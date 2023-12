Đại diện Albania đăng quang Miss Earth 2023, Lan Anh đoạt giải á hậu

Tối ngày 22/12, chung kết Miss Earth 2023 - Hoa hậu Trái đất 2023 diễn ra tại TP.HCM. Kết thúc cuộc thi, người đẹp Albania - Drita Ziri đăng quang.

Tân Hoa hậu Trái đất. Ảnh chụp màn hình.

Danh hiệu Miss Earth Fire (Hoa hậu Lửa), Miss Earth Water (Hoa hậu Nước) và Miss Earth Air (Hoa hậu Không khí) lần lượt thuộc về các đại diện Thái Lan, Việt Nam - Đỗ Thị Lan Anh và Philippines.

Lan Anh còn giành 2 giải phụ: Best Appearance - Ngoại hình đẹp nhất và Best National Costume - Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Top 4. Ảnh: Missosology. Lan Anh giành danh hiệu Hoa hậu Nước, tương đương Á hậu 2. Ảnh chụp màn hình.

Các thí sinh vào top 8 gồm Hà Lan, Việt Nam, Brazil, Kazakhstan, Philippines, Albania, Thái Lan và Nga. Ở phần thi ứng xử, đại diện Việt Nam nhận câu hỏi về ưu nhược điểm của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với bảo vệ môi trường.

Lan Anh cho biết: “Các vấn đề về môi trường không có biên giới. Tôi tin rằng thế giới chúng ta đang sống tràn ngập thông tin và dữ liệu. AI có khả năng hỗ trợ chúng ta nhưng cũng có thể làm tổn thương chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần phải sử dụng năng lực của bản thân một cách thực tế để sử dụng công nghệ”.

Top 12 Hoa hậu Trái đất 2023 gồm các đại diện: Việt Nam, Brazil, Nam Phi, Venezuela, Hà Lan, Philippines, Albania, Indonesia, Thái Lan, Nga, Kazakhstan và Puerto Rico.

Top 20 Hoa hậu Trái đất 2023 được công bố gồm: Hà Lan, Thái Lan, Bỉ, Nam Phi, Philippines, Bulgaria, Ấn Độ, Puerto Rico, Albania, Zimbabwe, Brazil, Canada, Anh, Mauritius, Nga, Mỹ, Kazakhstan, Venezuela, Việt Nam và Indonesia.

Ban tổ chức còn trao các giải phụ: Miss People’s Choice - Thí sinh được bình chọn nhiều nhất (đại diện Indonesia), Best Evening Gown - Trang phục dạ hội đẹp nhất (đại diện Kazakhstan), Best Talent - Thí sinh tài năng nhất (đại diện New Zealand).