Acerpure COZY F2, gia dụng yên tĩnh cho smart home

Số hóa - Xe

Acerpure COZY F2, gia dụng yên tĩnh cho smart home

Acerpure COZY F2 mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, tiết kiệm điện và phù hợp xu hướng sống yên tĩnh trong hệ sinh thái smart home hiện đại.

Thiên Trang (TH)
Smart home ngày nay không chỉ chú trọng công nghệ mà còn ưu tiên sự yên tĩnh.
Người dùng đô thị cần thiết bị vận hành ổn định, ít tiếng ồn và dễ sử dụng.
Trong nhóm gia dụng, quạt tuần hoàn đóng vai trò quan trọng cho không khí trong nhà.
Acerpure COZY F2 sử dụng động cơ DC-Inverter giảm rung, tiết kiệm điện năng.
Thiết kế luồng gió tuần hoàn giúp phân bổ đều, không thổi trực tiếp vào người.
Độ ồn chỉ 33-65 dB, tương đương thư viện, phù hợp phòng ngủ và làm việc.
Người dùng có thể điều chỉnh nhiều cấp độ gió, linh hoạt cho từng nhu cầu.
COZY F2 trở thành lựa chọn lý tưởng cho xu hướng smart home yên tĩnh.
#Acerpure #smart home #quạt tuần hoàn #yên tĩnh #tiết kiệm điện #gia dụng

