Thu Trang hóa bà bầu tại sự kiện, được chồng chăm sóc khi làm phim

Giải trí

Thu Trang hóa bà bầu tại sự kiện, được chồng chăm sóc khi làm phim

Xuất hiện tại sự kiện với hình ảnh bà bầu, Thu Trang gây chú ý. Nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được chồng chăm sóc chu đáo khi làm phim.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Thu Trang ra mắt phim Ai thương ai mến. Tại sự kiện, nữ diễn viên diện áo dài, hóa thân bà bầu. Ảnh: FB Thu Trang.
"Cảm ơn bà con cô bác gần xa đã đến chung vui trong đám giỗ của gia đình Hai Mến nha. Nay cụng hơi nhiều nên Mến quắc cần câu luôn, trong đám giỗ có gì sai sót thì mong bà con thông cảm bỏ qua", Thu Trang hài hước viết. Ảnh: FB Thu Trang.
Thu Trang làm đạo diễn, sản xuất, diễn viên phim Ai thương ai mến. Cô chia sẻ trên Tiền Phong, cô không gặp quá nhiều khó khăn khi "phân thân" giữa hai vai trò đạo diễn và diễn viên. Ảnh: Vietnamnet.
Thu Trang cho biết thêm, Ai thương ai mến là dự án mà vợ chồng cô mạnh tay đầu tư nhất từ trước đến nay trong số các phim từng sản xuất, dù không tiết lộ cụ thể mức kinh phí. Ảnh: FB Tiến Luật.
Tiến Luật (ngoài cùng bên trái) - chồng Thu Trang góp mặt trong phim Ai thương ai mến. Nam diễn viên chia sẻ trên Vietnamnet, anh hỗ trợ Thu Trang làm phim. Ảnh: FB Tiến Luật.
"Tôi phụ kịch bản, cơm bưng nước rót, massage... Tối đến lại thủ thỉ, hỏi thăm vợ chia sẻ mọi thứ khó khăn. Vợ tôi làm việc hay quên ăn quên ngủ nên tôi phải ở bên nhắc nhở nhiều”, Tiến Luật cho biết. Ảnh: FB Tiến Luật.
Tiến Luật nắm tay tình tứ Thu Trang trong buổi ra mắt phim. Ảnh: FB Thu Trang.
Khả Như đóng vai Thắm trong Ai thương ai mến. Ảnh: FB Khả Như.
Theo Người Lao Động, Ai thương ai mến lấy lấy bối cảnh miền Tây xưa, xoay quanh gia đình Hai Mến sau biến cố cha mẹ qua đời vì tai nạn lật ghe. Để trả nợ cho gia đình, chăm lo cho em gái Thương và em trai Thiệt, Hai Mến chấp nhận đi làm “con ở” cho gia đình cậu Khả. Phim có sự tham gia diễn xuất của: NSƯT Ngọc Hiệp, Ngọc Thuận, Trương Minh Thảo, Trâm Anh, Võ Điền Gia Huy, Hồng Ánh. Dự án ra rạp vào 1/1/2026. Ảnh: FB Thu Trang.
