Trẻ 5 tuổi viêm não hoại tử do cúm A: Cảnh giác sốt cao, nói sảng

Sốt trên 40°C, nói sảng, tay chân lạnh, trẻ 5 tuổi được chẩn đoán cúm A biến chứng viêm não hoại tử, phải điều trị hồi sức tích cực.

Cúm A sốt cao, nói sảng không ngờ biến chứng viêm não

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận bệnh nhi 5 tuổi trong tình trạng sốt cao trên 40°C, ho, chảy mũi, nôn. Trẻ có nhịp tim nhanh tới 190 chu kỳ/phút, huyết áp tụt còn 80/40 mmHg, chi lạnh và nói sảng.

Qua thăm khám, đánh giá biểu hiện lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc cúm A biến chứng viêm não hoại tử.

Đây là tình trạng phức tạp, có nguy cơ gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng và ảnh hưởng đến chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể.

Trước tình trạng bệnh diễn biến nặng, bệnh nhi được điều trị tích cực và chuyên sâu: sử dụng kháng sinh theo chỉ định, thuốc chống phù não, thuốc vận mạch cùng các biện pháp hồi sức…

BSCKI Đào Thị Loan, Phó trưởng khoa Nhi của bệnh viện, Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, viêm não hoại tử là biến chứng thần kinh hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm, có thể liên quan đến đáp ứng viêm quá mức của cơ thể khi mắc bệnh nhiễm trùng, trong đó có cúm.

Tình trạng này có thể tiến triển nhanh với các biểu hiện rối loạn ý thức, co giật, phù não và tổn thương nhu mô não. Một số trường hợp có thể để lại di chứng thần kinh lâu dài, thậm chí tử vong.

Ca bệnh cho thấy, bên cạnh sốt và triệu chứng hô hấp, những thay đổi về ý thức, hành vi của trẻ cần được chú ý. Khi trẻ nói sảng, lơ mơ hoặc khó đánh thức, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

Ảnh BVCC

Nhận diện nhóm nguy cơ, chủ động phòng lây nhiễm

Ngày 23/10, Cục phòng bệnh Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi: Văn phòng Bộ;Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương về việc chủ động phòng chống bệnh cúm mùa.

Theo thông tin của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cúm mùa lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số mắc có thể gia tăng tùy khu vực, điều kiện thời tiết, đặc biệt trong thời điểm giao mùa và những tháng lạnh vào mùa thu – đông.

Phần lớn người mắc cúm có biểu hiện nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng, nhất là ở người trên 65 tuổi, trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng cuối, hoặc phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần.

Người có bệnh nền như tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường và người suy giảm miễn dịch cũng thuộc nhóm nguy cơ cao. Khi có triệu chứng, những người này cần chủ động liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.

Cúm lây chủ yếu qua các hạt dịch tiết đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Tiếp xúc gần, tập trung đông người và không gian kín, thông khí kém làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Nguy cơ lây nhiễm tăng khi tiếp xúc gần với người mắc bệnh, tại những nơi tập trung đông người, như trường học, cơ sở y tế, phương tiện giao thông công cộng hoặc trong không gian kín, thông khí kém.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau:

1. Đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, thông khí kém.

2. Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo; bỏ khăn giấy đã sử dụng đúng nơi quy định và rửa tay ngay sau đó.

3. Giữ vệ sinh cá nhân; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng;

4. Hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp.

5. Duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và thường xuyên giữ ấm cơ thể để nâng cao sức đề kháng.

6. Người có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi nên hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe và cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. Không tự ý sử dụng thuốc kháng vi rút, thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

7. Thường xuyên vệ sinh, làm sạch các bề mặt thường xuyên tiếp xúc; bảo đảm thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lớp học và tăng cường thông khí tại không gian kín.

8. Người thuộc nhóm có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm cần hạn chế đến nơi tập trung đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm và khi có triệu chứng bệnh cần chủ động liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến bệnh cúm mùa; cập nhật thông tin kịp thời; hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp.

Dấu hiệu cần đưa trẻ đến viện ngay - Sốt cao kèm li bì, lơ mơ, nói sảng, khó đánh thức hoặc co giật. - Thở nhanh, khó thở, rút lõm lồng ngực, môi hoặc đầu chi tím tái. - Tay chân lạnh, da tái, vã mồ hôi, tim đập nhanh bất thường, ngất hoặc kiệt sức. - Nôn nhiều, không uống được, tiểu ít hoặc có dấu hiệu mất nước. - Ý thức, hành vi bất thường hoặc tình trạng bệnh đột ngột xấu đi.

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