Sau 17/12, 3 con giáp tắm trong mưa tiền... giàu kịch nóc

Giải mã

Sau 17/12, 3 con giáp tắm trong mưa tiền... giàu kịch nóc

Từ sau ngày 17/12, ba con giáp bước vào vận may tài lộc hiếm có, tiền bạc hanh thông, giàu có sung túc, được dự báo “đổi đời” cuối năm.

Tuổi Tý: Tuổi Tý là con giáp thông minh, hoạt bát, khéo léo có thừa. Do vậy nên cuộc đời họ thường gặp nhiều may mắn, có quý nhân dẫn đường chỉ lối. Sau ngày 17/12, vận tài lộc của người tuổi Tý bước vào giai đoạn thăng hoa rõ rệt khi làm gì cũng thắng lớn, đụng đâu cũng ra tiền.
Những khó khăn về tiền bạc trước đó dần lùi xa, tiền đổ về từ nhiều nguồn liên tục, cuộc sống trở nên dủ đầ trù phú. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định mình, nhận trọng trách lớn, tăng thu nhập nhờ thưởng, hoa hồng hoặc được giao thêm việc quan trọng.
Người kinh doanh, buôn bán thì khách hàng tìm đến đông hơn, đơn hàng nổ ầm ầm, doanh thu tăng mạnh mẽ chưa từng có. Tý không chỉ gặp may mà còn biết nắm bắt thời cơ, luôn nỗ lực không ngừng.
Sự nhanh nhạy, linh hoạt giúp bản mệnh đưa ra quyết định đúng lúc, rất ít khi mắc phải sai lầm gì. Sau ngày 17/12, tuổi Tý như được “tắm trong mưa tiền”, vừa có của cải tích lũy, vừa đầu tư sinh lời tạo nền tảng vững chắc cho năm mới giàu sang, sung túc.
Tuổi Thìn: Vận số của người tuổi Thìn sau ngày 17/12 được tử vi dự báo là rực sáng như rồng gặp mây. Tài lộc đến dồn dập từ nhiều nguồn khác nhau, không chỉ một mà nhiều cơ hội cùng lúc xuất hiện.
Những dự án từng bị trì hoãn nay bất ngờ khởi động lại, những bế tắc được tháo gỡ hoàn toàn và mang về kết quả vượt mong đợi. Người tuổi Thìn dễ gặp quý nhân phù trợ, được nâng đỡ, chỉ đường dẫn lối để chạm tay vào thành công lớn, con đường quan lộ cứ thế rộng mở thênh thang.
Tiền bạc của họ không ngưng gia tăng, danh tiếng được khẳng định kéo theo vị thế xã hội cũng được nâng cao. Tuổi Thìn được nhiều người nể trọng, quý mến, lời nói có trọng lượng hơn trước.
Đây là giai đoạn hoàn kim nhất đời của Thìn khi họ vừa có tiền, vừa có quyền, cuộc sống sung túc và rực rỡ. Nếu biết giữ sự khiêm tốn và quản lý tài chính khôn ngoan, giàu sang của tuổi Thìn sẽ còn vang dội dài lâu.
Tuổi Dậu: Tuổi Dậu là con giáp nghị lực, giỏi giang, bản lĩnh, họ nhẫn nại và có đam mê kiếm tiền nhiều hơn ai hết. Sau ngày 17/12 là lúc số mệnh của họ có những thay đổi đáng kể, tuổi Dậu bước vào chu kỳ vượng tài hiếm có trong năm.
Những nỗ lực bền bỉ không mệt mỏi của họ đã thu về trái ngọt. Thu nhập cải thiện rõ rệt, từ công việc chính, phụ hay nghề tay trái đều rất ổn định. Điểm mạnh của tuổi Dậu trong giai đoạn này là sự chăm chỉ và kỷ luật, khi đã quyết định điều gì họ sẽ làm tới tận cùng, không bao giờ bỏ dở.
Dậu là mẫu người không ngại vất vả, không sợ khó khăn, sẵn sàng làm thêm để đổi lấy sự ổn định và dư dả. Nhờ sự cầu thị đó, tiền bạc với họ không phải chuyện gì quá to tát.
Cuối năm, tuổi Dậu có thể an tâm chi tiêu, lo toan cho gia đình mà không còn áp lực như trước. Sau ngày 17/12, cuộc sống mở ra trang mới đủ đầy, sung túc và đáng tự hào. (*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).
