Giá vàng hôm nay 18/7: Vàng miếng, vàng nhẫn lao dốc?

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 17/7, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 118,6 - 120,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 114,2 - 116,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 115,9 - 118,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116 - 119 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn giảm. Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 22h01 ngày 17/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.333,30 - 3.335,30 USD/ounce, giảm 12,6 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới giảm nhưng vẫn duy trì quanh vùng 3.330 USD/ounce, sau nhịp điều chỉnh nhẹ từ đỉnh 3.400 USD/ounce, khi đồng USD tiếp tục tăng giá và nhà đầu tư chọn làm thời điểm bán ra chốt lời.

Theo báo cáo mới nhất của BCA Research, vàng vẫn là “ngôi sao sáng” trong nhóm tài sản phòng thủ. Dự kiến, vàng sẽ tiếp tục vượt trội so với các loại tài sản trong nửa cuối năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do kinh tế Trung Quốc suy yếu và chính sách thuế quan cao ngất ngưởng của Mỹ, khiến nhu cầu với hàng hóa chu kỳ giảm sút, trong khi vàng giữ vững vai trò “hầm trú ẩn” an toàn.