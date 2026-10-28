Lý do Mazda CX-70 bất ngờ "chết yểu", bị thay thế bằng CX-90

Hãng Mazda bất ngờ xác nhận ngừng kinh doanh mẫu xe SUV CX-70 và thay thế bằng phiên bản 2 hàng ghế hoàn toàn mới của CX-90.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-90 PHEV 2027 mới

Danh mục SUV của Mazda tại thị trường Mỹ từ lâu đã bị đánh giá là khá phức tạp với sự hiện diện của hàng loạt mẫu xe như CX-30, CX-50, CX-5, CX-70 và CX-90. Tất cả những mẫu SUV này cùng cạnh tranh để thu hút sự chú ý của khách hàng và gia tăng doanh số.

Bước sang năm 2027, danh mục sản phẩm này sẽ được đơn giản hóa phần nào khi Mazda xác nhận ngừng kinh doanh CX-70 và thay thế bằng phiên bản 2 hàng ghế hoàn toàn mới của CX-90. Mẫu xe này sẽ được phân phối song song với Mazda CX-90 ba hàng ghế quen thuộc.

Danh mục SUV của Mazda tại thị trường Mỹ từ lâu đã bị đánh giá là khá phức tạp với sự hiện diện của hàng loạt mẫu xe như CX-30, CX-50, CX-5, CX-70 và CX-90.

Việc loại bỏ CX-70 giúp Mazda tinh giản danh mục sản phẩm nhưng khách hàng cũng sẽ có ít lựa chọn hơn. Mazda CX-90 2027 sẽ được cung cấp với 9 bản trang bị khác nhau, trong đó chỉ có 2 phiên bản sở hữu cấu hình 2 hàng ghế.

Toàn bộ các phiên bản của Mazda CX-90 2027 đều được trang bị hệ thống treo sau dầm ngang đã được thiết kế lại nhằm cải thiện sự thoải mái cho hành khách và khắc phục một trong những vấn đề thường bị phàn nàn nhất trên mẫu SUV này.

Mazda cũng bổ sung 4 màu sơn mới gồm xanh dương Navy Blue Mica, xám Aero Grey Metallic, nâu Melting Copper Metallic và vàng cát Zircon Sand Metallic cho mẫu SUV cỡ lớn của mình.

Việc loại bỏ CX-70 giúp Mazda tinh giản danh mục sản phẩm.

Tại thị trường Mỹ, phiên bản tiêu chuẩn của dòng CX-90 2027 là 3.3 Turbo Select, có giá khởi điểm 41.345 USD, tăng 400 USD so với trước. Xe sử dụng động cơ e-Skyactiv với 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.3L, kết hợp hệ thống mild hybrid 48V, sản sinh công suất tối đa 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Những trang bị đáng chú ý trên Mazda CX-90 3.3 Turbo Select gồm ghế bọc da nhân tạo, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và cấu hình 8 chỗ ngồi.

Tại thị trường Mỹ, phiên bản tiêu chuẩn của dòng CX-90 2027 là 3.3 Turbo Select, có giá khởi điểm 41.345 USD, tăng 400 USD so với trước.

Xếp trên phiên bản tiêu chuẩn là CX-90 3.3 Turbo Preferred, có giá từ 45.495 USD. Phiên bản này sử dụng cùng hệ truyền động nhưng được bổ sung bộ mâm 21 inch màu bạc ánh kim, các chi tiết trang trí màu đen bóng Piano Black, lưới tản nhiệt thiết kế khác biệt, ghế trước tích hợp chức năng sưởi/thông gió và sưởi ở hàng ghế thứ hai. Màn hình trung tâm cũng được nâng cấp lên kích thước 12,3 inch.

Trong khi đó, phiên bản Premium Sport của Mazda CX-90 2027 có thêm cấu hình 2 hàng ghế. 3.3 Turbo Premium Sport có thể xem là một trong những phiên bản quan trọng nhất của dòng xe này. Xe được cung cấp với cấu hình nội thất 8 chỗ ngồi hoặc 7 chỗ ngồi, trong đó hàng ghế thứ hai sử dụng hai ghế độc lập kiểu thương gia. Đây cũng là 1 trong 2 phiên bản CX-90 được cung cấp cấu hình hai hàng ghế mới.

Mazda CX-90 2027 sử dụng động cơ xăng còn có 3 phiên bản khác, gồm 3.3 Turbo Premium Plus, 3.3 Turbo S Premium Sport và 3.3 Turbo S Premium Plus.

Giá bán của Mazda CX-90 3.3 Turbo Premium Sport hai hàng ghế khởi điểm từ 48.525 USD trong khi con số tương ứng của phiên bản 3 hàng ghế là 49.675 USD.

Ngoài ra, Mazda CX-90 2027 sử dụng động cơ xăng còn có 3 phiên bản khác, gồm 3.3 Turbo Premium Plus, 3.3 Turbo S Premium Sport và 3.3 Turbo S Premium Plus với giá khởi điểm lần lượt 52.315 USD, 55.185 USD và 59.616 USD.

Trong đó, CX-90 3.3 Turbo Premium Plus được cung cấp với cấu hình nội thất 7 hoặc 8 chỗ ngồi. Đồng thời, phiên bản này được bổ sung hệ thống đèn pha thích ứng, ghế bọc da Nappa màu đen hoặc trắng, vô lăng có chức năng sưởi và hệ thống camera quan sát 360 độ.

CX-90 Turbo S Premium Sport sở hữu các chế độ lái Sport, Off-Road và Towing.

Đối với hai phiên bản CX-90 3.3 Turbo S Premium Sport và 3.3 Turbo S Premium Plus, Mazda trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.3L nâng cấp, sản sinh công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm khi sử dụng xăng có chỉ số octane 91.

Phiên bản Turbo S Premium Sport nổi bật với các chế độ lái Sport, Off-Road và Towing. Bên cạnh đó là gói thiết kế ngoại thất màu đen bao gồm lưới tản nhiệt, logo và bộ mâm 21 inch. Xe còn được trang bị hệ thống âm thanh Bose 12 loa, cửa cốp chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh và đầy đủ các công nghệ an toàn chủ động i-Activsense của Mazda. Turbo S Premium Sport cũng là phiên bản thứ hai trong dòng Mazda CX-90 2027 cho phép khách hàng lựa chọn giữa cấu hình hai hàng ghế và ba hàng ghế.

Turbo S Premium Sport cũng là phiên bản thứ hai trong dòng Mazda CX-90 2027 cho phép khách hàng lựa chọn giữa cấu hình hai hàng ghế và ba hàng ghế.

Trong khi đó, CX-90 3.3 Turbo S Premium Plus tiếp tục được nâng cấp với cấu hình 7 chỗ ngồi độc quyền, các chi tiết ốp nội thất bằng gỗ Maple Wood, ghế hàng thứ hai tích hợp chức năng thông gió và vô lăng bọc da hai tông màu.

Tiếp theo đó là các phiên bản dùng động cơ hybrid sạc điện (PHEV) của Mazda CX-90 2027. Xe có 3 phiên bản, bao gồm PHEV Preferred, PHEV Premium Sport và PHEV Premium Plus với giá bán lần lượt 52.340 USD, 57.145 USD và 60.345 USD,

Tất cả đều sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên dung tích 2.5L, kết hợp mô-tơ điện và bộ pin có dung lượng 17,8 kWh. Hệ truyền động này tạo ra tổng công suất 323 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Mazda CX-90 2027 có 3 phiên bản gồm PHEV Preferred, PHEV Premium Sport và PHEV Premium Plus với giá bán lần lượt 52.340 USD, 57.145 USD và 60.345 USD.

Phiên bản có giá thấp nhất trong nhóm được trang bị 2 màn hình kích thước 12,3 inch, ghế trước tích hợp chức năng sưởi/thông gió và vô lăng sưởi. Trong khi đó, với PHEV Premium Sport được bổ sung các chi tiết ngoại thất màu đen, tùy chọn hai ghế độc lập ở hàng ghế thứ hai, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, hệ thống âm thanh Bose, radio vệ tinh SiriusXM và trợ lý ảo Alexa tích hợp.

Riêng phiên bản cao cấp nhất trong danh mục của CX-90 sở hữu bộ mâm hợp kim 21 inch, hệ thống đèn pha/đèn hậu nâng cấp và công nghệ Driver Personalization System của Mazda, có khả năng đề xuất vị trí lái phù hợp nhất cho người điều khiển. Ngoài ra, CX-90 PHEV Premium Plus còn được trang bị nội thất bọc da Nappa và đầy đủ các hệ thống an toàn, hỗ trợ người lái của Mazda.