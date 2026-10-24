Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Hé lộ bí mật của loài chim cao tới 3m từng sống ở New Zealand

Suốt hàng triệu năm, những con chim khổng lồ không biết bay lang thang giữa rừng New Zealand, trước khi biến mất chỉ trong vài thế kỷ.

Thanh Bình (tổng hợp)

Moa là nhóm chim lớn không biết bay từng sinh sống trên quần đảo New Zealand. Các nhà khoa học ghi nhận khoảng 9 loài, với kích thước khác nhau đáng kể: từ những loài nhỏ chỉ nặng vài chục kilogram đến moa khổng lồ có con cái cao hơn 2m ở lưng và có thể đạt khoảng 250 kg. Không giống đà điểu hay đà điểu đầu mào, moa hoàn toàn không có xương cánh, một đặc điểm tiến hóa hiếm gặp trong thế giới chim.

Trong hệ sinh thái biệt lập của New Zealand, moa từng đảm nhiệm vai trò của những động vật ăn thực vật lớn. Chúng ăn lá, cành non, quả và các loại thực vật trên mặt đất, góp phần định hình thảm thực vật bản địa. Khi không có nhiều loài thú ăn cỏ lớn cạnh tranh, những con chim này phát triển thành nhiều dạng khác nhau, thích nghi với rừng rậm, vùng ven rừng, đồng cỏ và khu vực núi cao. Tuy nhiên, chúng cũng phải đối mặt với một kẻ săn mồi đáng gờm: đại bàng Haast, loài chim săn mồi khổng lồ từng tồn tại cùng thời với moa.

Mô hình phục dựng moa khổng lồ giúp hình dung vóc dáng của loài chim đã tuyệt chủng. Ảnh: aucklandmuseum.com

Sự biến mất của moa diễn ra nhanh chóng sau khi những người Polynesia đầu tiên đến New Zealand khoảng thế kỷ XIII. Chim bị săn bắt làm thực phẩm; da và lông được tận dụng, còn xương được chế tác thành lưỡi câu, công cụ và đồ trang sức. Do sinh sản chậm và thiếu khả năng đối phó với áp lực săn bắt mới, nhiều quần thể suy giảm nhanh chóng. Những bằng chứng khảo cổ và định tuổi bằng carbon cho thấy moa có thể đã biến mất khỏi tự nhiên vào khoảng thế kỷ XV. Cùng với chúng, đại bàng Haast cũng tuyệt chủng, đánh dấu sự kết thúc của một hệ sinh thái độc đáo.

Điều kỳ lạ là dù đã biến mất từ nhiều thế kỷ, moa vẫn để lại một kho tư liệu khoa học đáng kinh ngạc. Xương được tìm thấy trong hang động, đầm lầy và cồn cát; các mảnh vỏ trứng xuất hiện tại địa điểm khảo cổ; một số mẫu còn lưu giữ mô mềm, lông hoặc vật chất di truyền cổ. Những dấu tích ấy cho phép các nhà nghiên cứu xác định kích thước cơ thể, chế độ ăn, môi trường sống, thậm chí tìm hiểu sự khác biệt về kích thước giữa con đực và con cái.

Inside Te Papa's new $12 million nature exhibition | RNZ News

Vỏ trứng moa là nguồn tư liệu quý, giúp nghiên cứu kích thước, sinh sản và DNA cổ của loài chim đã tuyệt chủng. Ảnh: rnz.co.nz

Một trong những phát hiện thú vị nhất là DNA cổ đã giúp thay đổi quan niệm lâu đời về quan hệ họ hàng của moa. Trước đây, nhiều người cho rằng moa có quan hệ gần gũi nhất với kiwi, biểu tượng của New Zealand. Tuy nhiên, các nghiên cứu di truyền cho thấy họ hàng gần nhất còn tồn tại của moa là nhóm chim tinamou ở Nam Mỹ. Kết quả này mở ra những câu hỏi hấp dẫn về lịch sử tiến hóa và hành trình tổ tiên của các loài chim qua những vùng đất cổ đại.

Ngày nay, những bộ xương moa trong bảo tàng không chỉ gợi nhắc về một loài chim khổng lồ đã mất, mà còn là lời cảnh báo về tốc độ tuyệt chủng khi con người tác động mạnh lên hệ sinh thái. Từ những mảnh xương tưởng chừng vô tri đến vỏ trứng mỏng manh, mỗi dấu tích đều góp phần tái dựng một thế giới đã biến mất. Moa không còn bước đi giữa những cánh rừng New Zealand, nhưng câu chuyện của chúng vẫn tiếp tục được viết lại bằng khảo cổ học, công nghệ DNA và những khám phá khoa học mới.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Moa #Hệ sinh thái New Zealand #Chim không biết bay #Di truyền cổ #Khảo cổ học

Bài liên quan

Kho tri thức

Vực sâu đại dương: Thế giới sinh vật 'ngoài hành tinh' ngay trên Trái Đất

Bên dưới mặt biển xanh thẳm là một thế giới tối đen, lạnh giá, nơi những sinh vật kỳ lạ tồn tại bằng những chiến lược sinh tồn khó tin.

Ở độ sâu hàng nghìn mét, ánh sáng Mặt Trời không còn chiếu tới, nhiệt độ thường rất thấp và áp suất nước tăng khủng khiếp theo độ sâu. Thế nhưng, nơi tưởng chừng không thể tồn tại sự sống ấy lại là nhà của vô số sinh vật đặc biệt. Chúng phát sáng trong bóng tối, sở hữu cơ thể trong suốt hoặc hàm răng đáng sợ, thậm chí có loài phát triển kích thước khổng lồ so với họ hàng sống ở vùng nước nông. Đại dương sâu thẳm không phải một vùng đất chết, mà là hệ sinh thái rộng lớn vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá.

Một trong những cư dân nổi tiếng nhất là cá cần câu biển sâu. Trên đầu cá có một phần phụ giống chiếc cần câu, kết thúc bằng bộ phận phát sáng giúp dụ con mồi đến gần. Trong môi trường thiếu thức ăn, chiến thuật này tiết kiệm năng lượng hơn việc liên tục bơi tìm kiếm. Răng dài, nhọn cùng chiếc miệng rộng giúp chúng tóm gọn con mồi khi cơ hội xuất hiện. Ở một số loài, con cái có kích thước lớn hơn nhiều so với con đực; con đực có thể gắn chặt vào cơ thể con cái trong một mối liên kết sinh sản đặc biệt.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí mật ít ai biết về chiếc 'mai rùa' nằm bên trong cơ thể loài mực nang

Dưới đáy biển, có một sinh vật sở hữu khả năng đổi màu chớp nhoáng, tạo hoa văn phức tạp và đánh lừa con mồi bằng những màn ngụy trang đáng kinh ngạc.

Mực nang thuộc nhóm động vật chân đầu, cùng họ hàng với mực ống và bạch tuộc. Hơn 90 loài mực nang sinh sống ở các vùng biển nhiệt đới và ôn đới, phần lớn quanh những khu vực đáy cát, bùn hoặc đá. Dù có thân mềm, chúng là những kẻ săn mồi tinh vi, sở hữu đôi mắt phát triển, hệ thần kinh phức tạp và một trong những cơ chế ngụy trang ấn tượng nhất thế giới động vật.

Vũ khí nổi bật nhất của mực nang là lớp da có khả năng đổi màu gần như tức thì. Những tế bào sắc tố gọi là chromatophore chứa các túi sắc tố li ti, được điều khiển bởi cơ và hệ thần kinh. Khi các cơ co lại, túi sắc tố mở rộng, làm màu sắc hiện rõ; khi chúng giãn ra, màu sắc thu hẹp hoặc biến mất. Các cấu trúc phản xạ ánh sáng khác dưới da còn tạo ra những sắc thái óng ánh, giúp cơ thể biến đổi thành nhiều hoa văn phức tạp.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tạo ra vải cotton tự khử khuẩn bằng ánh sáng dùng cho y tế

Một loại vải cotton được xử lý bằng hợp chất nhạy sáng có thể làm giảm vi sinh vật bám trên bề mặt khi được chiếu sáng.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Valencia, Tây Ban Nha, phát triển loại vải tích hợp hai hợp chất quang hoạt. Khi tiếp xúc ánh sáng nhìn thấy, các hợp chất tạo ra dạng oxy có hoạt tính cao, có thể gây tổn thương vi sinh vật bám trên vải.

cb7uqusfnm2euo0oajspwkatb-ttk7pp2kgarurairdrsopmz6r84spjfy6wj-prhxcvj7xdaw4venb7r1rz4vjmpdu6-smoqnz-l-l-pjt53ilw67l4ojoprwdgs5phaa-p3ewqdfoznv0-xshjzz99zvlmax0n5ixixhh-tpscl7z8nzyo26kcb4eateq7.jpg
Bề mặt các vật tư tại bệnh viện là nơi vải kháng khuẩn có thể được ứng dụng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới