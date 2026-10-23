[GALLERY] Hyundai Tucson thế hệ mới bản tiêu chuẩn có giá bán từ 22.800 USD

Sau khi Hyundai Tucson 2027 ra mắt, những hình ảnh về các phiên bản có giá bán dễ tiếp cận hơn đã bắt đầu xuất hiện trên công cụ cấu hình xe dành tại Hàn Quốc.