Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Cueva de los Cristales – hang tinh thể khổng lồ như đến từ ngoài hành tinh

Ẩn sâu dưới sa mạc Mexico, một căn phòng tự nhiên chứa những cột tinh thể khổng lồ, đẹp mê hoặc nhưng nguy hiểm đến mức con người chỉ chịu đựng được vài phút.

Thanh Bình (tổng hợp)

Hãy tưởng tượng bạn bước vào một hang động nơi những khối tinh thể trong suốt vươn cao như cột nhà, đan chéo nhau giữa không gian nóng ẩm ngột ngạt. Đó không phải bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là Cueva de los Cristales – Hang Tinh thể, nằm sâu dưới núi Naica thuộc bang Chihuahua, miền Bắc Mexico. Được phát hiện vào năm 2000 trong quá trình khai thác mỏ, nơi đây nhanh chóng khiến giới khoa học kinh ngạc bởi những tinh thể thạch cao có kích thước thuộc hàng lớn nhất từng được tìm thấy trên Trái Đất.

Hang nằm ở độ sâu khoảng 300 m dưới lòng đất, với những tinh thể dạng cột có thể dài tới 11 m, nặng hàng chục tấn. Chúng không phải kim cương hay pha lê quý hiếm, mà chủ yếu là thạch cao dạng tinh thể lớn, thường được gọi là selenite. Màu trắng sữa hoặc trong mờ khiến các khối khoáng vật trông giống những thanh băng khổng lồ, nhưng môi trường xung quanh lại nóng gần 58°C, độ ẩm có thể gần bão hòa. Chính sự tương phản giữa vẻ đẹp lạnh lẽo của tinh thể và sức nóng khắc nghiệt của hang động khiến nơi này trở nên đặc biệt.

Những tinh thể thạch cao khổng lồ tại Naica, có cột dài tới khoảng 11 m. Ảnh: Javier Trueba / Madrid Scientific Films – National Geographic.

Điều kỳ diệu không nằm ở một phép màu, mà ở quá trình địa chất kéo dài hàng trăm nghìn năm. Khoảng 26 triệu năm trước, hoạt động magma làm nóng các mạch nước giàu khoáng chất bên dưới núi Naica. Khi nhiệt độ dần ổn định quanh ngưỡng 58°C, các điều kiện hóa học đặc biệt cho phép thạch cao kết tinh và tiếp tục phát triển cực kỳ chậm. Nước giàu canxi và sulfate cung cấp nguyên liệu, còn môi trường gần như ổn định giúp các tinh thể lớn dần mà không bị gián đoạn đáng kể. Thay vì tạo ra vô số tinh thể nhỏ, hang động trở thành nơi những khối tinh thể riêng lẻ có đủ thời gian phát triển đến kích thước khổng lồ.

Nghịch lý là môi trường từng nuôi dưỡng vẻ đẹp ấy lại khiến con người khó tiếp cận. Nhiệt độ cao kết hợp độ ẩm gần 100% làm mồ hôi khó bay hơi, khiến cơ thể gần như không thể tự làm mát hiệu quả. Người thám hiểm không có thiết bị bảo hộ chuyên dụng chỉ có thể chịu đựng trong thời gian rất ngắn; ngay cả các nhà khoa học cũng phải giới hạn thời gian làm việc và sử dụng trang bị đặc biệt. Bề mặt tinh thể trơn trượt, các cột khoáng vật sắc cạnh và không gian chật hẹp càng làm việc di chuyển thêm nguy hiểm. Đây không phải điểm du lịch thông thường mà là môi trường nghiên cứu khắc nghiệt.

Cueva de los Cristales cũng là một phòng thí nghiệm tự nhiên quý giá. Bên trong những tinh thể có thể tồn tại các túi chất lỏng cực nhỏ, lưu giữ dấu vết về điều kiện môi trường khi chúng hình thành. Nghiên cứu những dấu vết ấy giúp các nhà khoa học tìm hiểu tốc độ kết tinh, thành phần hóa học của nước cổ và cách các khoáng vật phát triển trong lòng đất. Hang động còn gợi mở những câu hỏi rộng hơn về khả năng tồn tại của vi sinh vật trong môi trường khắc nghiệt, cũng như cách các hệ sinh thái dưới lòng đất thích nghi với nhiệt độ và thành phần hóa học đặc biệt.

Thế nhưng, kho báu này cũng rất mong manh. Khi điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, thạch cao có thể mất nước và bề mặt tinh thể dần bị biến đổi. Việc bảo tồn vì vậy không đơn giản là dựng rào chắn quanh một kỳ quan; nó đòi hỏi hiểu rõ môi trường đã tạo ra các tinh thể và những tác động có thể làm chúng suy thoái. Hoạt động khai thác mỏ cùng việc kiểm soát mực nước ngầm cũng ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện của hang. Cueva de los Cristales nhắc chúng ta rằng có những kỳ quan thiên nhiên không thể được bảo vệ chỉ bằng cách mở cửa cho mọi người đến chiêm ngưỡng.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Cueva de los Cristales #Tinh thể khổng lồ #Núi Naica #Địa chất Mexico #Nghiên cứu khoáng vật

Bài liên quan

Kho tri thức

Nghệ nhân Kỷ Băng hà khắc tượng chim từ ngà voi ma mút

Các cuộc khai quật tại hang Hohle Fels thuộc khu vực Di sản Thế giới UNESCO Swabian Jura ở tây nam nước Đức đã phát hiện ra hai bức tượng chim tuyệt đẹp có niên đại 40.000 năm được chạm khắc từ ngà voi ma mút. 

Những phát hiện đáng chú ý này đến từ các tầng văn hóa Aurignacian phong phú tại Hohle Fels, nơi đã tạo ra một số tác phẩm nghệ thuật tạo hình cổ nhất được biết đến và có niên đại từ thời kỳ đầu tiên con người hiện đại đến vùng Thượng Danube.

two-bird-figurines-fou-1.jpg
Hai bức tượng chim được điêu khắc từ ngà voi có kích thước bé bằng đầu ngón tay.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Giải mã 'chiếc tai khổng lồ' được UNESCO vinh danh là di sản thế giới

Giữa vùng đồng quê yên bình của nước Anh, một chiếc "tai khổng lồ" hướng lên bầu trời đã góp phần thay đổi cách nhân loại khám phá vũ trụ.

Nằm tại hạt Cheshire, Jodrell Bank Observatory là một trong những trung tâm thiên văn vô tuyến nổi tiếng nhất thế giới. Được thành lập năm 1945 bởi nhà vật lý vô tuyến Bernard Lovell, nơi đây đã góp phần đặt nền móng cho ngành thiên văn vô tuyến hiện đại. Nhờ những đóng góp nổi bật về khoa học và lịch sử, năm 2019, UNESCO đã công nhận Jodrell Bank là Di sản Thế giới. Đây là một trong số rất ít di sản trên thế giới được vinh danh chủ yếu vì giá trị khoa học và công nghệ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tận mục xưởng chế tác đá trong di tích Cách Tân Kiều ở Quảng Tây

Di tích Cách Tân Kiều được công nhận là một xưởng chế tác đá Thời kỳ đồ đá mới quan trọng, nơi người cổ đại sản xuất các công cụ bằng đá một cách có hệ thống.

Di tích Cách Tân Kiều thuộc Thời kỳ đồ đá mới nằm tại thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Các nhà khảo cổ cho rằng nơi đây từng là một "xưởng chế tác" Thời kỳ đồ đá mới, nơi con người tiền sử sản xuất các công cụ bằng đá.

Rải rác khắp khu di chỉ là những khối đá lớn có bề mặt phẳng, từng được người nguyên thủy sử dụng làm bệ kê và làm bàn đẽo gọt trong quá trình chế tác các loại công cụ. Xung quanh các khối đá này, các nhà khảo cổ đã phát hiện búa đá, rìu đá cùng nhiều loại công cụ bằng đá khác.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới