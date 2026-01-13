Giới thiệu Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 13/1, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội diễn ra Hội nghị cử tri cơ quan Thành ủy giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Tại hội nghị, cử tri cơ quan Thành ủy đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị cũng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Với đa số đại biểu tán thành, hội nghị đã thông qua danh sách giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ông Nguyễn Trọng Đông ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật.

Ông có thời gian dài công tác trong ngành công an, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Đầu tháng 6/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Giữa tháng 8/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Ngọc làm Ủy viên Ban Bí thư.

Tháng 1/2025, ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.