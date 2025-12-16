Hà Nội

Google Maps thêm tính năng tự lưu vị trí đỗ xe

Số hóa

Google Maps vừa cập nhật tính năng tự động lưu và quản lý vị trí đỗ xe, cực hữu ích cho người chạy xe.

Thiên Trang (TH)
Google Maps triển khai tính năng mới giúp tự động lưu vị trí đỗ xe của người dùng.
Công cụ này hiện chỉ khả dụng trên iPhone, Android vẫn chưa được cập nhật.
Ứng dụng có thể nhận diện khi người dùng dừng xe và tự động xóa ghim khi di chuyển. (Ảnh: 9to5Google)
Trước đây, việc lưu vị trí đỗ xe yêu cầu thao tác thủ công khá bất tiện.
Với bản cập nhật mới, Google Maps sẽ lưu vị trí xe trong vòng 48 giờ.
Điện thoại cần kết nối với ô tô qua USB, Bluetooth hoặc Apple CarPlay để kích hoạt.
Người dùng có thể tùy chỉnh biểu tượng 3D mô phỏng nhiều loại phương tiện sinh động.
Bản cập nhật đã được triển khai từ một tháng trước và đang mở rộng toàn cầu.
