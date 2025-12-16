Hà Nội

Loài khủng long có lông dài như chim công, hàm răng cực bất thường

Giải mã

Khủng long Epidexipteryx mang nhiều đặc điểm độc đáo, giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa của khủng long có lông vũ.

Sống ở kỷ Jura. Epidexipteryx tồn tại cách đây khoảng 160 triệu năm, giai đoạn thịnh vượng của các loài khủng long. Ảnh: Pinterest.
Có kích thước rất khiêm tốn. Cơ thể Epidexipteryx chỉ dài khoảng 25 cm, nhỏ hơn nhiều so với đa số khủng long khác. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu lông vũ dài. Những chiếc lông ở đuôi của chúng rất dài, có thể dùng cho phô diễn. Ảnh: Pinterest.
Không có khả năng bay. Cấu trúc xương cho thấy loài này chưa tiến hóa để bay như chim. Ảnh: Pinterest.
Có hàm răng bất thường. Răng Epidexipteryx nhỏ, nhọn, thích hợp cho chế độ ăn côn trùng. Ảnh: Pinterest.
Là họ hàng xa của chim hiện đại. Epidexipteryx cung cấp bằng chứng về mối liên hệ giữa khủng long và chim. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch được bảo tồn rất tốt. Các mẫu vật hóa thạch Epidexipteryx giúp nghiên cứu chi tiết cấu trúc lông vũ sớm. Ảnh: luisvrey.blog.
Góp phần làm rõ nguồn gốc lông vũ. Phát hiện loài này thay đổi cách hiểu về chức năng ban đầu của lông vũ. Ảnh: Pinterest.
