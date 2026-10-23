Hôn mê sâu, suy đa tạng sau hơn một giờ xông hơi

Sau tập thể dục và xông hơi hơn một giờ, người đàn ông 73 tuổi hôn mê sâu, suy đa tạng, phải thở máy và lọc máu liên tục.

Hôn mê sâu, huyết áp thấp khi được phát hiện

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, người đàn ông 73 tuổi, quốc tịch Mỹ, được người quen phát hiện hôn mê sâu sau khi tập thể dục và vào phòng xông hơi hơn một giờ.

Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City trong tình trạng nguy kịch. Điểm Glasgow (GCS), thang điểm đánh giá mức độ ý thức, chỉ còn 5/15. Đồng tử hai bên nhỏ, phản xạ ánh sáng kém, thân nhiệt 39,5°C và huyết áp thấp.

Các bác sĩ nhanh chóng đặt ống nội khí quản hỗ trợ hô hấp, xử trí ổn định bước đầu rồi chuyển người bệnh đến Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, người bệnh được thăm khám, đánh giá toàn diện. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não và mạch máu não chưa phát hiện tổn thương cấu trúc rõ ràng. Thời điểm này, các bác sĩ xác định người bệnh hôn mê chưa rõ nguyên nhân, kèm sốc và suy đa tạng.

Sau một ngày theo dõi, xử trí và hội chẩn, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, Viện Thần kinh, để điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân thời gian điều trị tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Thở máy, lọc máu liên tục hỗ trợ nhiều cơ quan

Khi nhập khoa, người bệnh vẫn trong tình trạng nặng, điểm SOFA 14. Đây là thang điểm đánh giá mức độ rối loạn chức năng các cơ quan ở người bệnh hồi sức.

Các vấn đề được theo dõi và xử trí gồm sốc nhiệt, tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp, tiêu cơ vân, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu và nhiễm khuẩn tiết niệu.

Tình trạng diễn biến đột ngột ở người cao tuổi, với nhiều cơ quan bị tổn thương đồng thời, đặt ra yêu cầu theo dõi sát và phối hợp nhiều biện pháp hồi sức.

Ê-kíp triển khai thở máy xâm nhập, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và lọc máu liên tục (CRRT). Việc lọc máu nhằm hỗ trợ chức năng thận, kiểm soát rối loạn chuyển hóa và hỗ trợ điều trị suy đa tạng.

Đồng thời, người bệnh được dùng kháng sinh, thuốc vận mạch hỗ trợ huyết áp, bù dịch và điện giải, hỗ trợ chức năng gan, điều chỉnh rối loạn đông máu, truyền chế phẩm máu khi có chỉ định.

Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS.BS. Lương Quốc Chính, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, bác sĩ điều trị chính Nguyễn Diệp Anh cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng liên tục đánh giá diễn biến, điều chỉnh phương án điều trị.

Rào cản ngôn ngữ cũng gây khó khăn cho việc trao đổi thông tin. Khoa phối hợp với Văn phòng Bệnh viện và các bên liên quan, hỗ trợ kết nối với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cùng người thân để phục vụ quá trình chăm sóc.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội gửi thư cảm ơn Bệnh viện Bạch Mai và tập thể khoa - Ảnh BVCC

Tỉnh táo, tự thở sau khoảng 17 ngày hồi sức

Qua điều trị, người bệnh dần tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết sốt và được cai thở máy thành công. Sau khi rút ống nội khí quản, người bệnh tự thở khí phòng, ăn uống qua đường miệng, phục hồi khả năng vận động.

Các chỉ số chức năng thận, đông máu và dấu hiệu nhiễm khuẩn được kiểm soát. Sau khoảng 17 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, người bệnh xuất viện ổn định.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội gửi thư cảm ơn Bệnh viện Bạch Mai và tập thể khoa, ghi nhận quá trình chăm sóc, phối hợp điều trị.

Ca bệnh cho thấy tình trạng nguy kịch sau tập thể dục, xông hơi kéo dài ở người cao tuổi, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cấp cứu kịp thời và hồi sức liên tục khi nhiều cơ quan cùng bị tổn thương.

"Nhiều nam giới có thói quen chơi thể thao xong liền vào xông hơi để thư giãn, sau đó lại tiếp tục nhậu nhẹt, nhưng thói quen này là sai lầm. Bởi lẽ lao động nặng nhọc hoặc sau khi chơi thể thao là lúc tim hoạt động mạnh, nhịp tim tăng, lại xông hơi ngay thì mao mạch ngoại vi giãn nở sẽ tăng áp lực cho tim dễ gây đột quỵ", các chuyên gia cảnh báo.

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