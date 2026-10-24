Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Vũ trụ có điểm kết thúc không? Bí ẩn khiến khoa học vẫn chưa thể trả lời

Nếu cứ bay mãi về một hướng trong không gian, liệu con người sẽ chạm đến bức tường cuối cùng của vũ trụ, hay chẳng bao giờ tìm thấy điểm kết thúc?

Thanh Bình (tổng hợp)

Vũ trụ rộng lớn đến mức trí tưởng tượng của con người khó lòng hình dung nổi. Các thiên hà, ngôi sao và hành tinh trải dài trên những khoảng cách hàng tỷ năm ánh sáng. Nhưng câu hỏi tưởng chừng đơn giản vẫn khiến các nhà khoa học trăn trở: vũ trụ có một biên giới thực sự hay không? Theo hiểu biết hiện nay, chưa có bằng chứng cho thấy vũ trụ có một rìa vật lý, nơi không gian đột ngột kết thúc.

Trước hết, cần phân biệt toàn bộ vũ trụ với vũ trụ quan sát được – phần không gian mà ánh sáng hoặc các tín hiệu khác có thể truyền đến chúng ta. Vì vũ trụ có tuổi hữu hạn, khoảng 13,8 tỷ năm, ánh sáng từ những vùng quá xa chưa có đủ thời gian đến Trái Đất. Do không gian tiếp tục giãn nở trong lúc ánh sáng di chuyển, đường kính vũ trụ quan sát được hiện ước tính khoảng 93 tỷ năm ánh sáng, lớn hơn nhiều so với phép tính đơn giản lấy tuổi vũ trụ nhân với tốc độ ánh sáng.

Mô phỏng vũ trụ quan sát được, với Trái Đất nằm gần trung tâm của vùng mà chúng ta có thể quan sát. Ảnh: greydanus.substack.com

Điều quan trọng là đường chân trời vũ trụ không phải một bức tường hay mép vực trong không gian. Nó chỉ đánh dấu giới hạn quan sát của chúng ta tại một thời điểm nhất định. Nếu một thiên hà nằm ngoài giới hạn ấy, điều đó không có nghĩa thiên hà đó không tồn tại, mà có thể ánh sáng từ nó chưa thể đến được chúng ta. Giống như người đứng giữa đại dương chỉ nhìn thấy đến đường chân trời, con người có thể đang sống trong một vũ trụ rộng lớn hơn rất nhiều so với phần mình quan sát được.

Vậy toàn bộ vũ trụ có hữu hạn hay vô hạn? Các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn. Nếu không gian có độ cong và cấu trúc tô pô thích hợp, vũ trụ có thể hữu hạn về thể tích nhưng không có biên giới, tương tự bề mặt quả cầu không có mép. Ngược lại, không gian có thể mở rộng vô hạn theo mọi hướng. Những phép đo hiện nay cho thấy hình học vũ trụ trên quy mô lớn rất gần với không gian phẳng, nhưng điều đó chưa đủ để chứng minh toàn bộ vũ trụ là vô hạn.

Hàng nghìn thiên hà hiện ra trong ảnh trường sâu, cho thấy vũ trụ chứa vô số cấu trúc ở những khoảng cách khổng lồ. Ảnh: NASA – James Webb Space Telescope.

Một câu hỏi khác cũng hấp dẫn không kém là: nếu vũ trụ đang giãn nở, nó giãn nở vào đâu? Theo thuyết tương đối rộng, sự giãn nở không nhất thiết có nghĩa các thiên hà đang lao vào một khoảng không trống rỗng nằm bên ngoài. Chính khoảng cách giữa những vùng không gian không liên kết hấp dẫn chặt chẽ đang tăng lên. Nếu toàn bộ không gian là vô hạn, nó vẫn có thể giãn nở mà không cần một ranh giới bên ngoài.

Có lẽ điều kỳ lạ nhất không phải vũ trụ lớn đến đâu, mà là giới hạn hiểu biết của chúng ta vẫn chưa cho phép xác định nó kết thúc hay kéo dài mãi mãi. Chúng ta có thể đo đạc ánh sáng từ những thiên hà xa xôi, tái dựng lịch sử vũ trụ và kiểm tra các mô hình vật lý, nhưng câu hỏi về biên giới cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ. Và biết đâu, điều mà con người gọi là “tận cùng vũ trụ” chỉ đơn giản là giới hạn của những gì chúng ta có thể biết.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Vũ trụ #Giới hạn vũ trụ #Vũ trụ quan sát được #Hình học vũ trụ #Giãn nở vũ trụ

Bài liên quan

Kho tri thức

Hành tinh 'phượng hoàng' tái sinh từ xác ngôi sao chết

Các nhà thiên văn có thể vừa tìm thấy dấu hiệu đầu tiên của một hành tinh thế hệ thứ hai - một thế giới hình thành từ vật chất còn lại sau khi ngôi sao mẹ chết.

Một ngôi sao chết có thể trở thành nơi bắt đầu của một hành tinh mới. Đó là kịch bản đang được các nhà thiên văn xem xét sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường quanh một sao lùn trắng cách Trái đất hàng nghìn năm ánh sáng.

Sao lùn trắng là phần lõi đặc còn lại sau khi một ngôi sao có khối lượng tương tự Mặt trời phình to thành sao khổng lồ đỏ rồi thổi phần lớn lớp vỏ bên ngoài vào không gian.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Top phát hiện thiên văn làm rung chuyển hiểu biết của nhân loại thế kỷ XXI

Từ những hố đen bí ẩn đến hàng tỷ thế giới ngoài Hệ Mặt trời, các phát hiện thiên văn thế kỷ XXI đang làm thay đổi cách nhân loại nhìn vũ trụ.

Chỉ trong hơn hai thập niên đầu thế kỷ XXI, thiên văn học đã trải qua những bước tiến chưa từng có, nhờ kính thiên văn không gian, các đài quan sát vô tuyến và những công nghệ xử lý dữ liệu tiên tiến. Những phát hiện mới không chỉ xác nhận các giả thuyết lâu đời mà còn đặt ra những câu hỏi khiến giới khoa học phải xem xét lại hiểu biết về vũ trụ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Các nhà thiên văn 'cân' một ngôi sao bằng cách nào?

Trong vũ trụ không có chiếc cân khổng lồ, nhưng các nhà thiên văn vẫn có thể biết một ngôi sao nặng đến đâu.

Một ngôi sao ở cách chúng ta hàng trăm hay hàng nghìn năm ánh sáng rõ ràng không thể được đặt lên bàn cân. Thậm chí, với một ngôi sao đơn độc, việc xác định khối lượng trực tiếp cực kỳ khó. Vậy các nhà thiên văn “cân” nó bằng cách nào?

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới