh sự vận động của xã hội: chuyển dịch từ "đức trị" sang "pháp trị" - lấy khung pháp lý rõ ràng làm trục chính, còn y đức là yếu tố bổ trợ, được bồi đắp khi điều kiện làm việc và cơ chế của ngành được cải thiện. Giữ lòng trắc ẩn và đạo đức nghề nghiệp là cần thiết, nhưng phải đặt trên nền tảng pháp quy minh bạch.

Bộ Y tế cần có hướng dẫn kê đơn cụ thể hơn với từng bệnh

- Việc yêu cầu bác sĩ kê đơn, xét nghiệm và điều trị phải phù hợp với tình trạng bệnh, quy định chuyên môn và khả năng chi trả của người bệnh... Theo ông, yêu cầu này tạo ra áp lực gì cho các bác sĩ?

Về việc kê đơn, Bộ Y tế cần có hướng dẫn thật chi tiết, nếu không sẽ tạo ra “vùng mờ” khiến người bệnh băn khoăn, còn bác sĩ lúng túng. Một bệnh có thể điều trị theo nhiều phác đồ; trong mỗi phác đồ thường nêu hoạt chất hoặc tên gốc, trong khi cùng một hoạt chất lại có hàng chục biệt dược của nhiều nhà sản xuất với mức giá chênh lệch. Dư địa linh hoạt khi kê đơn vì thế khá lớn: cùng một bệnh, bác sĩ có thể kê đơn chi phí thấp hoặc chi phí cao.

Ở ta, tâm lý người bệnh thường chia hai cực: có người tin "thuốc đắt mới tốt, tiền nào của nấy", nhưng cũng có người thiếu niềm tin, luôn đặt bác sĩ trong thế bị soi xét, lo ngại việc kê thuốc đắt tiền sẽ bị nghi ngờ tư lợi. Theo đó, Bộ Y tế cần có hướng dẫn kê đơn cụ thể hơn với từng bệnh, nên có các phương án phác đồ rõ ràng, kèm gợi ý thuốc và dịch vụ ở các mức giá khác nhau để bác sĩ giải thích, giúp người bệnh lựa chọn.

Tuy nhiên, bài toán thực tế không đơn giản. Nếu khám chữa bệnh tự túc tại cơ sở tư nhân, người bệnh dễ cân nhắc chọn phương án đắt hay rẻ theo túi tiền. Nhưng với người có thẻ bảo hiểm y tế, nhiều người kỳ vọng được dùng thuốc tốt nhất; khi không được đáp ứng do quy định hoặc danh mục, họ dễ nảy sinh nghi ngờ, lan truyền tâm lý "thuốc bảo hiểm rẻ tiền khó khỏi bệnh".

Chuyện phác đồ chưa thật rõ ràng cũng khiến bệnh viện vất vả khi quyết toán bảo hiểm y tế. Có trường hợp bác sĩ có chỉ định điều trị có lợi cho bệnh nhân nhưng lại đối mặt nguy cơ bị xuất toán vì thiếu căn cứ đối chiếu cụ thể theo văn bản. Nếu Bộ Y tế ban hành các phác đồ chuẩn, phân tầng rõ ràng (chẳng hạn phương án chuẩn theo chi trả hiện hành và phương án mở rộng nếu người bệnh tự chi trả thêm), bác sĩ sẽ có điểm tựa pháp lý để giải thích minh bạch, người bệnh cũng dễ hiểu và tự quyết định.

Nếu có phác đồ chuẩn công khai để người bệnh tự tra cứu, đối chiếu, sự minh bạch sẽ tăng lên. Ví dụ, trong viêm hô hấp trên đơn giản nhiều khi chỉ cần kháng sinh amoxilin dạng uống mà không cần kháng sinh đắt tiền khác. Có khung phác đồ rõ ràng giúp bác sĩ kê đúng bệnh, đúng thuốc, tránh lãng phí và có cơ sở bảo vệ quyết định chuyên môn của mình. Đồng thời, tránh được sự lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi hay gây khó khăn cho bệnh nhân…

- Về đánh giá sự hài lòng của người bệnh, thực tế người bệnh đang nằm viện thường có tâm lý ngại "mất lòng" nên dễ trả lời khảo sát cho xong, khiến số liệu thiếu thực chất. Để khảo sát trung thực, cần thiết kế lại kênh đo lường ra sao, thưa ông?

Bộ câu hỏi khảo sát sự hài lòng của Bộ Y tế hiện đã khá đầy đủ, nhưng điểm nghẽn nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Nếu giao bệnh viện tự khảo sát tại chỗ, tính khách quan khó bảo đảm vì cơ sở nào cũng muốn kết quả đẹp, dễ chọn mẫu hoặc đối tượng thuận lợi. Người bệnh đang điều trị cũng thường ngại va chạm, muốn giữ hòa khí. Tương tự, các cuộc họp hội đồng người bệnh định kỳ đôi khi thiên về ý kiến tích cực, còn khảo sát trực tuyến trên cổng thông tin bệnh viện lại dễ nghiêng về phía người đang có bức xúc.

Thay vì để cơ sở y tế tự đánh giá hoặc chỉ dựa vào các đợt kiểm tra hành chính, nên giao cho đơn vị khảo sát độc lập bên thứ ba có chuyên môn thống kê và phương pháp lấy mẫu khoa học. Cách chọn mẫu quyết định trực tiếp độ chính xác của kết quả: mẫu thiên lệch sẽ cho ra bức tranh méo mó. Kết quả khảo sát cần được công khai minh bạch cho các bên liên quan, đồng thời cho phép bệnh viện giải trình nếu phát hiện số liệu sai lệch trước khi dùng làm căn cứ đánh giá hay xử lý trách nhiệm.

Có thể thấy, các yêu cầu của Bộ Y tế hướng tới mục tiêu đúng đắn là minh bạch hóa hoạt động khám chữa bệnh và nâng cao trách nhiệm phục vụ. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực chất, ngành y cần chuyển mạnh từ cách làm mang tính phát động sang thiết lập khuôn khổ pháp lý và quy trình chuẩn rõ ràng, dễ áp dụng hàng ngày. Khi những quy định này được đặt trên nền tảng cơ chế tài chính, nhân lực phù hợp cùng kênh giám sát độc lập, khách quan, sự đổi mới mới có thể duy trì bền vững và củng cố niềm tin thực sự nơi người bệnh.

Xin cảm ơn ông!