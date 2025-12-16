Sau 17/12, 3 con giáp tắm trong mưa tiền... giàu kịch nóc

Từ sau ngày 17/12, ba con giáp bước vào vận may tài lộc hiếm có, tiền bạc hanh thông, giàu có sung túc, được dự báo “đổi đời” cuối năm.
Petrolimex Sài Gòn phê duyệt cho Công ty Hưng Nam trúng gói thầu cung cấp, lắp đặt đệm va cầu cảng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng.
Ẩn sâu dưới lòng đất Cologne, thư viện 1.800 năm tuổi được giới khảo cổ đánh giá là phát hiện hiếm có, góp phần viết lại lịch sử tri thức cổ đại Đức.
Từ thứ quả từng 'rẻ như cho', cà chua và ớt chỉ thiên nay trở thành mặt hàng đắt đỏ ngang thịt khiến người mua hàng “choáng váng”
Lữ đoàn 102 của Quân đội Ukraine biến mất vào "vùng xám" mặt trận Hulyaipole khi Nga đột phá phòng tuyến của Kiev trong khu vực.
Các nhà khảo cổ đã khai quật một hộp sọ giống hình khối lập phương cổ đại ở Mexico. Phát hiện này hé lộ cuộc sống của con người cách đây khoảng 1.400 năm.
Thử nghiệm công ty chỉ có nhân sự AI cho thấy vai trò giám sát của con người vẫn không thể thay thế.
Lamborghini Huracan là sự lựa chọn tốt cho các siêu xe dưới 9 tỷ hiện nay, vì thế đại gia Đồng Nai đã chốt đơn chiếc dẫn động cầu sau duy nhất trên thị trường.
Khủng long Epidexipteryx mang nhiều đặc điểm độc đáo, giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa của khủng long có lông vũ.
Bên cạnh bảng thành tích xuất sắc môn wushu, vận động viên Đặng Trần Phương Nhi của đội tuyển wushu Việt Nam còn gây chú ý nhờ ngoại hình xinh đẹp.
Đàm Thu Trang từng đoạt danh hiệu Hoa khôi xứ Lạng 2010, là người mẫu, ca sĩ trước khi rời showbiz Việt.
Theo tìm hiểu chiếc xe bán tải Kia Tasman 2025 này thuộc bản X-Pro, mang biển số của Campuchia. Xe bị bắt gặp xuất hiện trên đường phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Robot của Neuralink cấy chip vào não người chỉ trong 1,5 giây, mở ra bước ngoặt thương mại hóa công nghệ giao diện não–máy tính.
Lan Phương thích thú khi vẽ gốm tặng hai con gái. Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41.
Loạt ảnh check-in của một cô gái xinh đẹp với phong cách thời trang táo bạo bên nhà thờ Đức Bà (TP HCM) đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Di tích Prasat Thom ở Koh Ker, Campuchia là công trình đền núi độc đáo, phản ánh một giai đoạn ngắn nhưng đặc biệt trong lịch sử đế chế Khmer.
Nhà sản xuất vật liệu pin Ionic MT đã xác nhận việc phát hiện một mỏ khoáng sản quan trọng chứa đất hiếm nằm bên dưới lớp cát sa mạc Utah, Mỹ.
Phương tiện lặn không người lái dưới nước "Sub Sea Baby" của Ukraine đã vô hiệu hóa một tàu ngầm lớp Project 636.3 Kilo mang theo tên lửa hành trình Kalibr.
Đàm Thu Trang từng chia sẻ, Cường Đô La không nói nhiều nhưng việc gì của cô, anh cũng để tâm. Hiện tại, cặp đôi có tổ ấm vô cùng hạnh phúc.
Dù còn 2 tháng nữa mới đến đến Nguyên đán, thế nhưng Quỳnh Kool đã 'đốn tim' người hâm mộ với bộ ảnh áo dài đầy kiêu sa bên khung cảnh hồ Gươm cổ kính.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 17/12, Song Tử tài lộc sáng sủa, có thể phất lên nhanh nhưng dễ mất. Bảo Bình quý nhân trợ lực, nắm chắc cơ hội.
Đặc nhiệm Nga được cho đã bắt giữ cố vấn cấp cao của NATO tại Huliaipole; một binh sĩ Anh tử trận ở Ukraine gây ra tranh cãi trên truyền thông Anh.