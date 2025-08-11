Hà Nội

Xã hội

Giả nhân viên ngân hàng ở Quảng Ninh lừa hơn 600 triệu đồng

Quá trình đấu tranh, Đạt khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo với 14 người khác, chiếm đoạt tổng số tiền là 638,86 triệu đồng.

Gia Đạt

Ngày 11/8, Công an phường Móng Cái 3 (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh, bắt giữ đối tượng Lê Thành Đạt (sinh năm 2000, trú tại phường Móng Cái 1) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

4.jpg
Đối tượng Lê Thành Đạt.

Đạt đã giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt 38 triệu đồng của một phụ nữ và khai nhận đã thực hiện hành vi tương tự với nhiều nạn nhân khác. Trước đó, vào ngày 4/8, Công an phường Móng Cái 3 tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thùy Nga (sinh năm 1987) về việc bị Lê Thành Đạt lừa đảo chiếm đoạt 38 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an xác định Đạt không có việc làm ổn định, do muốn có tiền chi tiêu cá nhân nên đã nảy sinh ý định lừa đảo. Ngày 1/7, Đạt nhận được điện thoại từ một người quen tên Chiến, cho biết vợ chồng chị Nga đang cần thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Đạt đã mạo danh là nhân viên ngân hàng phụ trách khu vực Móng Cái, tự nhận có thể giúp chị Nga vay 1 tỷ đồng tại chi nhánh Hạ Long.

Gặp vợ chồng chị Nga, Đạt yêu cầu chị cung cấp căn cước công dân, điện thoại và sổ đỏ để "làm thủ tục." Lợi dụng sự tin tưởng, Đạt đã dùng điện thoại của chị Nga để tải ứng dụng Viettel Money và đăng nhập vào tài khoản của chị.

Đạt yêu cầu chị Nga xác thực sinh trắc học với lý do "đăng ký vay tiền" nhưng thực chất là để thực hiện thủ tục vay 30 triệu đồng trên ứng dụng. Sau khi số tiền này được giải ngân vào tài khoản Viettel Money của chị Nga, Đạt đã nhanh chóng chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản của bản thân.

Tiếp đó, Đạt yêu cầu chị Nga chuyển thêm 8 triệu đồng vào tài khoản của Đạt nói dối là để thực hiện thủ tục vay nhanh. Sau khi chiếm đoạt thành công 38 triệu đồng, Đạt rời đi và liên tục nhắn tin hứa hẹn sẽ giúp chị Nga vay tiền...

Quá trình đấu tranh, Đạt khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo với 14 người khác, chiếm đoạt tổng số tiền là 638,86 triệu đồng. Hiện, Công an phường Móng Cái 3 đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
