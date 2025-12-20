[INFOGRAPHIC] “Người bà quốc dân” Phi Điểu giờ ra sao?

Hà Nội được Time Out xếp thứ 6 trong danh sách thành phố có chi phí vui chơi hợp túi tiền nhất thế giới, với mức giá dễ chịu cho ăn uống, lưu trú và giải trí.
Tóc Tiên mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm khi tung loạt ảnh thời trang táo bạo với thiết kế ren xuyên thấu, khẳng định phong cách gợi cảm.
Xuất hiện tại sự kiện với hình ảnh bà bầu, Thu Trang gây chú ý. Nữ diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được chồng chăm sóc chu đáo khi làm phim.
Xuất hiện tại sân bay với phong cách trẻ trung, nữ diễn viên Sam khiến nhiều người bất ngờ khi được khen ngợi “như thế hệ 2K”.
Trước đêm chung kết Miss Cosmo 2025, Hoa hậu Phương Linh – đại diện Việt Nam nỗ lực gây ấn tượng trong các hoạt động, phần thi.
Cuộc đua vương miện Miss Cosmo 2025 đang trở nên gay cấn. Nhiều khán giả hiện tại đánh giá cao đại diện: Philippines, Peru, Cuba, Ấn Độ…
Những hình ảnh đời thường mới được Hoa hậu Trần Tiểu Vy chia sẻ nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng khi nàng hậu bắt trend “trạm tỷ” theo phong cách rất riêng.
Những hình ảnh mới nhất của Hồ Ngọc Hà trong chuyến nghỉ dưỡng nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.
Con trai diễn viên Diễm My 9x chào đời vào đầu năm 2025, 'trộm vía' rất đáng yêu và kháu khỉnh.
Diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm đăng tải loạt ảnh con trai thứ ba Phin cố gắng tỏ ra lạnh lùng.
Mook Karnruethai Tassabut ngày càng quyến rũ, sắc sảo sau khi đoạt danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2024.
Tại sự kiện, siêu mẫu Thanh Hằng được chồng giúp chỉnh sửa phục trang. Từ khi kết hôn, cả hai không ít lần sánh đôi trước công chúng.
Sau gần một năm điều trị ung thư, diva Hồng Nhung xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tinh thần lạc quan và phong độ nghệ thuật bền bỉ.
Nữ ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý khi đăng tải clip bên Công Vinh, hài hước cho biết rằng cô xài đồ không hao.
Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi cùng diện trang phục tone đen huyền bí dự sự kiện. Hoa hậu Ý Nhi khoe vóc dáng với váy lụa màu xanh ngọc.
U22 Việt Nam khiến nhiều sao Việt vỡ òa cảm xúc khi xuất sắc giành tấm huy chương vàng SEA Games 33.
Thanh Hương diện đầm dài bay bổng màu hồng phấn, tôn lên vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng nhưng không kém phần gợi cảm.
Thời điểm đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, Trâm Anh sở hữu số đo ba vòng 89-65-98cm. Sau cuộc thi, cô thăng hạng sắc vóc.
Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân – em gái Trấn Thành hóa “bà già Noel” với diện mạo hoàn toàn mới.
Mới đây, loạt hình ảnh Chi Pu xuất hiện trong bộ váy đen mang phong cách cổ điển – sang trọng nhanh chóng “gây bão” trên mạng xã hội.
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My bất ngờ chia sẻ loạt ảnh đón Giáng sinh sớm giữa khung cảnh phủ đầy sắc đông, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.