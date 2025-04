“Hoa hậu cao nhất Vbiz” Bảo Ngọc khoe vòng một căng đầy

Mới đây, tại một sự kiện, Hoa hậu Bảo Ngọc khoe vẻ gợi cảm trong chiếc váy cúp ngực. “Hoa hậu cao nhất Vbiz” thường xuyên diện váy áo tôn vòng một khi tham gia sự kiện. Bảo Ngọc mặc trễ nải trong một chương trình khiến người đối diện khó rời mắt. Ngày còn đi học, Hoa hậu Liên lục địa 2022

bị bạn bè châm chọc vòng 1 khiêm tốn khiến người đẹp khó chịu. Đến nay, Bảo Ngọc không còn quan tâm đến những ý kiến trái chiều về sắc vóc. Hiện tại, vòng một của Bảo Ngọc căng đầy, quyến rũ. Trong một lần xuống phố, nàng hậu dường như "bỏ quên nội y" khi diện trang phục cổ yếm khoe lưng trần gợi cảm. Khi diện váy áo táo bạo tôn vòng một, Bảo Ngọc cẩn thận đặt tay che chắn để tránh bị hớ hênh. Nàng hậu hiện tại sở hữu số đo ba vòng 87-63-98 cm. Sau khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, Bảo Ngọc ăn mặc táo bạo hơn. Ngoài ra, cô đắt show hơn. Tháng 3/2025, nàng hậu nhận chức Giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2025. Nàng hậu gốc Cần Thơ khiến nhiều người trầm trồ khi nhận được học bổng trị giá 10.000 USD của trường Đại học University of New South Wales. Cô còn đạt các thành tích học tập khác như chứng chỉ IELTS 8.0, học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore. Hiện tại, Bảo Ngọc vẫn nỗ lực trau dồi tri thức. Xem video "Á hậu Bảo Ngọc thi bikini". Nguồn Sen Vàng

