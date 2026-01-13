Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Giới thiệu Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cử tri cơ quan Thành ủy Hà Nội thống nhất giới thiệu Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thiên Tuấn

Sáng 13/1, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội diễn ra Hội nghị cử tri cơ quan Thành ủy giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Tại hội nghị, cử tri cơ quan Thành ủy đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

anh-chup-man-hinh-2026-01-13-luc-103005.png

Hội nghị cũng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Với đa số đại biểu tán thành, hội nghị đã thông qua danh sách giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ông Nguyễn Trọng Đông ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật.

Ông có thời gian dài công tác trong ngành công an, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Đầu tháng 6/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Giữa tháng 8/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Ngọc làm Ủy viên Ban Bí thư.

Tháng 1/2025, ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

#nguyễn duy ngọc #đại biểu quốc hội #bầu cử #quốc hội #chân dung #bí thư hà nội

Bài liên quan

Chính trị

Tập trung cao độ công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khoá XVI và HĐND các cấp

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 12/1, tại Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành việc xem xét thông qua hai Nghị quyết của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đồng thời cho ý kiến báo cáo công tác của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

202601120832221737-z7421398101952-994c3f1efc87cc5af5272397293a89f6.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Tổ chức lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng với nghi thức cấp Nhà nước

Ban Chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN, Chính phủ nước CHXHCN, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25/12/1945; quê quán: xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũ nay là xã Lương Hoà, tỉnh Vĩnh Long; thường trú tại số 702, ấp An Bình, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long; nhập ngũ ngày 14/5/1963; vào Đảng ngày 23/9/1965; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng các khoá IX, X; Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII; nguyên: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xem chi tiết

Chính trị

Công an tỉnh Thanh Hoá công bố quyết định công tác cán bộ

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã trao các Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt các đơn vị.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

gen-o-z7414869938819-08a8fc4579d3897bf2ccd2397b9f14cb.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới