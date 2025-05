Giành lại sự sống cho bé gái 11 tuổi bị cửa cuốn kẹp cổ

Bé gái 11 tuổi đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi bị cửa cuốn tự động của gia đình kẹp vào vùng cổ, dẫn đến ngừng tuần hoàn. Nhờ sự can thiệp khẩn trương và điều trị tích cực của các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ đã được cứu sống kịp thời.

Trước đó, vào chiều ngày 15/5, bé gái đang trên đường đi học đã quay lại nhà do để quên đồ. Trong lúc cúi người đi qua cửa cuốn tự động, do hệ thống cảm biến an toàn bị hỏng, cửa không tự dừng khi gặp vật cản, khiến trẻ bị kẹp cổ trong khoảng 5-7 phút. Tai nạn khiến trẻ tím tái, ngừng tuần hoàn hô hấp. Rất may, người dân xung quanh kịp thời phát hiện, nhanh chóng thực hiện ép tim tại chỗ và đưa trẻ đến bệnh viện tỉnh cấp cứu. Tại đây, trẻ xuất hiện tình trạng co giật và suy tuần hoàn nghiêm trọng. Ngay lập tức, trẻ được đặt ống nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hình ảnh vết thương trên cổ của trẻ do bị cửa cuốn kẹp vào cổ. (Ảnh BV Nhi TW)

Theo ThS.BS Trịnh Thị Phong – khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, khoảng 4 giờ sau tai nạn, bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện ngừng tim, phù phổi. Ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai các biện pháp hồi sức khẩn cấp, cấp cứu ngừng tuần hoàn, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm để duy trì huyết động. Sau khi được hồi sức tích cực và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, trẻ được chuyển đến khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa để tiếp tục hồi sức và theo dõi sát.

Bác sĩ Nguyễn Dũng Tiến – khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi được chẩn đoán chấn thương cột sống cổ – sau ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp hỗ trợ chức năng sống, bao gồm thở máy, sử dụng thuốc trợ tim, vận mạch và áp dụng liệu pháp hạ thân nhiệt chủ động – duy trì thân nhiệt ở mức 34 độ C trong nhiều giờ nhằm bảo vệ não, kiểm soát áp lực nội sọ và ổn định các rối loạn nội môi, từ đó ngăn ngừa biến chứng thứ phát.

Bác sĩ Nguyễn Dũng Tiến – khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa thăm khám cho bệnh nhi thời điểm nhập viện. (Ảnh BV Nhi TW)

Song song với quá trình điều trị, các bác sĩ chuyên khoa Tim mạch và Thần kinh đã phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa hội chẩn liên chuyên khoa, đồng thời thực hiện các thăm dò chuyên sâu nhằm xác định nguyên nhân tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, từ đó đưa ra hướng can thiệp phù hợp và kịp thời. Nhờ được chăm sóc tích cực, sau hơn 5 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của trẻ cải thiện rõ rệt, cai được máy thở, tự thở, tỉnh táo, nhận biết tốt, các chỉ số tim mạch và huyết động ổn định.

Theo các bác sĩ, cửa cuốn tự động hiện nay không còn xa lạ với nhiều gia đình. Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, những thiết bị này mang lại sự tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi ấy cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ tai nạn, đặc biệt là đối với trẻ em – đối tượng dễ bị tổn thương nếu thiếu sự giám sát và phòng ngừa phù hợp.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, những năm qua đã ghi nhận một số trường hợp trẻ bị tai nạn do cửa cuốn, cổng trượt tự động, trong đó có những ca nghiêm trọng như bị kẹp cổ, bụng, tay, chân,… ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng. Trước tình trạng này, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ, đặc biệt trong dịp nghỉ hè.

Ảnh minh họa/Bệnh viện Nhi Trung ương

Bác sĩ khuyến cáo, để đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng cửa cuốn, cổng trượt tự động, các gia đình cần lưu ý:

Ưu tiên chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có tích hợp cảm biến an toàn giúp dừng hoặc phát tín hiệu khi gặp vật cản.

Lắp đặt thêm thiết bị thông minh hỗ trợ cảnh báo và tự ngắt khi phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Khi vận hành cửa, người lớn cần quan sát kỹ khu vực xung quanh, không rời mắt khỏi trẻ nhỏ để tránh sự cố bất ngờ.

Hướng dẫn trẻ không leo trèo, không chơi gần khu vực cửa cuốn và tránh đứng trên các vật dụng không chắc chắn khi không có người lớn giám sát.

Sự quan tâm và nhắc nhở kịp thời của cha mẹ sẽ giúp trẻ hình thành thói quen an toàn, góp phần ngăn ngừa những tai nạn đáng tiếc trong sinh hoạt hàng ngày.