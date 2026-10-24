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Hai loại rau mùa thu thơm ngon, bổ mắt, dưỡng da chị em nên ăn thường xuyên

Kho tri thức

Hai loại rau mùa thu thơm ngon, bổ mắt, dưỡng da chị em nên ăn thường xuyên

Cải cúc và cải bó xôi cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ thị lực, duy trì làn da khỏe mạnh.

Ngọc Mai
Cải cúc là loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, thường được thu hoạch từ tháng 10 đến mùa xuân năm sau. Những lứa rau đầu mùa thu thường có lá non mềm, thân mọng nước và hương thơm đặc trưng. Mùi thơm tươi mát của cải cúc có thể khiến một số người chưa quen cảm thấy lạ miệng, nhưng khi thưởng thức vài lần, nhiều người lại yêu thích vị ngọt thanh và hương thơm riêng biệt của loại rau này. Ảnh: Long Châu
Cải cúc là loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, thường được thu hoạch từ tháng 10 đến mùa xuân năm sau. Những lứa rau đầu mùa thu thường có lá non mềm, thân mọng nước và hương thơm đặc trưng. Mùi thơm tươi mát của cải cúc có thể khiến một số người chưa quen cảm thấy lạ miệng, nhưng khi thưởng thức vài lần, nhiều người lại yêu thích vị ngọt thanh và hương thơm riêng biệt của loại rau này. Ảnh: Long Châu
Cải cúc chứa carotenoid, trong đó có beta-carotene – tiền chất mà cơ thể có thể chuyển hóa thành vitamin A. Dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng đối với thị lực bình thường và sức khỏe của niêm mạc. Bên cạnh đó, bổ sung đa dạng rau xanh trong chế độ ăn còn giúp cung cấp các chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Đây cũng là một phần của chế độ dinh dưỡng cân bằng để duy trì làn da khỏe mạnh. Ảnh: Dân Việt
Cải cúc chứa carotenoid, trong đó có beta-carotene – tiền chất mà cơ thể có thể chuyển hóa thành vitamin A. Dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng đối với thị lực bình thường và sức khỏe của niêm mạc. Bên cạnh đó, bổ sung đa dạng rau xanh trong chế độ ăn còn giúp cung cấp các chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Đây cũng là một phần của chế độ dinh dưỡng cân bằng để duy trì làn da khỏe mạnh. Ảnh: Dân Việt
100 gram cải cúc có thể cung cấp khoảng 220 mg kali, dù hàm lượng thực tế thay đổi tùy giống rau và điều kiện trồng trọt. Kali góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ bắp, hệ thần kinh và cân bằng dịch trong cơ thể. Cải cúc cũng có thể chứa lượng natri cao hơn một số loại rau tươi khác, vì vậy nên nêm nếm vừa phải, hạn chế thêm quá nhiều muối để món ăn giữ được vị ngọt tự nhiên. Ảnh: Điện máy XANH
100 gram cải cúc có thể cung cấp khoảng 220 mg kali, dù hàm lượng thực tế thay đổi tùy giống rau và điều kiện trồng trọt. Kali góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ bắp, hệ thần kinh và cân bằng dịch trong cơ thể. Cải cúc cũng có thể chứa lượng natri cao hơn một số loại rau tươi khác, vì vậy nên nêm nếm vừa phải, hạn chế thêm quá nhiều muối để món ăn giữ được vị ngọt tự nhiên. Ảnh: Điện máy XANH
Nhờ lá mềm và hương thơm đặc trưng, cải cúc có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu để tạo nên những món ăn thanh nhẹ. Một số lựa chọn được yêu thích gồm canh cải cúc nấu thịt băm, cải cúc nấu tôm, cải cúc nhúng lẩu, cải cúc xào tỏi hoặc nấu cùng cá. Đặc biệt, cải cúc nhúng lẩu chỉ cần nấu chín vừa tới để giữ độ non mềm, vị ngọt và hương thơm tự nhiên. Ảnh: Điện máy XANH
Nhờ lá mềm và hương thơm đặc trưng, cải cúc có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu để tạo nên những món ăn thanh nhẹ. Một số lựa chọn được yêu thích gồm canh cải cúc nấu thịt băm, cải cúc nấu tôm, cải cúc nhúng lẩu, cải cúc xào tỏi hoặc nấu cùng cá. Đặc biệt, cải cúc nhúng lẩu chỉ cần nấu chín vừa tới để giữ độ non mềm, vị ngọt và hương thơm tự nhiên. Ảnh: Điện máy XANH
Cải cúc ngon nhất khi còn tươi, lá xanh, không dập úa và được chế biến ngay sau khi sơ chế. Nên rửa rau kỹ dưới vòi nước sạch, tránh nấu quá lâu khiến rau mất độ giòn mềm và giảm một phần vitamin nhạy cảm với nhiệt. Ảnh: FPT Shop
Cải cúc ngon nhất khi còn tươi, lá xanh, không dập úa và được chế biến ngay sau khi sơ chế. Nên rửa rau kỹ dưới vòi nước sạch, tránh nấu quá lâu khiến rau mất độ giòn mềm và giảm một phần vitamin nhạy cảm với nhiệt. Ảnh: FPT Shop
Bên cạnh cải cúc, cải bó xôi (rau chân vịt) cũng là lựa chọn đáng chú ý trong thực đơn mùa thu. Khi được trồng trong điều kiện thích hợp, rau có thể phát triển với lá xanh đậm, dày và phần rễ có sắc đỏ đặc trưng. Vị rau tương đối nhẹ, dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu, phù hợp với cả món canh, món xào lẫn salad. Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, cải bó xôi thường được xem là một trong những loại rau lá xanh nên bổ sung thường xuyên. Ảnh: Dân Việt
Bên cạnh cải cúc, cải bó xôi (rau chân vịt) cũng là lựa chọn đáng chú ý trong thực đơn mùa thu. Khi được trồng trong điều kiện thích hợp, rau có thể phát triển với lá xanh đậm, dày và phần rễ có sắc đỏ đặc trưng. Vị rau tương đối nhẹ, dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu, phù hợp với cả món canh, món xào lẫn salad. Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, cải bó xôi thường được xem là một trong những loại rau lá xanh nên bổ sung thường xuyên. Ảnh: Dân Việt
Cải bó xôi cung cấp folate (vitamin B9), dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo tế bào và tổng hợp DNA. Theo dữ liệu dinh dưỡng tham khảo, 100 gram rau sống có thể chứa khoảng 194 microgam folate. Loại rau này còn giàu vitamin K, góp phần duy trì quá trình đông máu bình thường và sức khỏe của xương. Ngoài ra, các carotenoid như lutein và zeaxanthin trong cải bó xôi có vai trò hỗ trợ bảo vệ mắt, trong khi vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa góp phần duy trì sức khỏe làn da. Ảnh: Bách hoá XANH
Cải bó xôi cung cấp folate (vitamin B9), dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo tế bào và tổng hợp DNA. Theo dữ liệu dinh dưỡng tham khảo, 100 gram rau sống có thể chứa khoảng 194 microgam folate. Loại rau này còn giàu vitamin K, góp phần duy trì quá trình đông máu bình thường và sức khỏe của xương. Ngoài ra, các carotenoid như lutein và zeaxanthin trong cải bó xôi có vai trò hỗ trợ bảo vệ mắt, trong khi vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa góp phần duy trì sức khỏe làn da. Ảnh: Bách hoá XANH
Một điểm cần lưu ý khi chế biến cải bó xôi là hàm lượng axit oxalic (oxalate) tự nhiên trong rau. Chất này có thể liên kết với một phần khoáng chất, làm giảm khả năng hấp thụ của cơ thể, đồng thời góp phần tạo vị chát hoặc hơi đắng. Vì vậy có thể chần rau trong nước sôi khoảng 30–60 giây, sau đó vớt ra và để ráo hoặc làm nguội nhanh bằng nước sạch. Ảnh: Dân Việt
Một điểm cần lưu ý khi chế biến cải bó xôi là hàm lượng axit oxalic (oxalate) tự nhiên trong rau. Chất này có thể liên kết với một phần khoáng chất, làm giảm khả năng hấp thụ của cơ thể, đồng thời góp phần tạo vị chát hoặc hơi đắng. Vì vậy có thể chần rau trong nước sôi khoảng 30–60 giây, sau đó vớt ra và để ráo hoặc làm nguội nhanh bằng nước sạch. Ảnh: Dân Việt
Cải bó xôi có thể biến tấu thành nhiều món ngon mà không cần chế biến cầu kỳ. Những gợi ý phổ biến gồm cải bó xôi xào tỏi, canh cải bó xôi nấu thịt băm, cải bó xôi nấu tôm, trứng cuộn cải bó xôi, đậu phụ sốt cải bó xôi hoặc salad cải bó xôi kết hợp các loại hạt. Nếu muốn món ăn mềm và dễ thưởng thức, có thể nấu canh hoặc hấp nhanh; nếu chọn món xào, nên dùng lượng dầu vừa phải và nấu đến khi rau vừa chín. Ảnh: Bách hoá XANH
Cải bó xôi có thể biến tấu thành nhiều món ngon mà không cần chế biến cầu kỳ. Những gợi ý phổ biến gồm cải bó xôi xào tỏi, canh cải bó xôi nấu thịt băm, cải bó xôi nấu tôm, trứng cuộn cải bó xôi, đậu phụ sốt cải bó xôi hoặc salad cải bó xôi kết hợp các loại hạt. Nếu muốn món ăn mềm và dễ thưởng thức, có thể nấu canh hoặc hấp nhanh; nếu chọn món xào, nên dùng lượng dầu vừa phải và nấu đến khi rau vừa chín. Ảnh: Bách hoá XANH
Cải cúc và cải bó xôi đều là những loại rau xanh đáng có trong bữa ăn mùa thu nhờ hương vị riêng biệt và nguồn dưỡng chất đa dạng. Trong khi cải cúc nổi bật với mùi thơm dịu, vị ngọt thanh, cải bó xôi lại được đánh giá cao nhờ folate, vitamin K và các carotenoid có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Bách hoá XANH
Cải cúc và cải bó xôi đều là những loại rau xanh đáng có trong bữa ăn mùa thu nhờ hương vị riêng biệt và nguồn dưỡng chất đa dạng. Trong khi cải cúc nổi bật với mùi thơm dịu, vị ngọt thanh, cải bó xôi lại được đánh giá cao nhờ folate, vitamin K và các carotenoid có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Bách hoá XANH
Tác dụng tuyệt vời của rau cải cúc. Clip: Dược Sĩ Đại Minh
Ngọc Mai
#Rau cải cúc #Rau cải bó xôi #Lợi ích của rau cải cúc và cải bó xôi #Rau mùa thu tốt cho sức khỏe #Rau bổ mắt dưỡng da

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