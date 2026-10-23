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[GALLERY] Sắp có xe bán tải vỏ Honda, ruột Mitsubishi Triton vào năm 2028

Số hóa - Xe

[GALLERY] Sắp có xe bán tải vỏ Honda, ruột Mitsubishi Triton vào năm 2028

Honda và Mitsubishi vừa ký biên bản ghi nhớ phát triển một mẫu bán tải mới dựa trên Mitsubishi Triton. Xe dự kiến phân phối tại thị trường Đông Nam Á từ 2028.

Nguyễn Anh
Theo thông tin từ Nhật Bản, Honda và Mitsubishi đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về việc phát triển một mẫu xe bán tải mới mang thương hiệu Honda dựa trên Mitsubishi Triton. Đây là bước hợp tác đầu tiên giữa hai hãng trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm nhằm bổ sung danh mục xe cho nhau.
Theo thông tin từ Nhật Bản, Honda và Mitsubishi đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về việc phát triển một mẫu xe bán tải mới mang thương hiệu Honda dựa trên Mitsubishi Triton. Đây là bước hợp tác đầu tiên giữa hai hãng trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm nhằm bổ sung danh mục xe cho nhau.
Honda hiện chưa công bố tên gọi, thiết kế hay thông số kỹ thuật của mẫu bán tải mới của mình dựa trên Mitsubishi Triton. Tuy nhiên, hãng xác nhận sản phẩm dự kiến được mở bán tại thị trường ASEAN vào năm 2028.
Honda hiện chưa công bố tên gọi, thiết kế hay thông số kỹ thuật của mẫu bán tải mới của mình dựa trên Mitsubishi Triton. Tuy nhiên, hãng xác nhận sản phẩm dự kiến được mở bán tại thị trường ASEAN vào năm 2028.
Thỏa thuận này được đánh giá mang lại lợi ích cho cả hai nhà sản xuất. Với Honda, việc phát triển một mẫu bán tải dựa trên Triton sẽ giúp hãng nhanh chóng gia nhập phân khúc xe bán tải tại Đông Nam Á mà không cần đầu tư phát triển một nền tảng hoàn toàn mới.
Thỏa thuận này được đánh giá mang lại lợi ích cho cả hai nhà sản xuất. Với Honda, việc phát triển một mẫu bán tải dựa trên Triton sẽ giúp hãng nhanh chóng gia nhập phân khúc xe bán tải tại Đông Nam Á mà không cần đầu tư phát triển một nền tảng hoàn toàn mới.
Trong khi đó, Mitsubishi có cơ hội gia tăng sản lượng và tối ưu công suất hoạt động tại nhà máy ở Thái Lan. Theo những thông tin được công bố, mẫu bán tải Honda nhiều khả năng sẽ được Mitsubishi sản xuất tại nhà máy Laem Chabang, thuộc tỉnh Chonburi.
Trong khi đó, Mitsubishi có cơ hội gia tăng sản lượng và tối ưu công suất hoạt động tại nhà máy ở Thái Lan. Theo những thông tin được công bố, mẫu bán tải Honda nhiều khả năng sẽ được Mitsubishi sản xuất tại nhà máy Laem Chabang, thuộc tỉnh Chonburi.
Thực tế, Honda không phải thương hiệu xa lạ với dòng xe bán tải. Hãng hiện phân phối Ridgeline tại thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, mẫu xe này sử dụng kết cấu thân xe liền khối, khác với cấu trúc khung gầm rời của Mitsubishi Triton. Do đó, nếu được phát triển theo kết cấu của Triton, đây sẽ là mẫu bán tải đầu tiên của Honda sử dụng khung gầm dạng thang, phù hợp hơn với nhu cầu chở hàng.
Thực tế, Honda không phải thương hiệu xa lạ với dòng xe bán tải. Hãng hiện phân phối Ridgeline tại thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, mẫu xe này sử dụng kết cấu thân xe liền khối, khác với cấu trúc khung gầm rời của Mitsubishi Triton. Do đó, nếu được phát triển theo kết cấu của Triton, đây sẽ là mẫu bán tải đầu tiên của Honda sử dụng khung gầm dạng thang, phù hợp hơn với nhu cầu chở hàng.
Hiện chưa rõ Honda sẽ thay đổi những chi tiết nào trên mẫu xe mới để tạo sự khác biệt với Mitsubishi Triton. Những thông tin về thiết kế, động cơ, hệ dẫn động và trang bị dự kiến sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt.
Hiện chưa rõ Honda sẽ thay đổi những chi tiết nào trên mẫu xe mới để tạo sự khác biệt với Mitsubishi Triton. Những thông tin về thiết kế, động cơ, hệ dẫn động và trang bị dự kiến sẽ được công bố gần thời điểm ra mắt.
Trong thông cáo chung, Honda và Mitsubishi cho biết hai bên đã nghiên cứu các cơ hội hợp tác dựa trên khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập từ biên bản ghi nhớ ký ngày 1/8/2024, với sự tham gia của cả Nissan.
Trong thông cáo chung, Honda và Mitsubishi cho biết hai bên đã nghiên cứu các cơ hội hợp tác dựa trên khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập từ biên bản ghi nhớ ký ngày 1/8/2024, với sự tham gia của cả Nissan.
Thỏa thuận này được ký kết trước khi Honda và Nissan công bố kế hoạch nghiên cứu khả năng sáp nhập vào tháng 12/2024. Dù kế hoạch sáp nhập sau đó không thành hiện thực, Honda và Mitsubishi vẫn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển và cung ứng sản phẩm.
Thỏa thuận này được ký kết trước khi Honda và Nissan công bố kế hoạch nghiên cứu khả năng sáp nhập vào tháng 12/2024. Dù kế hoạch sáp nhập sau đó không thành hiện thực, Honda và Mitsubishi vẫn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển và cung ứng sản phẩm.
Việc Honda chuẩn bị gia nhập phân khúc bán tải khung gầm rời được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn cho khách hàng Đông Nam Á, nơi Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Ford Ranger và Isuzu D-Max đang cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, Honda chưa xác nhận những thị trường ASEAN cụ thể sẽ phân phối mẫu bán tải mới, cũng như kế hoạch đưa sản phẩm này về Việt Nam.
Việc Honda chuẩn bị gia nhập phân khúc bán tải khung gầm rời được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn cho khách hàng Đông Nam Á, nơi Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Ford Ranger và Isuzu D-Max đang cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, Honda chưa xác nhận những thị trường ASEAN cụ thể sẽ phân phối mẫu bán tải mới, cũng như kế hoạch đưa sản phẩm này về Việt Nam.
Video: Hé lộ mẫu xe bán tải Honda ra mắt vào năm 2028.
Nguyễn Anh
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