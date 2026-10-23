General Motors (GM) đang phát triển công nghệ hỗ trợ lái tự động cấp độ 3, cho phép người lái rời mắt khỏi đường khi lái xe trong điều kiện vận hành nhất định.

Video: GM sắp ra mắt công nghệ lái ôtô tự lái cấp độ 3 trên Cadillac Escalade IQ.

Công nghệ mới này dự kiến ra mắt trên mẫu SUV Cadillac Escalade IQ đời 2028 trước khi được mở rộng sang các mẫu SUV, bán tải và xe điện khác của hãng. Theo GM, nền tảng công nghệ mới không chỉ hướng đến giảm áp lực cho người lái trong quá trình di chuyển mà còn đặt nền móng cho khả năng tự hành toàn diện hơn trong tương lai, bao gồm việc đưa xe đến địa điểm chỉ định mà không cần người điều khiển trực tiếp.

GM mở rộng công nghệ lái tự động cấp độ 3

GM từng công bố kế hoạch trang bị hệ thống hỗ trợ lái tự động cấp độ 3 cho Cadillac Escalade IQ đời 2028. Sau khi ra mắt trên mẫu SUV điện cỡ lớn này, công nghệ dự kiến sẽ được triển khai trên các dòng SUV cỡ lớn sử dụng động cơ đốt trong, xe bán tải, crossover ba hàng ghế và những mẫu xe điện thế hệ thứ tư của hãng.

GM sắp có công nghệ chạy ôtô cao tốc không cần giữ vô lăng.

Đây là bước tiến so với hệ thống Super Cruise hiện tại. Ra mắt từ năm 2017, Super Cruise đã ghi nhận hơn 1,2 tỷ dặm vận hành không cần giữ tay trên vô-lăng. Tuy nhiên, công nghệ này thuộc cấp độ 2 theo phân loại của Hiệp hội Kỹ sư Ô tô Mỹ (SAE), đồng nghĩa người lái vẫn phải quan sát đường và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Hệ thống sử dụng camera theo dõi khuôn mặt để kiểm tra mức độ tập trung của người điều khiển. Vì vậy, dù xe có thể tự điều chỉnh tốc độ và giữ làn đường trong những điều kiện phù hợp, người lái vẫn không được phép hoàn toàn rời sự chú ý khỏi hoạt động giao thông.

Công nghệ mới này dự kiến ra mắt trên mẫu SUV Cadillac Escalade IQ đời 2028 trước khi được mở rộng sang các mẫu SUV, bán tải và xe điện khác của hãng.

Trong khi đó, công nghệ cấp độ 3 mà GM đang phát triển cho phép người lái tạm thời rời mắt khỏi đường và thực hiện những công việc khác khi hệ thống tự động đảm nhiệm việc điều khiển xe. Tuy nhiên, khả năng này chỉ hoạt động trên những tuyến đường và trong điều kiện được hỗ trợ, không đồng nghĩa phương tiện có thể tự di chuyển đến bất kỳ địa điểm nào mà không cần sự giám sát hoặc can thiệp của con người.

Máy tính trung tâm mạnh gấp 40 lần hệ thống hiện tại

Một trong những thành phần quan trọng của công nghệ mới là bộ xử lý máy tính trung tâm được làm mát bằng chất lỏng. Thay vì sử dụng nhiều bộ điều khiển riêng biệt cho từng chức năng, GM dự kiến tích hợp việc xử lý các hệ thống trên xe vào một bộ máy tính tập trung.

Hệ thống sử dụng camera theo dõi khuôn mặt để kiểm tra mức độ tập trung của người điều khiển.

Theo hãng xe Mỹ, hệ thống này có năng lực xử lý mạnh gấp khoảng 40 lần so với các hệ thống đang được sử dụng trên ô tô và xe bán tải hiện nay. Bộ xử lý sẽ đảm nhiệm các tác vụ liên quan đến lái tự động, an toàn và hệ truyền động, đồng thời có khả năng mở rộng để hỗ trợ những tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tương lai.

Việc tập trung năng lực tính toán được kỳ vọng giúp các hệ thống trên xe phối hợp hiệu quả hơn, tạo nền tảng cho những chức năng tự động hóa phức tạp. Về lâu dài, GM hướng đến khả năng xe tự di chuyển từ điểm xuất phát đến điểm đến, thay vì chỉ hỗ trợ người lái trên một số đoạn đường nhất định.

Bên cạnh bộ xử lý trung tâm, công nghệ mới còn cần các cảm biến tiên tiến hơn. Nếu những hệ thống cấp độ 2 hiện tại chủ yếu kết hợp camera và radar, công nghệ cấp độ 3 được kỳ vọng sẽ sử dụng thêm cảm biến LiDAR để nhận diện môi trường xung quanh với độ chính xác cao hơn.

Theo hãng xe Mỹ, hệ thống này có năng lực xử lý mạnh gấp khoảng 40 lần so với các hệ thống đang được sử dụng trên ô tô và xe bán tải hiện nay.

Tuy nhiên, việc phát triển hệ thống này cũng đặt ra những thách thức về chi phí và khả năng thương mại hóa. Theo thông tin được công bố, Mercedes-Benz và BMW từng cung cấp công nghệ hỗ trợ lái cấp độ 3 tại Mỹ, nhưng sau đó chuyển trọng tâm trở lại các hệ thống cho phép người lái rời tay khỏi vô-lăng nhưng vẫn phải quan sát đường, trong bối cảnh chi phí cao và nhu cầu thị trường hạn chế.

Thử nghiệm hàng tỷ km mỗi ngày trong môi trường ảo

Để chuẩn bị cho công nghệ mới, GM đang kết hợp dữ liệu vận hành thực tế từ Super Cruise với các chương trình mô phỏng trên máy tính quy mô lớn.

Theo hãng, hệ thống tính toán và mô phỏng của GM có thể xử lý lượng dữ liệu tương đương khoảng 4,83 tỷ km vận hành ảo mỗi ngày. Để đạt quãng đường tương đương trong điều kiện thực tế, cần khoảng 2,5 triệu phương tiện di chuyển liên tục, mỗi xe đi 1.200 dặm mỗi ngày.

Mô phỏng cho phép các kỹ sư kiểm tra nhiều tình huống giao thông khác nhau mà không cần đưa phương tiện ra đường thử trong mọi trường hợp. Đây là bước quan trọng đối với hệ thống lái tự động, vốn phải xử lý nhiều tình huống bất ngờ và bảo đảm phản ứng phù hợp trong những điều kiện vận hành khác nhau.

Theo hãng, hệ thống tính toán và mô phỏng của GM có thể xử lý lượng dữ liệu tương đương khoảng 4,83 tỷ km vận hành ảo mỗi ngày.

Trên Cadillac Escalade IQ, GM dự kiến sử dụng dải đèn màu xanh ngọc trên bảng táp-lô để thông báo khi hệ thống cấp độ 3 được kích hoạt và người lái có thể tạm thời không cần quan sát đường. Hãng cũng đang cân nhắc sử dụng đèn báo bên ngoài xe để thông tin cho những phương tiện khác biết xe đang vận hành ở chế độ tự động, dù quy định tại một số bang của Mỹ hiện chưa cho phép giải pháp này.

Dù vậy, GM chưa công bố tên thương mại chính thức, điều kiện vận hành hay thời điểm triển khai cụ thể của hệ thống mới ngoài kế hoạch ra mắt trên Escalade IQ đời 2028. Việc mở rộng công nghệ sang các dòng xe khác sẽ phụ thuộc vào tiến độ phát triển và khả năng đáp ứng những yêu cầu về an toàn.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, công nghệ cấp độ 3 sẽ giúp GM tiến thêm một bước trong cuộc đua phát triển xe tự hành. Tuy nhiên, khả năng để ô tô tự thực hiện những chuyến đi hoàn toàn độc lập, chẳng hạn tự rời nhà để mua hàng hoặc làm việc vặt, vẫn là mục tiêu dài hạn chứ chưa phải tính năng mà người dùng có thể kỳ vọng ngay trên các mẫu xe sắp ra mắt.