Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phóng viên Ars Technica mất việc vì AI

Số hóa - Xe

Phóng viên Ars Technica mất việc vì AI

Benj Edwards, cây bút kỳ cựu của Ars Technica, bị sa thải sau khi dùng trích dẫn do AI bịa ra trong bài viết về sự cố công nghệ.

Thiên Trang (TH)
Chuyên trang công nghệ Ars Technica vừa chứng kiến một sự cố gây chấn động trong giới báo chí công nghệ.
Chuyên trang công nghệ Ars Technica vừa chứng kiến một sự cố gây chấn động trong giới báo chí công nghệ.
Phóng viên Benj Edwards bị sa thải vì sử dụng trích dẫn giả do AI tạo ra.
Phóng viên Benj Edwards bị sa thải vì sử dụng trích dẫn giả do AI tạo ra.
Điều trớ trêu là bài viết của ông lại nói về việc AI gây rối loạn nội dung.
Điều trớ trêu là bài viết của ông lại nói về việc AI gây rối loạn nội dung.
Tổng biên tập Ken Fisher khẳng định đây là vi phạm nghiêm trọng chính sách nội bộ.
Tổng biên tập Ken Fisher khẳng định đây là vi phạm nghiêm trọng chính sách nội bộ.
Edwards giải thích ông mắc COVID và vô tình dùng văn bản AI thay vì nguyên gốc.
Edwards giải thích ông mắc COVID và vô tình dùng văn bản AI thay vì nguyên gốc.
Sau khi phát hiện sai sót, ông chủ động đề nghị gỡ bài và gửi lời xin lỗi công khai.
Sau khi phát hiện sai sót, ông chủ động đề nghị gỡ bài và gửi lời xin lỗi công khai.
Ars Technica cho biết đã rà soát các bài viết khác và không phát hiện thêm vấn đề.
Ars Technica cho biết đã rà soát các bài viết khác và không phát hiện thêm vấn đề.
Sự việc trở thành lời cảnh báo về rủi ro khi phóng viên phụ thuộc quá mức vào AI.
Sự việc trở thành lời cảnh báo về rủi ro khi phóng viên phụ thuộc quá mức vào AI.
Mời quý độc giả xem thêm video: Từ 1/1/2026, sản phẩm số do AI tạo ra bắt buộc phải có dấu hiệu nhận dạng | Báo Nhân Dân
Thiên Trang (TH)
#AI #báo chí #phóng viên #Ars Technica #trích dẫn giả #sự cố công nghệ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT