Kinh doanh

Giá xăng đồng loạt giảm, xuống dưới 20.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu cùng giảm từ 15h hôm nay (14/8), xăng giảm nhiều nhất hơn 200 đồng/lít, dầu diesel giảm hơn 700 đồng/lít.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Chiều 14/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 254 đồng/lít, không quá 19.354 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 190 đồng/lít, tối đa 19.884 đồng/lít.

Tương tự, giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 723 đồng/lít, không cao hơn 18.077 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, không cao hơn 18.020 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg, không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

gia-xang.jpg
Giá xăng đồng loạt giảm từ chiều nay. Ảnh: Tổng cục Thống kê

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm sau 2 phiên tăng liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này ở mức thấp trong hơn 4 năm qua, tương đương thời điểm tháng 6/2021.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 18 lần, giảm 16 lần. Dầu diesel có 16 lần tăng, 16 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 7/8 - 13/8) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ hoãn áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga dự kiến gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng chung là giảm.

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E5 RON 92 tăng 207 đồng/lít, không cao hơn 19.608 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 234 đồng/lít, không cao hơn 20.074 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 19.068 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, không cao hơn 18.660 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 114 đồng/kg, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

