Cueva de los Cristales – hang tinh thể khổng lồ như đến từ ngoài hành tinh

Hãy tưởng tượng bạn bước vào một hang động nơi những khối tinh thể trong suốt vươn cao như cột nhà, đan chéo nhau giữa không gian nóng ẩm ngột ngạt. Đó không phải bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là Cueva de los Cristales – Hang Tinh thể, nằm sâu dưới núi Naica thuộc bang Chihuahua, miền Bắc Mexico. Được phát hiện vào năm 2000 trong quá trình khai thác mỏ, nơi đây nhanh chóng khiến giới khoa học kinh ngạc bởi những tinh thể thạch cao có kích thước thuộc hàng lớn nhất từng được tìm thấy trên Trái Đất.

Hang nằm ở độ sâu khoảng 300 m dưới lòng đất, với những tinh thể dạng cột có thể dài tới 11 m, nặng hàng chục tấn. Chúng không phải kim cương hay pha lê quý hiếm, mà chủ yếu là thạch cao dạng tinh thể lớn, thường được gọi là selenite. Màu trắng sữa hoặc trong mờ khiến các khối khoáng vật trông giống những thanh băng khổng lồ, nhưng môi trường xung quanh lại nóng gần 58°C, độ ẩm có thể gần bão hòa. Chính sự tương phản giữa vẻ đẹp lạnh lẽo của tinh thể và sức nóng khắc nghiệt của hang động khiến nơi này trở nên đặc biệt.

Những tinh thể thạch cao khổng lồ tại Naica, có cột dài tới khoảng 11 m. Ảnh: Javier Trueba / Madrid Scientific Films – National Geographic.

Điều kỳ diệu không nằm ở một phép màu, mà ở quá trình địa chất kéo dài hàng trăm nghìn năm. Khoảng 26 triệu năm trước, hoạt động magma làm nóng các mạch nước giàu khoáng chất bên dưới núi Naica. Khi nhiệt độ dần ổn định quanh ngưỡng 58°C, các điều kiện hóa học đặc biệt cho phép thạch cao kết tinh và tiếp tục phát triển cực kỳ chậm. Nước giàu canxi và sulfate cung cấp nguyên liệu, còn môi trường gần như ổn định giúp các tinh thể lớn dần mà không bị gián đoạn đáng kể. Thay vì tạo ra vô số tinh thể nhỏ, hang động trở thành nơi những khối tinh thể riêng lẻ có đủ thời gian phát triển đến kích thước khổng lồ.

Nghịch lý là môi trường từng nuôi dưỡng vẻ đẹp ấy lại khiến con người khó tiếp cận. Nhiệt độ cao kết hợp độ ẩm gần 100% làm mồ hôi khó bay hơi, khiến cơ thể gần như không thể tự làm mát hiệu quả. Người thám hiểm không có thiết bị bảo hộ chuyên dụng chỉ có thể chịu đựng trong thời gian rất ngắn; ngay cả các nhà khoa học cũng phải giới hạn thời gian làm việc và sử dụng trang bị đặc biệt. Bề mặt tinh thể trơn trượt, các cột khoáng vật sắc cạnh và không gian chật hẹp càng làm việc di chuyển thêm nguy hiểm. Đây không phải điểm du lịch thông thường mà là môi trường nghiên cứu khắc nghiệt.

Cueva de los Cristales cũng là một phòng thí nghiệm tự nhiên quý giá. Bên trong những tinh thể có thể tồn tại các túi chất lỏng cực nhỏ, lưu giữ dấu vết về điều kiện môi trường khi chúng hình thành. Nghiên cứu những dấu vết ấy giúp các nhà khoa học tìm hiểu tốc độ kết tinh, thành phần hóa học của nước cổ và cách các khoáng vật phát triển trong lòng đất. Hang động còn gợi mở những câu hỏi rộng hơn về khả năng tồn tại của vi sinh vật trong môi trường khắc nghiệt, cũng như cách các hệ sinh thái dưới lòng đất thích nghi với nhiệt độ và thành phần hóa học đặc biệt.

Thế nhưng, kho báu này cũng rất mong manh. Khi điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, thạch cao có thể mất nước và bề mặt tinh thể dần bị biến đổi. Việc bảo tồn vì vậy không đơn giản là dựng rào chắn quanh một kỳ quan; nó đòi hỏi hiểu rõ môi trường đã tạo ra các tinh thể và những tác động có thể làm chúng suy thoái. Hoạt động khai thác mỏ cùng việc kiểm soát mực nước ngầm cũng ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện của hang. Cueva de los Cristales nhắc chúng ta rằng có những kỳ quan thiên nhiên không thể được bảo vệ chỉ bằng cách mở cửa cho mọi người đến chiêm ngưỡng.