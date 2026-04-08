Giành lại sự sống cho hai mẹ con sản phụ biến chứng sản khoa tối cấp

Trong y khoa, có những khoảnh khắc mà mỗi phút trôi qua đều mang ý nghĩa sống còn. Trong 10 phút ngắn ngủi, các bác sĩ đã phải chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho hai con người.

Trưa ngày 7/4, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp sản giật nặng, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi trong tình huống vô cùng khẩn cấp.

Sản phụ mang thai lần đầu, thai 37 tuần, nhập viện với biểu hiện co giật, rối loạn ý thức, huyết áp tăng cao, tim thai có dấu hiệu suy. Đây là biến chứng sản khoa tối cấp, có thể cướp đi sinh mạng của cả mẹ và con nếu chậm trễ xử trí.

Cấp cứu cho thai nhi - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp cấp cứu: Kiểm soát đường thở; Sử dụng thuốc chống co giật; Theo dõi liên tục tim thai; Chuẩn bị phòng mổ trong trạng thái sẵn sàng tối đa.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và quyết định mổ lấy thai cấp cứu ngay lập tức.

Chỉ sau 10 phút kể từ khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, em bé đã chào đời với tiếng khóc yếu và được chuyển ngay sang hồi sức tích cực.

Ê- kíp mổ cấp cứu mẹ con sản phụ - Ảnh BVCC

Với thế mạnh trong hồi sức sơ sinh, đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu, hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn cho trẻ.

Chính năng lực chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực này đã góp phần quan trọng giúp em bé vượt qua thời khắc nguy kịch, từng bước ổn định sau sinh.

Sau phẫu thuật, sản phụ tiếp tục được kiểm soát huyết áp, điều trị chống co giật và theo dõi chặt chẽ. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Khoa Sản – Gây mê Hồi sức – Sơ sinh, tình trạng của cả mẹ và bé đã dần ổn định.

Chỉ sau 10 phút em bé đã chào đời - Ảnh BVCC

“Sản giật có thể xảy ra bất ngờ nhưng thường bắt đầu từ các dấu hiệu của tiền sản giật như: Phù nhiều bất thường; Đau đầu, hoa mắt; Tăng huyết áp; Có protein trong nước tiểu.

Khám thai định kỳ không chỉ là thủ tục, mà là “lá chắn” giúp phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp kịp thời, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi”, các bác sĩ chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khuyến cáo.

Thành công của ca cấp cứu là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn vững vàng, khả năng phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa và tinh thần luôn sẵn sàng “chiến đấu” vì người bệnh của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Báo động, loạt dự án nghìn tỷ đội vốn, giá nhựa đường tăng đột biến 32%