Đau bụng, ra máu cuối thai kỳ: Hai mẹ con nguy kịch vì 3 biến chứng sản khoa

Ba biến chứng cùng đe dọa mẹ và thai nhi

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương – Cơ sở 2 vừa cấp cứu thành công sản phụ H.T. (27 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) bị rau bong non trên nền tiền sản giật nặng, kèm suy thai cấp khi mang thai 35 tuần 5 ngày.

Chị T. được gia đình đưa đến viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, vỡ ối và ra máu âm đạo nhiều. Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ lập tức thăm khám, đánh giá tình trạng mẹ và thai nhi, đồng thời siêu âm ngay tại chỗ.

Kết quả đánh giá ghi nhận tình trạng rau bong non trên nền tiền sản giật nặng, thai nhi có biểu hiện suy cấp. Đây là tình huống cấp cứu sản khoa cần can thiệp khẩn trương vì cả mẹ và con đều có thể gặp nguy hiểm.

Ê- kíp phẫu thuật khẩn cấp để cứu sản phụ và thai nhi - Ảnh BVCC

TS.BS Hoàng Thị Thanh Thủy, Phụ trách Khoa Khám bệnh Cơ sở 2, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cho biết, rau bong non là tình trạng bánh rau tách khỏi thành tử cung trước khi thai nhi chào đời. Đau bụng và ra máu âm đạo là những biểu hiện thường gặp, cần được đánh giá ngay tại cơ sở y tế.

Ở trường hợp này, rau bong khiến quá trình cung cấp oxy cho thai nhi bị ảnh hưởng, trong khi người mẹ đối mặt nguy cơ mất máu nghiêm trọng, sốc mất máu và rối loạn đông máu. Tiền sản giật nặng đồng thời làm tình trạng thêm phức tạp, đòi hỏi ê-kíp vừa xử trí cấp cứu vừa kiểm soát các nguy cơ cho mẹ.

Ngay sau đánh giá ban đầu, ê-kíp Khoa Khám bệnh triển khai cấp cứu và phối hợp hội chẩn khẩn. Sản phụ được chuyển thẳng vào phòng mổ, do TS.BS Hoàng Thị Thanh Thủy, trực tiếp phẫu thuật.

Bảo toàn tử cung trước nguy cơ chảy máu ồ ạt

Các chuyên khoa Sản, Gây mê hồi sức và Sơ sinh phối hợp xử trí. Em bé chào đời nặng 2.000 g, được các bác sĩ sơ sinh tiếp nhận, hồi sức ngay, sau đó thoát khỏi nguy kịch, tình trạng ổn định.

Em bé chào đời an toàn - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, việc lấy thai mới giải quyết một phần tình huống cấp cứu. Khi tiếp tục kiểm tra, các bác sĩ phát hiện khối máu tụ lớn sau bánh rau, nặng khoảng 300 g. Tử cung sản phụ tím diện rộng, nguy cơ chảy máu ồ ạt và rối loạn đông máu cao.

Trước tổn thương này, người mẹ có thể phải cắt tử cung để bảo toàn tính mạng nếu không kiểm soát được chảy máu. Ê-kíp đã áp dụng các biện pháp cầm máu, tăng co tử cung, qua đó kiểm soát tình trạng và giữ được tử cung cho sản phụ.

Ca bệnh cho thấy yêu cầu cấp thiết của việc nhận diện sớm dấu hiệu bất thường và phối hợp xử trí trong cấp cứu sản khoa.

khối máu tụ lớn sau bánh rau, nặng khoảng 300 g - Ảnh BVCC

TS.BS Hoàng Thị Thanh Thủy nhấn mạnh, rau bong non và tiền sản giật là những biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể diễn biến rất đột ngột và đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con.

Do đó, phụ nữ mang thai tuyệt đối không được chủ quan. Chị em cần quản lý thai kỳ thật chặt chẽ, tuân thủ lịch khám định kỳ. Đặc biệt, cần chủ động theo dõi cơ thể, ngay khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào phải đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được can thiệp kịp thời, đảm bảo an toàn cao nhất cho bản thân và thai nhi.”

Những dấu hiệu cần đi khám ngay Thai phụ cần đến cơ sở y tế ngay khi đau bụng dữ dội, ra máu âm đạo hoặc vỡ ối. Đau đầu dữ dội, nhìn mờ, đau vùng bụng trên cũng là những dấu hiệu cảnh báo tiền sản giật cần được đánh giá khẩn. Không nên chờ đến lịch khám định kỳ khi xuất hiện các biểu hiện này.

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