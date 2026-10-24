Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Giải mã bản thảo Ấn Độ cổ được chôn trong bình đất nung suốt hàng nghìn năm

Ẩn dưới những nét chữ kỳ lạ trên vỏ cây mỏng manh là cả một thế giới cổ đại, nơi Phật giáo, thương mại và các nền văn minh giao thoa.

Thanh Bình (tổng hợp)

Hơn 2.000 năm trước, tại vùng Gandhara nằm giữa miền Bắc Pakistan và miền Đông Afghanistan ngày nay, những người chép sách đã cẩn thận ghi lại kinh Phật trên những tấm vỏ cây bạch dương. Họ sử dụng Kharosthi – một hệ chữ viết cổ từng đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của khu vực, nhưng về sau gần như biến mất khỏi lịch sử.

Điều khiến các bản thảo Kharosthi trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở tuổi đời. Chúng là những chứng nhân hiếm hoi của một thời kỳ mà chữ viết, tôn giáo và giao lưu xuyên lục địa cùng định hình diện mạo Nam Á. Một số bản thảo được phát hiện trong những chiếc bình đất nung, chôn vùi suốt nhiều thế kỷ, giúp các nhà nghiên cứu tiếp cận những văn bản Phật giáo có niên đại sớm hơn nhiều tài liệu còn tồn tại trước đây.

Bản thảo Gandhara, niên đại khoảng thế kỷ I TCN – thế kỷ I SCN. Ảnh: thebuddhist.news

Điểm đặc biệt dễ nhận ra nhất của Kharosthi là hướng viết từ phải sang trái, khác với chữ Brahmi – hệ chữ có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều hệ chữ tại Nam Á và Đông Nam Á. Các nhà nghiên cứu cho rằng Kharosthi phát triển từ một truyền thống chữ viết có liên hệ với chữ Aramaic ở Tây Á, sau đó được điều chỉnh để ghi lại tiếng Gandhari, một ngôn ngữ thuộc nhóm Prakrit của Ấn Độ cổ. Bản thân hình dáng các ký tự đã kể một câu chuyện về sự tiếp xúc giữa những nền văn minh cách nhau hàng nghìn kilômét.

Các bản thảo này cũng cho thấy người xưa đã sử dụng những vật liệu viết rất khác giấy hiện đại. Vỏ cây bạch dương được xử lý thành những mảnh mỏng, ghi mực lên bề mặt rồi ghép thành cuộn dài. Đây là vật liệu hữu cơ dễ hư hỏng, vì vậy việc nhiều văn bản có thể tồn tại đến ngày nay là điều đặc biệt đáng kinh ngạc. Khí hậu khô của một số khu vực Trung Á và Afghanistan, cùng việc các bản thảo được cất giữ hoặc chôn trong bình đất nung, có thể đã góp phần bảo vệ chúng.

Mảnh bản thảo Phật giáo Gandhara viết bằng chữ Kharosthi. Ảnh: posttoday.com

Một trong những phát hiện nổi bật là bộ bản thảo Gandhara được Thư viện Anh tiếp nhận vào năm 1994. Các mảnh văn bản từng được cất trong một chiếc bình đất nung và có niên đại khoảng thế kỷ I. Chúng chứa những đoạn kinh, lời giảng và tác phẩm Phật giáo, mở ra cơ hội tìm hiểu các truyền thống tư tưởng từng tồn tại ở vùng Tây Bắc tiểu lục địa Ấn Độ. Một bộ sưu tập khác, được bảo tồn tại Thư viện Quốc hội Mỹ, là cuộn kinh kể về mười lăm vị Phật, cho thấy sự phong phú của văn học Phật giáo thời kỳ đầu.

Giá trị của Kharosthi còn vượt xa phạm vi tôn giáo. Những văn bản và dòng chữ khắc sử dụng hệ chữ này cung cấp manh mối về ngôn ngữ, hoạt động hiến tặng, đời sống xã hội và mạng lưới giao thương cổ đại. Các tài liệu tìm thấy ở những địa điểm xa Gandhara còn gợi nhắc rằng chữ viết có thể di chuyển cùng thương nhân, quan chức và các đoàn truyền bá Phật giáo, vượt qua biên giới chính trị của các vương quốc.

Ngày nay, Kharosthi không còn được sử dụng trong đời sống thường nhật, nhưng những dấu vết của nó tiếp tục được giải mã bằng phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học, khảo cổ học và công nghệ số. Mỗi mảnh vỏ cây được đọc lại là một phần ký ức được khôi phục, giúp chúng ta hiểu rõ hơn cách tri thức đã được lưu truyền từ Ấn Độ cổ đại sang những vùng đất khác của châu Á.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Chữ Kharosthi #Bản thảo Gandhara #Văn minh Gandhara #Phật giáo cổ đại #Khảo cổ học Nam Á

Bài liên quan

Kho tri thức

Chac Mool: Bức tượng Maya cổ đại khiến giới khảo cổ tranh cãi hơn một thế kỷ

Nằm ngửa, co chân, ngoảnh đầu sang bên và ôm chiếc đĩa trước bụng, Chac Mool là một trong những tượng đá kỳ lạ và bí ẩn nhất châu Mỹ cổ đại.

Những bức tượng Chac Mool thường khiến người xem ngạc nhiên bởi tư thế khác hẳn các tượng thần hay tượng vua quen thuộc. Nhân vật nằm tựa trên khuỷu tay, lưng hơi nhấc khỏi mặt đất, hai chân co lại, đầu quay sang một bên. Trên bụng là một chiếc khay hoặc đĩa đá, dường như đang chờ đón thứ gì đó được đặt lên.

Các tượng này được tìm thấy tại nhiều địa điểm thuộc Mesoamerica, khu vực bao gồm phần lớn Mexico và một số vùng Trung Mỹ ngày nay. Chúng đặc biệt gắn với thành phố Maya Chichén Itzá và trung tâm Toltec tại Tula, đồng thời xuất hiện ở những nơi như Tenochtitlan, thủ đô của người Mexica (Aztec) và Ihuatzio ở miền Tây Mexico. Sự phân bố rộng cho thấy hình tượng này gắn với những mạng lưới giao lưu văn hóa và nghi lễ giữa các cộng đồng cổ đại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Xác tàu đắm 4.500 năm tuổi tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể là cổ nhất thế giới

Các nhà khảo cổ đang nghiên cứu dấu tích của một con tàu cổ ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là có niên đại khoảng 4.500 năm. Nếu kết quả được xác nhận, đây sẽ là xác tàu đắm lâu đời nhất từng được tìm thấy.

Địa điểm này được nhà khảo cổ Hakan Öniz, thuộc Đại học Akdeniz (Thổ Nhĩ Kỳ), tìm thấy vào năm 2024 tại vùng nước nông ngoài khơi Kekova, phía tây thành phố Antalya.

anh-man-hinh-2026-10-16-luc-171446.png
Thợ lặn khảo sát khu vực tìm thấy dấu tích con tàu cổ dưới đáy biển ngoài khơi Kekova, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Hakan Oniz
Xem chi tiết

Kho tri thức

Hé lộ kỹ năng chế tác đồ gỗ của người Neanderthal

Những dấu tích hiếm hoi này cho thấy công nghệ thời Đồ đá giữa đa dạng hơn nhiều so với những gì hồ sơ khảo cổ bằng đá có thể phản ánh.

Gỗ thường phân hủy nhanh hơn đá, khiến các nhà khảo cổ khó tái dựng đầy đủ công nghệ của người tiền sử. Tại Abric Romaní, gần Barcelona, các lớp trầm tích chứa những dấu khuôn do khoáng chất bao quanh đồ vật gỗ tạo ra. Sau khi gỗ mục đi, các lớp khoáng chất vẫn lưu lại hình dạng và một phần dấu vết của vật thể ban đầu.

Nhóm nghiên cứu do Palmira Saladié, nhà nghiên cứu tại Viện Cổ nhân học và Tiến hóa xã hội Catalonia (IPHES-CERCA) dẫn đầu đã ghi nhận 597 mẫu gỗ trong 16 lớp khảo cổ, có niên đại khoảng 62.000 - 40.000 năm trước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới